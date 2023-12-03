Ece Ronay'ın paylaşımı sonrası oto galeriye silahlı saldırı: Sosyal medyadan canlı yayın yaptılar
13:44 03.12.2023 (güncellendi: 15:49 03.12.2023)
© İHA / ÇAĞRI GÖKDEMİR - MERT GÜRENÇ-AW090210Oto galeriye silahlı saldırı
© İHA / ÇAĞRI GÖKDEMİR - MERT GÜRENÇ-AW090210
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde motosiklet kasklı iki şüpheliden biri oto galeriye silahlı saldırı düzenledi. Sosyal medya ünlüsü Ece Ronay'ın olaydan bir gün önce paylaştığı videoda galeride sergilenen araçların eski eşine ait olduğunu iddia ettiği ortaya çıktı.
Gebze'de Muhammet Aka'ya ait olduğu öğrenilen bir oto galerinin önüne gelen motosiklet kasklı iki şahıstan biri, tabancasını çıkartarak kurşun yağdırdı. Diğer şüpheli ise saldırı anını videoya kaydetti.
Ece Ronay'ın paylaşımı sonrası oto galeriye silahlı saldırı: Sosyal medyadan canlı yayın yaptılar https://t.co/4pvnVWo2Am pic.twitter.com/ZLDQ1rxGFc— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 3, 2023
Saldırganlar motosikletle kaçarken, sosyal medyada paylaştıkları videoda, "K.A. ağabeyime selam olsun, kılıcı keskin olsun" ifadeleri yer aldı. Öte yandan, galerinin kurşunlandığı anlar oto galerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Sosyal medya ünlüsü Ece Ronay, olaydan 1 gün önce sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, kurşunlanan galeride eski eşine ait araçlarının sergilendiğini iddia ettiği ortaya çıktı. Videoda, "2 tane arabası şu an Gebze'de M.A isimli galeride sergileniyor. Korkusundan, o adamlara 'Param yok' demek için, denetimler patlarsa başına iş gelmesin diye arabaları bu galeriye koydu" ifadelerine yer verildi.
Sosyal medya ünlüsü Ece Ronay, olaydan 1 gün önce sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, kurşunlanan galeride eski eşine ait araçlarının sergilendiğini iddia ettiği ortaya çıktı. Videoda, "2 tane arabası şu an Gebze'de M.A isimli galeride sergileniyor. Korkusundan, o adamlara 'Param yok' demek için, denetimler patlarsa başına iş gelmesin diye arabaları bu galeriye koydu" ifadelerine yer verildi.
Oto galeri sahibi Muhammet Aka’nın ise şikayetçi olduğu kaydedildi.