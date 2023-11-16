Avrupalı uzman: UCM, Türkiye'nin Netanyahu'ya yönelik suç duyurusunu değerlendirmekten kaçınamayacak

Türkiye
İsveç’in NATO üyeliği TBMM Dışişleri Komisyonu’nda ertelendi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Yoksulluk ve eğitim düzeyi, suç oranıyla doğru orantılı'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Cumhuriyet'in 100. yılında Avrupa'ya iltica sayısı 51 bini aştı'
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İzzet Doğan: Çıkan kararlar toplum vicdanını rahatlatmıyor
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Ebeveynler dikkat: Çocuklar arasında yaygınlaşan 'kanlı para' oyunu nedir, nasıl yaklaşmak gerekir?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
ABD'li gazeteci: ‘Kaos içindeki Washington, İsrail'e söz geçiremiyor’
17:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Fransız politikacı: ‘NATO Zelenskiy'yi tasfiye etmek istiyor’
18:20
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li bilim insanından nükleer uyarısı: ‘Nüfusun yüzde 90’ı yok olur’
18:29
2 dk
SESLİ HABER
Blinken'dan itiraf: 'Beyaz Saray'ın Gazze politikası çatlağa neden oldu'
18:38
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı, Biden'ın 'en aptalca' kararını açıkladı
18:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
SESLİ HABER
Rus ve ABD'li bilim insanları: ‘Yaşam, Dünya'ya uzaydan gelmiş olabilir’
19:14
2 dk
SESLİ HABER
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Ukrayna itirafı
19:24
1 dk
SESLİ HABER
Letonyalı bakana telefon şakası: 'Kiev'e yardım etmekten memnun değiliz'
19:33
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan hatırlatma: ‘Batı, Suriye'nin kaynaklarını yağmalıyor’
19:49
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye'de Netanyahu hakkında yapılan suç duyurusuna dair Rusya'dan açıklama
20:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
BU DÜNYADAN AHMET KAYA GEÇTİ
“Ölürsem tek bir isteğim var...”
09:32
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Deprem yardımları seçim için satıldı mı?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sosyal medya fenomenleri üzerinden kara para aklama
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
3 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:04
56 dk
ANKARA FARKI
Metin Külünk'ten 'suç duyurusu' çağrısı
15:00
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: “Rus ordusu tüm cephe hattı boyunca taarruza geçti”
17:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: ‘Ukrayna'ya yönelik yardım paketleri küçülüyor’
18:13
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, Gazze'ye 21 ton daha insani yardım gönderdi
18:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
‘Rusya Müslümanları, Filistinli sığınmacılara yardım etmeye hazır’
19:20
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231116/avrupali-uzman-ucm-turkiyenin-netanyahuya-yonelik-suc-duyurusunu-degerlendirmekten-kacinamayacak-1077467542.html
Avrupalı uzman: UCM, Türkiye'nin Netanyahu'ya yönelik suç duyurusunu değerlendirmekten kaçınamayacak
Avrupalı uzman: UCM, Türkiye'nin Netanyahu'ya yönelik suç duyurusunu değerlendirmekten kaçınamayacak
Eski NATO subayı Pierre Henrot, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Türk avukatların İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik suç duyurusunu... 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T16:39+0300
2023-11-16T16:39+0300
israil- filistin çatışması
israil
türkiye
gazze
gazze şeridi
netanya
benyamin netanyahu
recep tayyip erdoğan
mahkeme
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/10/1077467211_0:0:2818:1586_1920x0_80_0_0_e93c4df716b4d3e08f688ab8bb1b1128.jpg
Avrupalı uzman ve eski NATO kıdemli nükleer topçu subayı Henrot, Sputnik’e demecinde UCM’nin Türk avukatların İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik suç duyurusunu değerlendirmekten kaçınamayacağını belirtti.“Türkiye ciddi konuşuyor. UCM bunu görmezden gelemez. (Birleşmiş Milletler’de) daha fazla kararlar muhtemelen büyük bir çoğunluğun, belki de BM Genel Kurulu’nun üçte ikisinin desteğiyle karşılanacak, bu nedenle UCM'nin bundan (davaya bakmaktan) nasıl kaçınabileceğini anlamıyorum” diyen Henrot, UCM’nin halihazırda Batı'nın, örneğin Putin'e (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) kıyasla özellikle de ABD'nin dostu olarak görülen Netanyahu'nun suçlandığı durumlarda farklı kriterler kullandığından dolayı giderek artan baskı ve suçlamalarla karşı karşıya kaldığına dikkat çekti.Gazze Şeridi'nde sadece bir ay içinde on binlerce sivil ölmüşken, Moskova'ya yönelik suçlamaların en başından beri yanlış olduğunu vurgulayan Henrot, Batılı ülkelerin, özellikle de yargı yetkisini bile tanımayan Washington'un UCM'nin eylemlerine karşı çıkamayacağını, aksi takdirde bunun hem İsrail hem de Batı'nın itibarı ve mahkemenin otoritesi açısından bir ‘felaket’ olacağını ifade etti.Avrupalı uzman, Netanyahu aleyhine dava açılması durumunda risklerin kendisi için kişisel nitelikte olacağı ve UCM'yi tanıyan ülkelere seyahat yasağı anlamına geleceği görüşünü dile getirdi. Ancak Tel Aviv'e yönelik siyasi risklerin çok daha ciddi olacağına inandığını vurgulayan Henrot, bu durumda sadece İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarını terk etmesi yönündeki çağrıların değil, aynı zamanda Suriye'ye Golan Tepeleri'nin ya da Lübnan'a topraklarının küçük bir kısmının iade edilmesi yönündeki taleplerin de artmasının beklenebileceğine dikkat çekti.Aynı zamanda ABD'nin herhangi bir müzakerede lider olarak itibar kaybına uğrayacağını ve İsrail'in ciddi bir biçimde tecrit edilmiş olacağını vurgulayan Henrot, şu anda anlaşmazlığın çözümüne yönelik bir sonraki adımın, Çin'in teklifi üzerine uluslararası bir barış konferansının düzenlenmesi olabileceğinin, bu girişimin halihazırda Türkiye ve bazı Arap ülkeleri tarafından destek gördüğünün altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20231116/israil-basini-abd-ve-tel-aviv-gazzeyi-uluslararasi-bir-gucun-kontrol-etmesinde-hemfikir-1077459564.html
israil
gazze
gazze şeridi
netanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/10/1077467211_0:0:2670:2002_1920x0_80_0_0_62fbba728dd15969dd171472c44421cc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, türkiye, gazze, gazze şeridi, netanya, benyamin netanyahu, recep tayyip erdoğan, mahkeme, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
israil, türkiye, gazze, gazze şeridi, netanya, benyamin netanyahu, recep tayyip erdoğan, mahkeme, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

