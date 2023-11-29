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https://sputniknews.com.tr/20231129/ali-yoruk-de-secil-erzan-tarafindan-dolandirildigini-iddia-etti-tanistigimizda-gise-memuruydu-1077895006.html
Ali Yörük de Seçil Erzan tarafından dolandırıldığını iddia etti: 'Tanıştığımızda gişe memuruydu'
Ali Yörük de Seçil Erzan tarafından dolandırıldığını iddia etti: 'Tanıştığımızda gişe memuruydu'
Seçil Erzan’a çantayla para taşıyan ve aynı dosyada tutuklu olarak yargılanan Ali Yörük’ün adı birçok ifadede geçiyor. Denizbank müfettişlerinin raporuna göre... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T07:41+0300
2023-11-29T07:41+0300
türkiye
seçil erzan
kara para
dolandırıcılık
banka
denizbank
arda turan
soruşturma
ali yörük
fatih terim
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Seçil Erzan'ın tutuklu olduğu davaya ilişkin yeni ayrıntılar belli olurken gözlerin çevrildiği isimlerden biri de ‘çantacı’ olarak anılan Ali Yörük.Ali Yörük kimdir?Seçil Erzan, 2023 mart ayında kendisine para veren isimlerden İnci Çeviker ve eşi Bülent Çeviker’e “Bankanın para toplama aracı firmasından Ali Bey gelecek, parayı ona teslim edin” demiş, Çeviker çifti de 1 milyon 920 bin doları bankadaki hesaplarından çektikten sonra Erzan’ın gönderdiği Ali Yörük’e elden teslim etmişti. Erzan’la birlikte tutuklanan isimlerden olan ve hakkında “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan 10 yıla kadar hapis istenen Ali Yörük de ifadesinde Seçil Erzan tarafından dolandırıldığını iddia etti.Çorlu’da bir otomotiv bayisinin satış müdürü olan Ali Yörük tutuklandığı gün verdiği ifadesinde Seçil Erzan’la olan bağlantısını şöyle anlattı:'Tanıştığımızda gişe memuruydu''En fazla çantasını arabaya koymuşumdur'
https://sputniknews.com.tr/20231128/denizbanktan-fatih-terim-fonuna-dair-ilk-aciklama-1077870793.html
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seçil erzan, kara para, dolandırıcılık, banka, denizbank, arda turan, soruşturma, ali yörük, fatih terim
seçil erzan, kara para, dolandırıcılık, banka, denizbank, arda turan, soruşturma, ali yörük, fatih terim

Ali Yörük de Seçil Erzan tarafından dolandırıldığını iddia etti: 'Tanıştığımızda gişe memuruydu'

07:41 29.11.2023
© Fotoğraf : Twitter Seçil Erzan
Seçil Erzan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Seçil Erzan’a çantayla para taşıyan ve aynı dosyada tutuklu olarak yargılanan Ali Yörük’ün adı birçok ifadede geçiyor. Denizbank müfettişlerinin raporuna göre Arda Turan’ın kardeşi de para dolu çantayı Ali Yörük’e teslim etti.
Seçil Erzan'ın tutuklu olduğu davaya ilişkin yeni ayrıntılar belli olurken gözlerin çevrildiği isimlerden biri de ‘çantacı’ olarak anılan Ali Yörük.

Ali Yörük kimdir?

Seçil Erzan, 2023 mart ayında kendisine para veren isimlerden İnci Çeviker ve eşi Bülent Çeviker’e “Bankanın para toplama aracı firmasından Ali Bey gelecek, parayı ona teslim edin” demiş, Çeviker çifti de 1 milyon 920 bin doları bankadaki hesaplarından çektikten sonra Erzan’ın gönderdiği Ali Yörük’e elden teslim etmişti. Erzan’la birlikte tutuklanan isimlerden olan ve hakkında “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan 10 yıla kadar hapis istenen Ali Yörük de ifadesinde Seçil Erzan tarafından dolandırıldığını iddia etti.
Çorlu’da bir otomotiv bayisinin satış müdürü olan Ali Yörük tutuklandığı gün verdiği ifadesinde Seçil Erzan’la olan bağlantısını şöyle anlattı:
Denizbank - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
TÜRKİYE
DenizBank'tan ilk açıklama: Saadet zincirine dair herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
Dün, 15:26

'Tanıştığımızda gişe memuruydu'

“17 yıl önce Çorlu’daki Denizbank şubesine kredi çekmek için gittiğinde Seçil Erzan’ı gişe memuru olarak tanıdım. O dönem işten ayrıldım. Bana ne iş yapacağımı ve ne kadar param olduğunu sordu. Tazminatımı aldığımı ve borsada bir miktar paramın olduğunu söyledim. Bu paraları kendisine vermemi ve bana fazla para kazandıracağını şöyledi. ‘Araba işi gibi düşün, kâr edeceğiz’ dedi. İki bankadan kredi çektim. Tanıdıklarımdan borç aldım. Toplamda 5 milyon TL parayı 1.5 yıl önce Florya’da Erzan’a elden teslim ettim. Aradan 3-4 ay kadar süre geçti. Paramı istiyordum. Kendisi bana ‘Bu öyle hemen paranı çekebileceğin bir fon değil, çekersen zarar edersin’ diyerek oyaladı. Aradan bir yıl kadar süre geçti. Bana 5 milyon TL olarak teslim ettiğim paranın 100 milyon TL olduğunu söyledi. Fonda Fatih Terim’in olduğunu söyledi. Bana 5 milyon TL bedelli senet verdi. Senedi alınca paramın gelmesini bekledim. Daha sonra tutuklandı. Senetle paramı tahsil edebileceğimi düşündüğüm için suç duyurusunda bulunmadım. Hatta avukatım da senedi icraya koydu."
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2023
SPOR
Fatih Terim'den Seçil Erzan ile ilgili ilk açıklama: Tarihin en büyük hukuk savaşını başlatıyorum
26 Kasım, 14:19

'En fazla çantasını arabaya koymuşumdur'

"Seçil Erzan’a yardımcı olmadım. Kendisine en fazla çantamı arabaya koy dediğinde yardımcı olmuşumdur. Onun dışında Erzan’la ortak hiçbir fiilim olmadı.”
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