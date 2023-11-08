https://sputniknews.com.tr/20231108/putin-icin-yakalama-karari-cikaran-ucm-hakimi-hakkinda-yakalama-karari-1077207167.html

Putin için yakalama kararı çıkaran UCM hakimi hakkında yakalama kararı

Putin için yakalama kararı çıkaran UCM hakimi hakkında yakalama kararı

Rusya İçişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında yakalama kararı çıkaran Uluslararası Ceza... 08.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-08T19:06+0300

2023-11-08T19:06+0300

2023-11-08T19:25+0300

dünya

rusya içişleri bakanlığı

rusya

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

vladimir putin

rusya federasyonu

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Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından Sputnik'in konuyla ilgili sorusuna verilen yanıtta Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yargıcı Sergio Gerardo Ugalde Godinez'in 'arananlar listesine' eklendiği belirtildi.Rusya'nın yargı yetkisini tanımadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi, 17 Mart'ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında Ukrayna’da savaş suçu işledikleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.19 Mayıs'ta Rusya İçişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutuklanması yönündeki kararı alan UCM Başsavcısı Karim Khan hakkında arama kararı çıkartmıştı.Ukrayna ve Rusya'nın UCM'ye taraf olmaması sebebiyle bu iki devletin vatandaşlarının işlediği suçlar veya bu iki ülkenin topraklarında işlenen suçlara ilişkin mahkemenin genel bir yargı yetkisi bulunmuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230317/moskova-uluslararasi-ceza-mahkemesinin-putin-hakkindaki-tutuklama-karari-hukumsuzdur--1068412464.html

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