Avrupalı uzman: UCM, Türkiye'nin Netanyahu'ya yönelik suç duyurusunu değerlendirmekten kaçınamayacak

16:39 16.11.2023
© AP Photo / Saif JawadiMahkeme resmi dava
Mahkeme resmi dava - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Saif Jawadi
Abone ol
Eski NATO subayı Pierre Henrot, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Türk avukatların İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik suç duyurusunu değerlendirmekten kaçınamayacağını söyledi.
Avrupalı uzman ve eski NATO kıdemli nükleer topçu subayı Henrot, Sputnik’e demecinde UCM’nin Türk avukatların İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik suç duyurusunu değerlendirmekten kaçınamayacağını belirtti.
Türkiye ciddi konuşuyor. UCM bunu görmezden gelemez. (Birleşmiş Milletler’de) daha fazla kararlar muhtemelen büyük bir çoğunluğun, belki de BM Genel Kurulu’nun üçte ikisinin desteğiyle karşılanacak, bu nedenle UCM'nin bundan (davaya bakmaktan) nasıl kaçınabileceğini anlamıyorum” diyen Henrot, UCM’nin halihazırda Batı'nın, örneğin Putin'e (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) kıyasla özellikle de ABD'nin dostu olarak görülen Netanyahu'nun suçlandığı durumlarda farklı kriterler kullandığından dolayı giderek artan baskı ve suçlamalarla karşı karşıya kaldığına dikkat çekti.
Gazze Şeridi'nde sadece bir ay içinde on binlerce sivil ölmüşken, Moskova'ya yönelik suçlamaların en başından beri yanlış olduğunu vurgulayan Henrot, Batılı ülkelerin, özellikle de yargı yetkisini bile tanımayan Washington'un UCM'nin eylemlerine karşı çıkamayacağını, aksi takdirde bunun hem İsrail hem de Batı'nın itibarı ve mahkemenin otoritesi açısından bir ‘felaket’ olacağını ifade etti.
Avrupalı uzman, Netanyahu aleyhine dava açılması durumunda risklerin kendisi için kişisel nitelikte olacağı ve UCM'yi tanıyan ülkelere seyahat yasağı anlamına geleceği görüşünü dile getirdi. Ancak Tel Aviv'e yönelik siyasi risklerin çok daha ciddi olacağına inandığını vurgulayan Henrot, bu durumda sadece İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarını terk etmesi yönündeki çağrıların değil, aynı zamanda Suriye'ye Golan Tepeleri'nin ya da Lübnan'a topraklarının küçük bir kısmının iade edilmesi yönündeki taleplerin de artmasının beklenebileceğine dikkat çekti.
Aynı zamanda ABD'nin herhangi bir müzakerede lider olarak itibar kaybına uğrayacağını ve İsrail'in ciddi bir biçimde tecrit edilmiş olacağını vurgulayan Henrot, şu anda anlaşmazlığın çözümüne yönelik bir sonraki adımın, Çin'in teklifi üzerine uluslararası bir barış konferansının düzenlenmesi olabileceğinin, bu girişimin halihazırda Türkiye ve bazı Arap ülkeleri tarafından destek gördüğünün altını çizdi.
Biden, Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
İsrail basını: ABD ve Tel Aviv, Gazze’yi ‘uluslararası bir gücün kontrol etmesinde’ hemfikir
14:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала