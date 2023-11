Biden, Şi ile görüşmesinin ardından Çin liderine ‘diktatör’ dedi

Biden, toplantının başında konuğuna hitaben yaptığı giriş konuşmasına, "Her zaman olduğu gibi yüz yüze görüşmenin yerini hiçbir şey tutamaz. Tartışmalarımızı her zaman açık sözlü bulmuş ve takdir etmişimdir" ifadeleriyle başlarken, Çinli mevkidaşıyla ‘her zaman aynı fikirde olmadıklarını’ itiraf eden ABD Başkanı, "Ancak rekabetin çatışmaya dönüşmemesini sağlamalıyız ve rekabeti her zaman sorumlu bir şekilde yönetmek zorundayız" diye konuşmuştu.