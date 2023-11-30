Seçil Erzan’ın 'O para gelseydi bu olaylar ortaya çıkmayacaktı' dediği para ortaya çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Alzheimer ile bağırsak hastalığı arasında bağlantı çıktı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Dinçşahin: Wilders toplumsal tabana hitap etmeye başladı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Nurten Sırma: Zeytinyağı, et, baharatta hileye başvuruluyor
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Elektrik tesisatçısı sayısı yüz binden fazla ama bunlar belgeli değil'
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
9 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Batı'ya İsrail tepkisi: Çifte standart uygulanıyor
16:16
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Macaristan: AB’nin, Rusya’ya yönelik yaptırım planlarını bozacağız
17:11
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: F-16’ların kaderi Ukrayna’da imha edilen diğer uçaklar ile aynı
17:21
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Çin'den Tayvan uyarısı: Savaş sebebi sayarız
17:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Elon Musk'tan Hamas'ın davetine yanıt
18:16
1 dk
SESLİ HABER
‘Ukrayna’nın 2024'e yönelik silahlı faaliyet planı yok’
18:26
2 dk
ÖZEL HABER
Dr. Barış Adıbelli:'ABD ve İsrail'in asıl hedefi Suriye'
18:35
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye, ABD’nin baskısı altında Rusya ile ilişkilerini değiştirmeyecek
18:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
SESLİ HABER
Rusya’da ABD merkezli STK ‘istenmeyen örgüt’ ilan edildi
19:10
1 dk
ÖZEL HABER
Dr. Barış Adıbelli'den Japonya yorumu: 'Türkiye, terör örgütünün katliamlarını göstermeli'
19:27
7 dk
SESLİ HABER
Putin: Bağımsız Filistin devleti kurulması önem arz ediyor
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusu için ‘kimyasal silah’ iddiası
20:21
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Metallica konseri, Arap Baharı'nın işareti'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
10 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Fon vurgununda 39 gün sırrı
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Dilan-Engin Polat olayı güzellik merkezlerini nasıl etkiledi?
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka ile dil öğrenme
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçimde CHP-İYİ Parti ittifakı olur mu?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
Dr. Barış Adıbelli'den Japonya yorumu: 'Türkiye, terör örgütünün katliamlarını göstermeli'
17:42
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy'in çevresindeki pek çok kişi Zalujnıy’ın görüşüne katılıyor’
18:14
2 dk
SESLİ HABER
Amerikan eyaletleri, Kiev'e askeri yardım yoluyla milyarlarca dolar gelir elde etti
18:22
2 dk
SESLİ HABER
Politico gazetesi, Avrupa'nın en etkili kişisini yazdı
18:30
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı Bakan: ‘Ukrayna ordusu, de-facto olarak NATO ordusu haline geliyor’
18:40
1 dk
SESLİ HABER
Çin'den iki devletli kararı en kısa sürede uygulama çağrısı
18:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Putin: ‘Rusya Batı’ya olan teknoloji bağımlılığından kurtuluyor’
19:18
1 dk
ÖZEL HABER
Dr. Barış Adıbelli:'ABD ve İsrail'in asıl hedefi Suriye'
19:25
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231130/secil-erzanin-o-para-gelseydi-bu-olaylar-ortaya-cikmayacakti-dedigi-para-ortaya-cikti-1077956368.html
Seçil Erzan’ın 'O para gelseydi bu olaylar ortaya çıkmayacaktı' dediği para ortaya çıktı
Seçil Erzan’ın 'O para gelseydi bu olaylar ortaya çıkmayacaktı' dediği para ortaya çıktı
Seçil Erzan davasıyla ile ilgili ilk şikayeti yaptığı ifade edilen iş adamı Atilla Baltaş'ın avukatı “5 milyon dolara yakın para bankaya teslim edilmek üzere... 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T15:42+0300
2023-11-30T15:46+0300
türkiye
seçil erzan
fatih terim
fatih terim fonu
para
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1d/1077894849_0:0:436:245_1920x0_80_0_0_3a3a68284aea8f81a79289b8c0a72cf6.jpg
Yüksek karlı fon vaadiyle Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi ünlü futbolcuların da bulunduğu 19 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Denizbank Florya Şubesi eski Müdiresi Seçil Erzan'ın davasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 'Fatih Terim Fonu' olarak anılan olayın ortaya çıkmasını sağlayan ilk şikayeti yaptığı ifade edilen iş adamı Atilla Baltaş'ın Avukatı Ümit Karadağ yaşananlara ilişkin İhlas Haber Ajansı muhabirine konuştu. Karadağ, Baltaş'ın teslim ettiği ve Semih Kaya'ya ulaşan çantada GPS bulunmasına ilişkin iddialara da yanıt verdi. Avukat Karadağ, GPS'in geçmişte yaşanan bir hırsızlık dolayısıyla çantada bulunduğunu anlatırken, o hırsızlığa ilişkin şikayet dilekçesine ise İhlas Haber Ajansı ulaştı. Müvekkilin Erzan'a yaklaşık 5 milyon dolar daha vermeye hazırlandığını ancak kendilerini bu fikirden vazgeçirdiğini söyleyen Karadağ, Baltaş'ın arkadaşı bir başka iş adamının ise son anda para vermekten vazgeçtiğini aktardı. ''Bir para gelecekti olaylar olmayacaktı'' dediği para verdirmediğimiz 5 milyon dolar'Yaşananlara ilişkin konuşan iş adamı Atilla Baltaş'ın Avukatı Ümit Karadağ, şunları açıkladı:
https://sputniknews.com.tr/20231130/arda-turan-secil-erzan-hakkinda-ilk-kez-konustu-1077936273.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1d/1077894849_0:0:436:327_1920x0_80_0_0_8b64ee23432e266cbed50e1a31f2de73.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
seçil erzan kimdir, seçil erzan nerede, seçil erzan son durum
seçil erzan kimdir, seçil erzan nerede, seçil erzan son durum

