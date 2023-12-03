Yüzü maskeli bir kadın pompalı tüfekle oto galeriye saldırdı
12:54 03.12.2023 (güncellendi: 13:09 03.12.2023)
© İHAYüzü maskeli bir kadın pompalı tüfekle bir iş yerine saldırdı
© İHA
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izmir’in Gaziemir ilçesinde, yüzünde maske elinde pompalı tüfek olan bir kadın, iş yerine defalarca ateş etti. Şüphelinin kadın olduğunu tespit eden polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Gaziemir ilçesinde 30 Kasım'da gece saatlerinde yüzünde maske, elinde pompalı tüfekle oto galerinin önüne gelen bir kişi, defalarca iş yerine doğru ateş etti.
Yüzü maskeli kadın pompalı tüfekle bir iş yerine saldırdıhttps://t.co/EtxGtBgNPS pic.twitter.com/seHM9OKQTL— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 3, 2023
Saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yüzünde maske ve elinde pompalı tüfek olan şahsın koşarak iş yerinin önüne gelip defalarca ateş açtığı ve ardından koşarak uzaklaştığı yer aldı.
İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. İş yerindeki ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırganın kadın olduğunu tespit etti. Saldırganı yakalama çalışmaları devam ederken, olayın alacak-verecek meselesi yüzünden gerçekleştiği öğrenildi.
İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. İş yerindeki ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırganın kadın olduğunu tespit etti. Saldırganı yakalama çalışmaları devam ederken, olayın alacak-verecek meselesi yüzünden gerçekleştiği öğrenildi.