https://sputniknews.com.tr/20231108/putin-icin-yakalama-karari-cikaran-ucm-hakimi-hakkinda-yakalama-karari-1077207167.html
Putin için yakalama kararı çıkaran UCM hakimi hakkında yakalama kararı
Putin için yakalama kararı çıkaran UCM hakimi hakkında yakalama kararı
Rusya İçişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında yakalama kararı çıkaran Uluslararası Ceza... 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T19:06+0300
2023-11-08T19:06+0300
2023-11-08T19:25+0300
dünya
rusya içişleri bakanlığı
rusya
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
vladimir putin
rusya federasyonu
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Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından Sputnik'in konuyla ilgili sorusuna verilen yanıtta Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yargıcı Sergio Gerardo Ugalde Godinez'in 'arananlar listesine' eklendiği belirtildi.Rusya'nın yargı yetkisini tanımadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi, 17 Mart'ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında Ukrayna’da savaş suçu işledikleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.19 Mayıs'ta Rusya İçişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutuklanması yönündeki kararı alan UCM Başsavcısı Karim Khan hakkında arama kararı çıkartmıştı.Ukrayna ve Rusya'nın UCM'ye taraf olmaması sebebiyle bu iki devletin vatandaşlarının işlediği suçlar veya bu iki ülkenin topraklarında işlenen suçlara ilişkin mahkemenin genel bir yargı yetkisi bulunmuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230317/moskova-uluslararasi-ceza-mahkemesinin-putin-hakkindaki-tutuklama-karari-hukumsuzdur--1068412464.html
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rusya içişleri bakanlığı, rusya, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), vladimir putin, rusya federasyonu
rusya içişleri bakanlığı, rusya, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), vladimir putin, rusya federasyonu
Putin için yakalama kararı çıkaran UCM hakimi hakkında yakalama kararı
19:06 08.11.2023 (güncellendi: 19:25 08.11.2023) Abone ol
Rusya İçişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında yakalama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) hakimi Sergio Godinez’i arananlar listesine ekledi.
Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından Sputnik'in konuyla ilgili sorusuna verilen yanıtta Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yargıcı Sergio Gerardo Ugalde Godinez'in 'arananlar listesine' eklendiği belirtildi.
Rusya'nın yargı yetkisini tanımadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi, 17 Mart'ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında Ukrayna’da savaş suçu işledikleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.
19 Mayıs'ta Rusya İçişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutuklanması yönündeki kararı alan UCM Başsavcısı Karim Khan hakkında arama kararı çıkartmıştı.
Ukrayna ve Rusya'nın UCM'ye taraf olmaması sebebiyle bu iki devletin vatandaşlarının işlediği suçlar veya bu iki ülkenin topraklarında işlenen suçlara ilişkin mahkemenin genel bir yargı yetkisi bulunmuyor.