https://sputniknews.com.tr/20231203/ece-ronayin-paylasimi-sonrasi-oto-galeriye-silahli-saldiri-sosyal-medyadan-canli-yayin-yaptilar-1078031109.html

Ece Ronay'ın paylaşımı sonrası oto galeriye silahlı saldırı: Sosyal medyadan canlı yayın yaptılar

Ece Ronay'ın paylaşımı sonrası oto galeriye silahlı saldırı: Sosyal medyadan canlı yayın yaptılar

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde motosiklet kasklı iki şüpheliden biri oto galeriye silahlı saldırı düzenledi. Sosyal medya ünlüsü Ece Ronay'ın olaydan bir gün önce... 03.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-03T13:44+0300

2023-12-03T13:44+0300

2023-12-03T15:49+0300

türkiye

ece ronay

silahlı saldırı

kocaeli

sosyal medya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/03/1078030952_33:0:700:375_1920x0_80_0_0_c3768a0dca951f9fbf6884a1709af64f.jpg

Gebze'de Muhammet Aka'ya ait olduğu öğrenilen bir oto galerinin önüne gelen motosiklet kasklı iki şahıstan biri, tabancasını çıkartarak kurşun yağdırdı. Diğer şüpheli ise saldırı anını videoya kaydetti. Saldırganlar motosikletle kaçarken, sosyal medyada paylaştıkları videoda, "K.A. ağabeyime selam olsun, kılıcı keskin olsun" ifadeleri yer aldı. Öte yandan, galerinin kurşunlandığı anlar oto galerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sosyal medya ünlüsü Ece Ronay, olaydan 1 gün önce sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, kurşunlanan galeride eski eşine ait araçlarının sergilendiğini iddia ettiği ortaya çıktı. Videoda, "2 tane arabası şu an Gebze'de M.A isimli galeride sergileniyor. Korkusundan, o adamlara 'Param yok' demek için, denetimler patlarsa başına iş gelmesin diye arabaları bu galeriye koydu" ifadelerine yer verildi. Oto galeri sahibi Muhammet Aka’nın ise şikayetçi olduğu kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20231203/yuzu-maskeli-bir-kadin-pompali-tufekle-bir-is-yerine-saldirdi-1078027345.html

türkiye

kocaeli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ece ronay, silahlı saldırı, kocaeli, sosyal medya