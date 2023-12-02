https://sputniknews.com.tr/20231202/guneyden-kuzeye-misilleme-guney-kore-ilk-askeri-casus-uydusunu-yorungeye-gonderdi-1078003684.html

Güney'den Kuzey'e misilleme: 'Güney Kore ilk askeri casus uydusunu yörüngeye gönderdi'

Güney'den Kuzey'e misilleme: 'Güney Kore ilk askeri casus uydusunu yörüngeye gönderdi'

Güney Kore Savunma Bakanlığı, ülkenin ilk yerli askeri casus uydusunun başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirildiğini duyurdu. 02.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-02T10:19+0300

2023-12-02T10:19+0300

2023-12-02T10:19+0300

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güney kore

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casus uydu

uzay

istihbarat

abd üssü

kaliforniya

vandenberg hava kuvvetleri üssü

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Güney Kore Savunma Bakanlığı, Güney Kore'nin ilk yerli askeri casus uydusunu Kaliforniya'daki bir ABD askeri üssünden başarıyla fırlattığını ve bunun Seul'ün artan Kuzey Kore tehditleri karşısında uzay tabanlı istihbarat yetenekleri arayışının bir sonucu olduğunu söyledi.Güney Kore Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin ilk yerli askeri casus uydusunun SpaceX'e ait Falcon-9 roketi ile ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden saat 10.19’da fırlatıldığı duyuruldu. Uydunun yaklaşık 4 dakika sonra yörüngeye yerleştiği, saat 11.37'de yer istasyonuyla başarılı bir şekilde iletişim kurduğu kaydedildi. Açıklamada, "Askeri casus uydusunun başarıyla fırlatılmasıyla birlikte ordumuz bağımsız istihbarat, gözetleme ve keşif kabiliyetlerini güvence altına almıştır" ifadeleri kullanıldı.Kuzey Kore ile etkin rekabet için bağımsız gözetim ve keşif yeteneklerinin en üst düzeye çıkarılacağı vurgulandı. Seul’ün 2025 yılına kadar uzaya 4 askeri casus uydusu daha göndermeyi planladığı belirtildi.Kuzey Kore'nin bu yılın başlarında iki başarısız denemenin ardından 21 Kasım'da yörüngeye ilk casus uydusunu göndermesi ve kısa süre içinde daha fazlasını fırlatma sözü vermesi nedeniyle Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahlanma yarışının kızışması bekleniyor..

https://sputniknews.com.tr/20231202/kuzey-kore-uydumuzun-calismalarina-yonelik-mudahaleyi-savas-ilani-olarak-gorecegiz-1078001975.html

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kaliforniya

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güney kore, kuzey kore, casus uydu, uzay, istihbarat, abd üssü, kaliforniya, vandenberg hava kuvvetleri üssü