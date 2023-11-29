https://sputniknews.com.tr/20231129/secil-erzanin-odasina-gelen-isimlerin-goruntuleri-ortaya-cikti-1077920163.html
Seçil Erzan’ın odasına gelen isimlerin görüntüleri ortaya çıktı
Seçil Erzan’ın odasına gelen isimlerin görüntüleri ortaya çıktı
Aralarında tanınmış futbolcuların da bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın banka şubesindeki odasına gelen isimlerin banka... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T17:32+0300
2023-11-29T17:32+0300
2023-11-29T17:32+0300
türkiye
seçil erzan
gizli fon
görüntüler
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Futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Erzan'ın bankadaki odasına gelen isimlerin fotoğrafları ortaya çıktı.Teknik direktörler; Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Arda Turan, iş adamı Atilla Baltaş, menajer Volkan Bahçekapılı, tercüman Musa Mert Çetin, Mert Zeydanlı, Kemal Tanın Yılmaz, İsmail İbrahim Çağlar ve Mojtaba Haghani gibi isimlerin banka içindeki görüntülerinde, mağdur olanların her biri ayrı ayrı şubeye giriş yapıyor.Görüntülerde Erzan’ın odasına girip çıkan kişiler yer alırken, kapalı devre güvenlik kamera görüntülerinden alındığı saptanan fotoğrafların, yürütülen soruşturma dosyasına da girdiği öğrenildi. Fotoğraflardan birinde, Seçil Erzan’ın şubeye son kez girdiği ve çıkıp gittiği, bir daha dönmediği o anlar da fotoğraf karelerine yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20231129/gizli-fona-kim-ne-kadar-yatirdi-kimler-kazandi-kimler-kaybetti-1077915749.html
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seçil erzan, gizli fon, görüntüler
seçil erzan, gizli fon, görüntüler
Seçil Erzan’ın odasına gelen isimlerin görüntüleri ortaya çıktı
Aralarında tanınmış futbolcuların da bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın banka şubesindeki odasına gelen isimlerin banka içindeki fotoğraflarına ulaşıldı.
Futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Erzan'ın bankadaki odasına gelen isimlerin fotoğrafları ortaya çıktı.
Teknik direktörler; Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Arda Turan, iş adamı Atilla Baltaş, menajer Volkan Bahçekapılı, tercüman Musa Mert Çetin, Mert Zeydanlı, Kemal Tanın Yılmaz, İsmail İbrahim Çağlar ve Mojtaba Haghani gibi isimlerin banka içindeki görüntülerinde, mağdur olanların her biri ayrı ayrı şubeye giriş yapıyor.
Görüntülerde Erzan’ın odasına girip çıkan kişiler yer alırken, kapalı devre güvenlik kamera görüntülerinden alındığı saptanan fotoğrafların, yürütülen soruşturma dosyasına da girdiği öğrenildi.
Fotoğraflardan birinde, Seçil Erzan’ın şubeye son kez girdiği ve çıkıp gittiği, bir daha dönmediği o anlar da fotoğraf karelerine yansıdı.