https://sputniknews.com.tr/20231129/gizli-fona-kim-ne-kadar-yatirdi-kimler-kazandi-kimler-kaybetti-1077915749.html

Gizli fona kim ne kadar yatırdı? Kimler kazandı, kimler kaybetti?

Gizli fona kim ne kadar yatırdı? Kimler kazandı, kimler kaybetti?

Seçil Erzan’ın 'Fatih terim Fonu' olarak isimlendirdiği gizli fona para yatıranlarla ilgili tuttuğu 2 ayrı liste dava dosyasına girdi. Listede ödenen paralar... 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T16:09+0300

2023-11-29T16:09+0300

2023-11-29T16:09+0300

türkiye

seçil erzan

gizli fon

fatih terim fonu

futbolcu

fatih terim

emre belözoğlu

emre çolak

semih kaya

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Yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında futbol dünyasından çok sayıda ismin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan’ın davasında yeni detaylar ortaya çıkıyor.Banka Müdürü Erzan’ın 'Fatih terim Fonu' olarak andığı belirtilen fona para yatıranlarla ilgili tuttuğu 2 ayrı liste dava dosyasına girdi.Sözcü gazetesinden Hayati Arıgan'ın yayınladığı listelerde kimin ne kadar yatırdığı, kazanan ve kaybeden isimler yer aldı. Buna göre liste şu şekilde:Erzan'ın listesine göre en çok zarar edenler ise şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20231129/ali-yoruk-de-secil-erzan-tarafindan-dolandirildigini-iddia-etti-tanistigimizda-gise-memuruydu-1077895006.html

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seçil erzan, gizli fon, fatih terim fonu, futbolcu, fatih terim, emre belözoğlu, emre çolak, semih kaya