https://sputniknews.com.tr/20231203/filistinden-ucm-bassavcisi-hanin-ziyaretine-tepki-1078022093.html
Filistin’den ‘UCM Başsavcısı Han'ın ziyaretine’ tepki
Filistin’den ‘UCM Başsavcısı Han'ın ziyaretine’ tepki
Filistinli insan hakları örgütleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın ‘dürüstlüğünden şüphe ettikleri’ gerekçesiyle Filistin'e... 03.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-03T09:04+0300
2023-12-03T09:04+0300
2023-12-03T09:04+0300
israil- filistin çatışması
filistin
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
kudüs
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
kerim han
stk
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Merkezi Ramallah'ta bulunan insan hakları örgütü El-Hak'ın Müdürü Şavan Cebbarin, Bağımsız İnsan Hakları Heyeti Müdürü Ammar ed-Duveyk ve Kudüs Hukuki Destek Merkezi Müdürü İsam el-Aruri, Filistinli insan hakları örgütleri ve STK'leri adına basın toplantısı düzenledi.Filistinli insan hakları örgütlerinin temsilcileri, UCM Başsavcısı Han'ın Filistin'in Ramallah kentine gerçekleştirdiği ziyarete tepki gösterirken, Han'ın ‘dürüstlüğünden şüphe ettikleri’ gerekçesiyle kendisini karşılamayacaklarını vurguladı.Filistinli insan hakları örgütleri temsilcileri, ‘UCM'nin gerileyen ve siyasallaşan rolünden Han'ı sorumlu’ tuttu.El-Hak'ın Müdürü Cebbarin, Han'ın yaklaşımlarıyla işgal altındaki Kudüs'ü 'İsrail'in kenti' olarak gördüğüne dikkati çekerek, "UCM Başsavcısı Han, İsrailli kurbanların aileleri ve hukukçu temsilcilerinin davetiyle geldi. Filistinli kurbanların yakınları ve hukukçu temsilcileri ise daha önce Han'la görüşme taleplerinden sonuç alamadı" dedi.Han'ın bugüne kadar Filistinli ailelerle görüşmekten hep kaçtığına işaret eden Cebbarin, bu ziyaretinde de Filistin'e öncelik vermediğini vurguladı.UCM Başsavcısı'nın Filistin'deki soruşturmalar için 900 bin dolar, diğer bazı ülkelere ise bir veya 2 milyon dolar tahsis ettiğini dile getiren Cebbarin, bu meblağların da Han'ın önceliklerini gözler önüne serdiğini savundu.Han'ın, İsrail'in belirlediği üzere Filistinli resmi makamlar düzeyinde görüşmeler yaptığına işaret eden Cebbarin, sözlerini şöyle sürdürdü:UCM'nin Başsavcılık makamına değil Han'a tepkililerBağımsız İnsan Hakları Heyeti Müdürü Duveyk, UCM'nin Başsavcılık makamına değil Han'ın bu ziyaretine tepkili olduklarının altını çizdi.Han'ın bu makama geldiği 2021 yılından beri Filistin dosyasıyla ilgili hiçbir adım atmadığını savunan Duveyk, Han'ın ‘dürüstlüğünden şüphe ettiklerine’ dikkati çekti.Kudüs Hukuki Destek Merkezi Müdürü İsam el-Aruri de Han'ın İsrailli ailelerin yanına kadar gittiğini ancak Filistinli mağdur aileleri yanına çağırdığına işaret ederek, "Bu da taraf tutmaktır" dedi.UCM Başsavcısı Han, Ramallah'a gerçekleştirdiği ziyarette Filistin Devlet Başkanı Mahmdu Abbas'ın yanı sıra bazı Filistinli kurbanların aileleriyle bir araya gelmişti.UCM'nin X sosyal medya platformundan 30 Kasım'da yapılan açıklamada, "Başsavcı'nın 7 Ekim'deki saldırılardan sağ kurtulanların ve kurban ailelerinin isteği ve daveti üzerine İsrail'i ziyaret edeceği" belirtilmişti.UCM Başsavcısı Han'ın ayrıca Ramallah'ı ziyaret ederek üst düzey Filistinli yetkililerle görüşeceği aktarıldı.UCM’nin tarafsızlığı sorgulanıyorUluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Ukrayna'da yürüttüğü ‘sözde soruşturma’ kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu iddiasıyla mart ayında yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada UCM’nin Putin hakkında yakalama kararı aldığını hatırlatarak, bir tuvalet kağıdı emojisiyle, “Bu belgenin nerede kullanılması gerektiğini açıklamaya gerek yok” yorumunda bulunmuştu.Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl da, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutuklanması yönündeki kararı ABD ve AB ülkelerinin baskısıyla aldığını ifade etmişti.UCM'nin daha önce Afrikalı politikacılara dava açtığına, ancak savaş suçları işleyen Batılı politikacılara asla dava açmadığına dikkat çeken Kneissl, Ukrayna'nın UCM'yi tanımadığını fakat Rus vatandaşlarını Ukrayna yasalarına tabi kılmak istediğini vurgulamıştı.UCM, Netanyahu hakkındaki suç duyurusunu inceler mi?Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk ile avukatlar Mücahit Birinci ve Burak Bekiroğlu tarafından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkında yapılan suç duyurusu UCM'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti.Kasım ayında, eski milletvekili Külünk ve avukatlar tarafından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) gönderilmek üzere suç duyurusu dilekçesi hazırlanmasını değerlendiren Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, UCM'nin bulguları objektif olarak değerlendirme kapasitesine sahip olmadığını belirtti.Bununla birlikte eski NATO subayı Pierre Henrot, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Türk avukatların İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik suç duyurusunu değerlendirmekten kaçınamayacağına inanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231116/avrupali-uzman-ucm-turkiyenin-netanyahuya-yonelik-suc-duyurusunu-degerlendirmekten-kacinamayacak-1077467542.html
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filistin, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, kudüs, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), kerim han, stk, abd, avrupa
Filistin’den ‘UCM Başsavcısı Han'ın ziyaretine’ tepki
Filistinli insan hakları örgütleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın ‘dürüstlüğünden şüphe ettikleri’ gerekçesiyle Filistin'e gerçekleştirdiği ziyarete tepki gösterdi.
Merkezi Ramallah'ta bulunan insan hakları örgütü El-Hak'ın Müdürü Şavan Cebbarin, Bağımsız İnsan Hakları Heyeti Müdürü Ammar ed-Duveyk ve Kudüs Hukuki Destek Merkezi Müdürü İsam el-Aruri, Filistinli insan hakları örgütleri ve STK'leri adına basın toplantısı düzenledi.
Filistinli insan hakları örgütlerinin temsilcileri, UCM Başsavcısı Han'ın Filistin'in Ramallah kentine gerçekleştirdiği ziyarete tepki gösterirken, Han'ın ‘dürüstlüğünden şüphe ettikleri’ gerekçesiyle kendisini karşılamayacaklarını vurguladı.
Filistinli insan hakları örgütleri temsilcileri, ‘UCM'nin gerileyen ve siyasallaşan rolünden Han'ı sorumlu’ tuttu.
El-Hak'ın Müdürü Cebbarin, Han'ın yaklaşımlarıyla işgal altındaki Kudüs'ü 'İsrail'in kenti' olarak gördüğüne dikkati çekerek, "UCM Başsavcısı Han, İsrailli kurbanların aileleri ve hukukçu temsilcilerinin davetiyle geldi. Filistinli kurbanların yakınları ve hukukçu temsilcileri ise daha önce Han'la görüşme taleplerinden sonuç alamadı" dedi.
Han'ın bugüne kadar Filistinli ailelerle görüşmekten hep kaçtığına işaret eden Cebbarin, bu ziyaretinde de Filistin'e öncelik vermediğini vurguladı.
