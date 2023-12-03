https://sputniknews.com.tr/20231203/yuzu-maskeli-bir-kadin-pompali-tufekle-bir-is-yerine-saldirdi-1078027345.html

Yüzü maskeli bir kadın pompalı tüfekle oto galeriye saldırdı

Yüzü maskeli bir kadın pompalı tüfekle oto galeriye saldırdı

izmir’in Gaziemir ilçesinde, yüzünde maske elinde pompalı tüfek olan bir kadın, iş yerine defalarca ateş etti. Şüphelinin kadın olduğunu tespit eden polis... 03.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-03T12:54+0300

2023-12-03T12:54+0300

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türkiye

pompalı tüfek

izmir

maske

kadın

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Gaziemir ilçesinde 30 Kasım'da gece saatlerinde yüzünde maske, elinde pompalı tüfekle oto galerinin önüne gelen bir kişi, defalarca iş yerine doğru ateş etti. Saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yüzünde maske ve elinde pompalı tüfek olan şahsın koşarak iş yerinin önüne gelip defalarca ateş açtığı ve ardından koşarak uzaklaştığı yer aldı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. İş yerindeki ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırganın kadın olduğunu tespit etti. Saldırganı yakalama çalışmaları devam ederken, olayın alacak-verecek meselesi yüzünden gerçekleştiği öğrenildi.

türkiye

izmir

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pompalı tüfek, izmir, maske, kadın