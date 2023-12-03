https://sputniknews.com.tr/20231203/kuzey-korenin-casus-uydusu-calismaya-basladi-1078023553.html

Kuzey Kore’nin casus uydusu çalışmaya başladı

Kuzey Kore’nin casus uydusu çalışmaya başladı

Kuzey Kore Savunma Bakanlığı, 21 Kasım'da fırlatılan casus uydusunun çalışmaya başladığını bildirdi. 03.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-03T10:17+0300

2023-12-03T10:17+0300

2023-12-03T10:17+0300

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Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresine (NADA) bağlı Pyongyang Genel Denetleme Merkezi’ndeki kontrol biriminin uydunun işletilmesinden sorumlu olacağı belirtilirken, aynı zamanda ‘ayrı bir askeri enformasyon örgütü’ olarak da görev yapacağı eklendi.Uydu tarafından toplanan bilgiler, Kore İşçi Partisi Merkezi Askeri Komitesi'nin Daimi Yürütme Dairesine ve onun kararı üzerine Kore Halk Ordusu Genel İstihbarat Teşkilatı'na ve stratejik caydırıcılık işlevini yerine getiren kıtalararası olanlar da dahil olmak üzere balistik füze birimlerine iletilecek.KCNA’da yer alan açıklamada, “Kuzey Kore Savunma Bakanlığı, cumhuriyetin savaş caydırıcılık güçlerinin daha güvenilir bir şekilde savaşa hazır durumda olacağı yönündeki umudunu dile getirdi” ifadelerine yer verildi.Kuzey Kore'nin casus uydu fırlatma girişimleriKuzey Kore, 31 Mayıs'ta askeri casus uydu fırlatma girişiminde bulunmuş, deneme, taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle başarısız olmuştu. Pyongyang yönetimi, bu denemeyi yılın ilk yarısındaki ‘en ciddi hata’ olarak nitelendirmişti.Kuzey Kore, uluslararası kınamalara rağmen kısa sürede uydunun yeniden ‘doğru şekilde’ fırlatılacağını duyurmuştu.Pyongyang yönetimi, 23 Ağustos'ta da ikinci casus uydu fırlatma denemesini yapmış ancak bunun da başarısız olduğunu açıklamıştı. Kuzey Kore, bu başarısız girişimin ardından ekimde yeniden deneme yapılacağını bildirmişti.Kuzey Kore, 21 Kasım'da güneye doğru casus uydu taşıyan bir roket fırlatmış, ülke yetkilileri, ‘Malligyong-1’ uydusunun başarıyla yörüngeye yerleştiğini kaydetmişti.Bunun ardından Güney Kore, 22 Kasım'da, Kuzey Kore ile 2018'de imzaladığı ve bölgedeki askeri gerilimi azaltmayı amaçlayan anlaşmanın bazı hükümlerini askıya aldığını açıklamıştı. Kuzey Kore de 23 Kasım'da söz konusu anlaşmayı feshettiğini kaydetmişti.G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, 22 Kasım'da, Kuzey Kore'nin yörüngeye casus uydu taşıyan roket fırlatmasını şiddetle kınamıştı.BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.

https://sputniknews.com.tr/20231202/kuzey-kore-abdnin-haksiz-yaptirimlarina-karsilik-verecegiz-1078017192.html

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