UCM Başsavcısı'nın Filistin'deki soruşturmalar için 900 bin dolar, diğer bazı ülkelere ise bir veya 2 milyon dolar tahsis ettiğini dile getiren Cebbarin, bu meblağların da Han'ın önceliklerini gözler önüne serdiğini savundu.
Han'ın, İsrail'in belirlediği üzere Filistinli resmi makamlar düzeyinde görüşmeler yaptığına işaret eden Cebbarin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu ziyaret, UCM Başsavcısı'nı Filistin'de istenmeyen adam statüsüne koydu. Kendileri, suçların cezasız kalmaması için mağdurları savunma yönündeki emanetine ihanet ediyor. Kendileri ayrıca mağdurlara yaklaşımında çifte standardı ve seçiciliği devam ettiriyor. Bu da mağdurların son çaresi ve umudu olan UCM'nin rolü ve imajı açısından tehlikeli bir durumdur"
UCM'nin Başsavcılık makamına değil Han'a tepkililer
Bağımsız İnsan Hakları Heyeti Müdürü Duveyk, UCM'nin Başsavcılık makamına değil Han'ın bu ziyaretine tepkili olduklarının altını çizdi.
Han'ın bu makama geldiği 2021 yılından beri Filistin dosyasıyla ilgili hiçbir adım atmadığını savunan Duveyk, Han'ın ‘dürüstlüğünden şüphe ettiklerine’ dikkati çekti.
Kudüs Hukuki Destek Merkezi Müdürü İsam el-Aruri de Han'ın İsrailli ailelerin yanına kadar gittiğini ancak Filistinli mağdur aileleri yanına çağırdığına işaret ederek, "Bu da taraf tutmaktır" dedi.
UCM Başsavcısı Han, Ramallah'a gerçekleştirdiği ziyarette Filistin Devlet Başkanı Mahmdu Abbas'ın yanı sıra bazı Filistinli kurbanların aileleriyle bir araya gelmişti.
UCM'nin X sosyal medya platformundan 30 Kasım'da yapılan açıklamada, "Başsavcı'nın 7 Ekim'deki saldırılardan sağ kurtulanların ve kurban ailelerinin isteği ve daveti üzerine İsrail'i ziyaret edeceği" belirtilmişti.
UCM Başsavcısı Han'ın ayrıca Ramallah'ı ziyaret ederek üst düzey Filistinli yetkililerle görüşeceği aktarıldı.
UCM’nin tarafsızlığı sorgulanıyor
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Ukrayna'da yürüttüğü ‘sözde soruşturma’ kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu iddiasıyla mart ayında yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada UCM’nin Putin hakkında yakalama kararı aldığını hatırlatarak, bir tuvalet kağıdı emojisiyle, “Bu belgenin nerede kullanılması gerektiğini açıklamaya gerek yok” yorumunda bulunmuştu.
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl da, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutuklanması yönündeki kararı ABD ve AB ülkelerinin baskısıyla aldığını ifade etmişti.
UCM'nin daha önce Afrikalı politikacılara dava açtığına, ancak savaş suçları işleyen Batılı politikacılara asla dava açmadığına dikkat çeken Kneissl, Ukrayna'nın UCM'yi tanımadığını fakat Rus vatandaşlarını Ukrayna yasalarına tabi kılmak istediğini vurgulamıştı.
UCM, Netanyahu hakkındaki suç duyurusunu inceler mi?
Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk ile avukatlar Mücahit Birinci ve Burak Bekiroğlu tarafından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkında yapılan suç duyurusu UCM'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti.
Kasım ayında, eski milletvekili Külünk ve avukatlar tarafından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) gönderilmek üzere suç duyurusu dilekçesi hazırlanmasını değerlendiren Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, UCM'nin bulguları objektif olarak değerlendirme kapasitesine sahip olmadığını belirtti.
Bununla birlikte eski NATO subayı Pierre Henrot, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Türk avukatların İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik suç duyurusunu değerlendirmekten kaçınamayacağına inanıyor.