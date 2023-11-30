https://sputniknews.com.tr/20231130/arda-turan-secil-erzan-hakkinda-ilk-kez-konustu-1077936273.html

Arda Turan, Seçil Erzan hakkında ilk kez konuştu

Arda Turan, Seçil Erzan hakkında ilk kez konuştu

Türkiye'nin konuştuğu 'gizli fon' olayında futbol camiasından birçok ünlü ismin, bankacı Seçil Erzan tarafından dolandırıldığı iddia edildi. Arda Turan, sosyal... 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T07:24+0300

2023-11-30T07:24+0300

2023-11-30T07:24+0300

türkiye

arda turan

seçil erzan

dolandırıcılık

denizbank

denizbank

para

fon

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Seçil Erzan tarafından milyonlarca lira dolandırıldığı iddia edilen futbolcu Arda Turan, konuya ilişkin ilk kez açıklama yaptı. İddialara göre Erzan'a 7 milyon 500 bin dolarla en büyük parayı kaptıran isim Turan olmuştu.İlk kez açıklama yaptıFutbolcu Arda Turan, paylaşımında "Yargıya intikal etmiş bir süreç var. Adalete saygımdan dolayı konuyla ilgili tek kelime açıklama yapmadım, yapmayacağım. Benim adımla yayılan sözlere lütfen itibar etmeyiniz. Saygılarımla" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231129/secil-erzanin-odasina-gelen-isimlerin-goruntuleri-ortaya-cikti-1077920163.html

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arda turan, seçil erzan, dolandırıcılık, denizbank, denizbank, para, fon