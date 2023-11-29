Ali Yörük de Seçil Erzan tarafından dolandırıldığını iddia etti: 'Tanıştığımızda gişe memuruydu'

“17 yıl önce Çorlu’daki Denizbank şubesine kredi çekmek için gittiğinde Seçil Erzan’ı gişe memuru olarak tanıdım. O dönem işten ayrıldım. Bana ne iş yapacağımı ve ne kadar param olduğunu sordu. Tazminatımı aldığımı ve borsada bir miktar paramın olduğunu söyledim. Bu paraları kendisine vermemi ve bana fazla para kazandıracağını şöyledi. ‘Araba işi gibi düşün, kâr edeceğiz’ dedi. İki bankadan kredi çektim. Tanıdıklarımdan borç aldım. Toplamda 5 milyon TL parayı 1.5 yıl önce Florya’da Erzan’a elden teslim ettim. Aradan 3-4 ay kadar süre geçti. Paramı istiyordum. Kendisi bana ‘Bu öyle hemen paranı çekebileceğin bir fon değil, çekersen zarar edersin’ diyerek oyaladı. Aradan bir yıl kadar süre geçti. Bana 5 milyon TL olarak teslim ettiğim paranın 100 milyon TL olduğunu söyledi. Fonda Fatih Terim’in olduğunu söyledi. Bana 5 milyon TL bedelli senet verdi. Senedi alınca paramın gelmesini bekledim. Daha sonra tutuklandı. Senetle paramı tahsil edebileceğimi düşündüğüm için suç duyurusunda bulunmadım. Hatta avukatım da senedi icraya koydu."