Seçil Erzan’ın 'O para gelseydi bu olaylar ortaya çıkmayacaktı' dediği para ortaya çıktı

15:42 30.11.2023 (güncellendi: 15:46 30.11.2023)
© Fotoğraf : Twitter Seçil Erzan
Seçil Erzan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2023
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Seçil Erzan davasıyla ile ilgili ilk şikayeti yaptığı ifade edilen iş adamı Atilla Baltaş'ın avukatı “5 milyon dolara yakın para bankaya teslim edilmek üzere müvekkilimin girişimi oldu. Fakat kabul etmedik. Seçil Erzan'ın ilk duruşmada 'bir para gelecekti o para gelseydi bu olaylar ortaya çıkmayacaktı', dediği para da oydu" açıklamasında bulundu
Yüksek karlı fon vaadiyle Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi ünlü futbolcuların da bulunduğu 19 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Denizbank Florya Şubesi eski Müdiresi Seçil Erzan'ın davasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
'Fatih Terim Fonu' olarak anılan olayın ortaya çıkmasını sağlayan ilk şikayeti yaptığı ifade edilen iş adamı Atilla Baltaş'ın Avukatı Ümit Karadağ yaşananlara ilişkin İhlas Haber Ajansı muhabirine konuştu. Karadağ, Baltaş'ın teslim ettiği ve Semih Kaya'ya ulaşan çantada GPS bulunmasına ilişkin iddialara da yanıt verdi.
Avukat Karadağ, GPS'in geçmişte yaşanan bir hırsızlık dolayısıyla çantada bulunduğunu anlatırken, o hırsızlığa ilişkin şikayet dilekçesine ise İhlas Haber Ajansı ulaştı. Müvekkilin Erzan'a yaklaşık 5 milyon dolar daha vermeye hazırlandığını ancak kendilerini bu fikirden vazgeçirdiğini söyleyen Karadağ, Baltaş'ın arkadaşı bir başka iş adamının ise son anda para vermekten vazgeçtiğini aktardı.

''Bir para gelecekti olaylar olmayacaktı'' dediği para verdirmediğimiz 5 milyon dolar'

Yaşananlara ilişkin konuşan iş adamı Atilla Baltaş'ın Avukatı Ümit Karadağ, şunları açıkladı:

“Müvekkil Fatih Terim'i tanımaz, sadece banka müdürünün böyle bir söylemi neticesinde Fatih Terim Fonu varmış gibi hareket etmiş. Müvekkilim muhafazakar bir kişiliğe sahip ve bugüne kadar gerek kendi gerek şirketi adına hiçbir vadeli, faiz getirili hesabı yok. Seçil Erzan da bunu biliyor ve fon getirisi olarak söyleyerek böyle ikna ediyor. Savcılığa sunduğumuz belgelere dikkat edilince basına yansıdığı gibi yüzde 253 fonlar ya da 500 getiriler böyle oranlar yok. 1,5 milyon dolarlık verilmiş bir para sadece 23 bin dolar vade sonunda getirisi.

BDDK raporunda da aslında buna bir işaret var, herkesin somut durumu ayrı. Nisan ayının başında müvekkillerimi ziyaret ederim, orada müvekkilim bu konuyla ilgili danıştı. Verdiği evrakları avukat olarak inceledim hatta şöyle de bir gelişme oldu; 5 milyon dolara yakın para da tarafıma teslimle bankaya teslim edilmek üzere böyle bir girişimi oldu fakat biz bunu kabul etmedik. Seçil Erzan'ın ilk duruşmada 'Bir para gelecekti o para gelseydi bu olaylar ortaya çıkmayacaktı' dediği para da oydu. Bu şekilde müvekkilimin mağduriyetinin aslında büyümesinin de önüne geçmiş olduk. Daha sonra müvekkilimin parayı çekmek istemesi, bankanın vermemesiyle parayı alamadık. Başka bir banka şubesinden teyit alamadık ve böyle bir fonun olmadığı aslında bunun Seçil Erzan'ın bir hayal ürünü olduğunu anlamamız üzerine 7 Nisan günü gerek bankaya bir ihtar yollayarak bankayı bilgilendirdik gerekse de aynı gün Cumhuriyet Savcılığı'na müracaat ederek suç duyurusunda bulunduk.

Bülent Çeviker isimli mağdur da meslektaşımızdan aldığımız bilgiye göre aslında 7 Nisan Cuma günü Savcılığa geliyor fakat mesai saatlerine yetişemiyor. Kendisi de 11 Nisan itibariyle suç duyurusunda bulunmuş oluyor. Birçok kişi açısından bu olayı ortaya çıkararak mağdur olmalarının önüne geçtiğimizi düşünüyoruz. Müvekkilimin paralarını alamadığını geçenlerde Arda Turan'ın olduğu söylenen bir ses kaydı ve bunun dökümü dosyaya yansıdı, ‘Parasının çoğunu alamadı' gibi bir söylemde bulunuyor. Atilla Baltaş konusunda tefeci mi başka bir şey mi şeklinde karalayıcı paylaşımlar da oldu müvekkilim kesinlikle tefeyi bırakın faiz getirisi dahi olan bir hesap sahibi değildir”

arda turan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2023
TÜRKİYE
Arda Turan, Seçil Erzan hakkında ilk kez konuştu
07:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала