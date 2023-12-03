https://sputniknews.com.tr/20231203/abd-hint-pasifikteki-kara-gucunu-artiracak-1078024529.html
ABD, Hint-Pasifik'teki kara gücünü artıracak
ABD, Hint-Pasifik'teki kara gücünü artıracak
ABD Pasifik Ordusu Sözcüsü Rob Phillips, Çin Halk Cumhuriyeti’nin nüfuzunu kontrol altına almak için Hint-Pasifik bölgesine karadan konuşlu orta menzilli... 03.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-03T11:00+0300
2023-12-03T11:00+0300
2023-12-03T11:00+0300
dünya
çin
çin halk cumhuriyeti
abd
hint-pasifik
abd savunma bakanlığı (pentagon)
abd hegemonyası
tayvan
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Japon gazetesi Nikkei Asia’ya konuşan Phillips, ABD ordusunun 2024 yılında Hint-Pasifik'e karadan konuşlu orta menzilli füzeler konuşlandırmayı planladığını ve Çin'e karşı caydırıcılığı artırmak için Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana bölgede ilk cephaneliğini oluşturmayı planladığını ifade etti.Phillips'e göre, Standard-6 (SM-6) füzesi ve Tomahawk seyir füzesinin kara tabanlı versiyonunun konuşlandırılması seçenekleri değerlendirilirken, Ordu Sözcüsü, bu füzelerin tam olarak nerede ve ne zaman konuşlandırılabileceğine ilişkin ayrıntı vermedi.Pekin ile Washington arasındaki ilişkiler, Çin ile ‘ticaret savaşı’ başlatan eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimi altında bile önemli ölçüde gerilim yaşamış, Joe Biden'ın gelişiyle durum daha da vahim bir hal almıştı.Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı ziyaret ve ABD'nin hava sahasında Çin’e ait balonu imha etmesi de dahil olmak üzere bir dizi olayla birlikte diplomatik çatışmalar, iki dev ülke arasındaki ilişkileri soğuttu.
https://sputniknews.com.tr/20231128/cinden-tayvan-uyarisi-savas-sebebi-sayariz-1077859315.html
çin
çin halk cumhuriyeti
abd
hint-pasifik
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çin, çin halk cumhuriyeti, abd, hint-pasifik, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd hegemonyası, tayvan
çin, çin halk cumhuriyeti, abd, hint-pasifik, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd hegemonyası, tayvan
ABD, Hint-Pasifik'teki kara gücünü artıracak
ABD Pasifik Ordusu Sözcüsü Rob Phillips, Çin Halk Cumhuriyeti’nin nüfuzunu kontrol altına almak için Hint-Pasifik bölgesine karadan konuşlu orta menzilli füzeler yerleştirmeyi planladığını söyledi.
Japon gazetesi Nikkei Asia’ya konuşan Phillips, ABD ordusunun 2024 yılında Hint-Pasifik'e karadan konuşlu orta menzilli füzeler konuşlandırmayı planladığını ve Çin'e karşı caydırıcılığı artırmak için Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana bölgede ilk cephaneliğini oluşturmayı planladığını ifade etti.
Phillips'e göre, Standard-6 (SM-6) füzesi ve Tomahawk seyir füzesinin kara tabanlı versiyonunun konuşlandırılması seçenekleri değerlendirilirken, Ordu Sözcüsü, bu füzelerin tam olarak nerede ve ne zaman konuşlandırılabileceğine ilişkin ayrıntı vermedi.
Pekin ile Washington arasındaki ilişkiler, Çin ile ‘ticaret savaşı’ başlatan eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimi altında bile önemli ölçüde gerilim yaşamış, Joe Biden'ın gelişiyle
durum daha da vahim bir hal almıştı.
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı ziyaret ve ABD'nin hava sahasında Çin’e ait balonu imha etmesi de dahil olmak üzere bir dizi olayla birlikte diplomatik çatışmalar, iki dev ülke arasındaki ilişkileri soğuttu.