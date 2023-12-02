https://sputniknews.com.tr/20231202/kuzey-kore-abdnin-haksiz-yaptirimlarina-karsilik-verecegiz-1078017192.html
Kuzey Kore: ABD’nin haksız yaptırımlarına karşılık vereceğiz
Kuzey Kore: ABD’nin haksız yaptırımlarına karşılık vereceğiz
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ülkenin uzaya keşif uydusu fırlatmasının ardından ABD ve müttefiklerinin getirdiği haksız yaptırımlara karşılık gereken... 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T19:19+0300
2023-12-02T19:19+0300
2023-12-02T19:19+0300
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kuzey kore
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Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Egemenlik haklarımızı adil ve hukuka uygun şekilde kullanmamıza yapışan Japonya, Güney Kore ve Avustralya gibi uydu devletlerini birleştiren ABD, cumhuriyetimize karşı yaptırımlar uygulamaya koydu, bununla egemenliğimiz ihlal eden hasımca eylemde bulundu” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin misilleme tedbirlerle ilgili kanun uyarınca, (Kuzey) Kore’ye karşı yaptırım politikasının kabul edilmesi ve uygulanmasında rol alan ABD ve uydu ülkelerinin vatandaşlarına, devlet kurum ve kuruluşlarına karşı misilleme tedbirler alınacak” dendi.Kuzey Kore’nin, uydu fırlatmaları dahil, güvenlik çıkarlarını korumak için egemenlik haklarını kullanmaya devam edeceği kaydedildi.Kuzey Kore’nin yörüngeye casus uydusu göndermesine yanıt olarak ABD, Güney Kore, Japonya ve Avustralya koordineli şekilde bazı Kuzey Kore vatandaşlarına ve kuruluşlarına karşı yaptırım kararı almışlardı.
https://sputniknews.com.tr/20231202/kuzey-kore-uydumuzun-calismalarina-yonelik-mudahaleyi-savas-ilani-olarak-gorecegiz-1078001975.html
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kuzey kore, kuzey kore dışişleri bakanlığı, asya, asya & pasifik
kuzey kore, kuzey kore dışişleri bakanlığı, asya, asya & pasifik
Kuzey Kore: ABD’nin haksız yaptırımlarına karşılık vereceğiz
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ülkenin uzaya keşif uydusu fırlatmasının ardından ABD ve müttefiklerinin getirdiği haksız yaptırımlara karşılık gereken tedbirlerin alınacağını belirtti.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı
’nın açıklamasında
, “Egemenlik haklarımızı adil ve hukuka uygun şekilde kullanmamıza yapışan Japonya, Güney Kore ve Avustralya gibi uydu devletlerini birleştiren ABD, cumhuriyetimize karşı yaptırımlar uygulamaya koydu, bununla egemenliğimiz ihlal eden hasımca eylemde bulundu
” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin misilleme tedbirlerle ilgili kanun uyarınca, (Kuzey) Kore’ye karşı yaptırım politikasının kabul edilmesi ve uygulanmasında rol alan ABD ve uydu ülkelerinin vatandaşlarına, devlet kurum ve kuruluşlarına karşı misilleme tedbirler alınacak” dendi.
Kuzey Kore’nin, uydu fırlatmaları dahil, güvenlik çıkarlarını korumak için egemenlik haklarını kullanmaya devam edeceği kaydedildi.
Kuzey Kore’nin yörüngeye casus uydusu göndermesine yanıt olarak ABD, Güney Kore, Japonya ve Avustralya koordineli şekilde bazı Kuzey Kore vatandaşlarına ve kuruluşlarına karşı yaptırım kararı almışlardı.