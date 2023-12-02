https://sputniknews.com.tr/20231202/kuzey-kore-abdnin-haksiz-yaptirimlarina-karsilik-verecegiz-1078017192.html

Kuzey Kore: ABD’nin haksız yaptırımlarına karşılık vereceğiz

Kuzey Kore: ABD’nin haksız yaptırımlarına karşılık vereceğiz

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ülkenin uzaya keşif uydusu fırlatmasının ardından ABD ve müttefiklerinin getirdiği haksız yaptırımlara karşılık gereken... 02.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-02T19:19+0300

2023-12-02T19:19+0300

2023-12-02T19:19+0300

dünya

kuzey kore

kuzey kore dışişleri bakanlığı

asya

asya & pasifik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104221/53/1042215376_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5ce352d72d0d1e85f152d368b63d2d35.jpg

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Egemenlik haklarımızı adil ve hukuka uygun şekilde kullanmamıza yapışan Japonya, Güney Kore ve Avustralya gibi uydu devletlerini birleştiren ABD, cumhuriyetimize karşı yaptırımlar uygulamaya koydu, bununla egemenliğimiz ihlal eden hasımca eylemde bulundu” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin misilleme tedbirlerle ilgili kanun uyarınca, (Kuzey) Kore’ye karşı yaptırım politikasının kabul edilmesi ve uygulanmasında rol alan ABD ve uydu ülkelerinin vatandaşlarına, devlet kurum ve kuruluşlarına karşı misilleme tedbirler alınacak” dendi.Kuzey Kore’nin, uydu fırlatmaları dahil, güvenlik çıkarlarını korumak için egemenlik haklarını kullanmaya devam edeceği kaydedildi.Kuzey Kore’nin yörüngeye casus uydusu göndermesine yanıt olarak ABD, Güney Kore, Japonya ve Avustralya koordineli şekilde bazı Kuzey Kore vatandaşlarına ve kuruluşlarına karşı yaptırım kararı almışlardı.

https://sputniknews.com.tr/20231202/kuzey-kore-uydumuzun-calismalarina-yonelik-mudahaleyi-savas-ilani-olarak-gorecegiz-1078001975.html

kuzey kore

asya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuzey kore, kuzey kore dışişleri bakanlığı, asya, asya & pasifik