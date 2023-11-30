https://sputniknews.com.tr/20231130/arda-turan-secil-erzan-hakkinda-ilk-kez-konustu-1077936273.html
Arda Turan, Seçil Erzan hakkında ilk kez konuştu
Arda Turan, Seçil Erzan hakkında ilk kez konuştu
Türkiye'nin konuştuğu 'gizli fon' olayında futbol camiasından birçok ünlü ismin, bankacı Seçil Erzan tarafından dolandırıldığı iddia edildi. Arda Turan, sosyal... 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T07:24+0300
2023-11-30T07:24+0300
2023-11-30T07:24+0300
türkiye
arda turan
seçil erzan
dolandırıcılık
denizbank
denizbank
para
fon
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Seçil Erzan tarafından milyonlarca lira dolandırıldığı iddia edilen futbolcu Arda Turan, konuya ilişkin ilk kez açıklama yaptı. İddialara göre Erzan'a 7 milyon 500 bin dolarla en büyük parayı kaptıran isim Turan olmuştu.İlk kez açıklama yaptıFutbolcu Arda Turan, paylaşımında "Yargıya intikal etmiş bir süreç var. Adalete saygımdan dolayı konuyla ilgili tek kelime açıklama yapmadım, yapmayacağım. Benim adımla yayılan sözlere lütfen itibar etmeyiniz. Saygılarımla" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231129/secil-erzanin-odasina-gelen-isimlerin-goruntuleri-ortaya-cikti-1077920163.html
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arda turan, seçil erzan, dolandırıcılık, denizbank, denizbank, para, fon
arda turan, seçil erzan, dolandırıcılık, denizbank, denizbank, para, fon
Arda Turan, Seçil Erzan hakkında ilk kez konuştu
Türkiye'nin konuştuğu 'gizli fon' olayında futbol camiasından birçok ünlü ismin, bankacı Seçil Erzan tarafından dolandırıldığı iddia edildi. Arda Turan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. İlk kez konuşan Arda Turan, 'Adalete saygımdan dolayı konuyla ilgili tek kelime açıklama yapmadım, yapmayacağım' dedi.
Seçil Erzan tarafından milyonlarca lira dolandırıldığı iddia edilen futbolcu Arda Turan, konuya ilişkin ilk kez açıklama yaptı.
İddialara göre Erzan'a 7 milyon 500 bin dolarla en büyük parayı kaptıran isim Turan olmuştu.
Futbolcu Arda Turan, paylaşımında "Yargıya intikal etmiş bir süreç var. Adalete saygımdan dolayı konuyla ilgili tek kelime açıklama yapmadım, yapmayacağım. Benim adımla yayılan sözlere lütfen itibar etmeyiniz. Saygılarımla" dedi.