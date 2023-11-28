DenizBank'tan ilk açıklama: Saadet zincirine dair herhangi bir kayıt bulunmamaktadır

Türkiye
SON DAKİKA | Putin'den Abbas'a: 1967 sınırları dahilinde Filistin devleti kurulması önem arz ediyor
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Rüya sona erdi, Amerika'da büyük bir karamsarlık var'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
GÜN ORTASI
Seçil Erzan'ın banka hesaplarına inceleme
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Uyuşturucu bağımlısı aile üyelerine nasıl davranılmalı
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: ‘ABD ve Almanya, Zelenskiy’i Rusya’yla müzakerelere zorluyor’
15:11
1 dk
SESLİ HABER
Bilim insanları doğası bilinmeyen güçlü bir kozmik ışın keşfetti
15:19
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
SESLİ HABER
İsrail basını: ‘İsrail istihbaratı Hamas'ın saldırı planlarından haberdardı’
15:41
2 dk
SESLİ HABER
Putin: Yapay zekayla birlikte insanlığın varoluşunda yeni bir sayfa açılıyor
15:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘İsrail’de muhalefet sokakları hareketlendirebilir. Raam ve Mansur Abbas yeni hükümete katılabilir’
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Batı'nın Wilders korkusu: Büyük kabus
17:38
1 dk
SESLİ HABER
Amerikan basını: ‘ABD, Türkiye'den yaptırımlara uymasını isteyecek’
17:47
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde yetkin bir askeri liderlik yok
17:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
Rusya, Soyuz roketiyle uzaya yeni askeri uydu gönderdi
18:13
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı politikacı: ‘Rusya, savaşı bitirmeye hazırdı. Devreye Boris Johnson girdi’
18:22
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret cirosu ilk 10 ayda 49.8 arttı
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Türkiye, doğalgaz transfer merkezinin yol haritası üzerinde ilkesel mutabakata vardı
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Eski ABD deniz piyadesi: NATO, Batı Ukrayna'ya müdahale edebilir
18:47
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Bazı AB üyeleri, Rusya'ya yönelik yaptırımların yumuşatılmasını istiyor’
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Rusya: ABD, Filistin sorununun çözümsüz kalmasında rol oynadı
19:13
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan ABD yorumu: ‘Ankara’ya duyduğu tam düşmanlığı sergiledi’
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den NATO'nun 'askeri Schengen' planlarına yanıt
19:29
2 dk
SESLİ HABER
Kanada Başbakanı, Muhafazakarları ‘Ukrayna’ya ihanet etmekle’ suçladı
19:38
2 dk
SESLİ HABER
Google'ın sinir ağı, ABD'nin Ay'a ayak basma fotoğrafının sahte olduğunu söyledi
19:46
2 dk
SESLİ HABER
ABD'den Ukrayna'ya kötü haber
19:55
2 dk
SESLİ HABER
‘New Jersey, Rusya’ya yaptırımla ilgili yasayı askıya aldı’
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Rus elektronik harp sistemleri NATO füzelerini başarıyla önlüyor’
20:07
1 dk
SESLİ HABER
Alman girişimciden AB açıklaması: ABD’nin kullandığı bir araç haline geldiğini anlamaya başladı
20:25
1 dk
SESLİ HABER
Rusya - Çin arasında yeni rekor
20:41
1 dk
SESLİ HABER
Sivastopol akvaryumunu su bastı
20:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
'4,6 milyon yıl sonra erkekler de hamile kalabilecek'
07:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dr. Erkaya: Somatizasyon, sadece psikolojik bir hastalık değil
12:00
90 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Filistinli gazeteci bildiriyor: Gazze'de son durum
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Gazze’deki savaş meşru müdafaa konusunda Batı’nın uyguladığı çifte standardı ortaya koydu’
17:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Oğlu serbest bırakılan Filistinli anne: Yeniden tutuklamakla tehdit ettiler
18:14
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Putin: Batı, Rus bankalarını hafife aldı
19:14
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231128/denizbanktan-fatih-terim-fonuna-dair-ilk-aciklama-1077870793.html
DenizBank'tan ilk açıklama: Saadet zincirine dair herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
DenizBank'tan ilk açıklama: Saadet zincirine dair herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
DenizBank'tan aralarında Fatih Terim gibi futbol dünyasından çok sayıda ünlü ismin adının yer aldığı dolandırıcılık davasına yönelik ilk açıklama geldi... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T15:26+0300
2023-11-28T16:00+0300
denizbank
fatih terim
son dakika
türkiye
seçil erzan
saadet zinciri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103858/68/1038586890_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_118827315036ebe2076c5241c665dd9e.jpg
Denizbank, eski çalışanları Seçil Erzan'ın adının karıştığı dolandırıcılık dosyasına yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin dolandırıldığı gerekçesiyle açılan dava hakkında bilgi verilen açıklamada, olaydan "7 Nisan 2023 tarihine kadar bankamıza BBDK'ya, Cimer'e hiçbir ihbar ve şikayet iletilmediği bildirildi" ifadesi yer aldı.Ayrıntılı açıklamada 'Seçi̇l Erzan’ın bankamızca alıkonulduğuna ve deli̇l karartıldığına dai̇r kasıtlı i̇ddi̇alara yanıtlarımız' bölümünde şunlar ifade edildi:"Kamuoyunda, özellikle bir takım iddia sahipleri tarafından manipülasyon amacıyla yapılan bilgilendirmelerin aksine;
https://sputniknews.com.tr/20231128/secil-erzandan-semih-kaya-iddiasi-seni-turkiyede-yasatmazlar-diyerek-tehdit-ettiler-1077857577.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103858/68/1038586890_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_f239604bf6f95bd8924950f4a3136a67.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
denizbank dolandırıcılığı, seçil erzan hangi banka, fati,h terim fonu, fatih terim dolandırıcılık
denizbank dolandırıcılığı, seçil erzan hangi banka, fati,h terim fonu, fatih terim dolandırıcılık

DenizBank'tan ilk açıklama: Saadet zincirine dair herhangi bir kayıt bulunmamaktadır

15:26 28.11.2023 (güncellendi: 16:00 28.11.2023)
© AADenizbank
Denizbank - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
© AA
Abone ol
DenizBank'tan aralarında Fatih Terim gibi futbol dünyasından çok sayıda ünlü ismin adının yer aldığı dolandırıcılık davasına yönelik ilk açıklama geldi. Açıklamada "DenizBank’ta saadet zincirine dair herhangi bir kayıt bulunmadığından doğal olarak herhangi bir delilin karartılması da söz konusu olamaz" denildi.
Denizbank, eski çalışanları Seçil Erzan'ın adının karıştığı dolandırıcılık dosyasına yönelik yazılı bir açıklama yaptı.
Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin dolandırıldığı gerekçesiyle açılan dava hakkında bilgi verilen açıklamada, olaydan "7 Nisan 2023 tarihine kadar bankamıza BBDK'ya, Cimer'e hiçbir ihbar ve şikayet iletilmediği bildirildi" ifadesi yer aldı.
Ayrıntılı açıklamada 'Seçi̇l Erzan’ın bankamızca alıkonulduğuna ve deli̇l karartıldığına dai̇r kasıtlı i̇ddi̇alara yanıtlarımız' bölümünde şunlar ifade edildi:
"Kamuoyunda, özellikle bir takım iddia sahipleri tarafından manipülasyon amacıyla yapılan bilgilendirmelerin aksine;
Bankamızca hakkında başlatılan idari soruşturma kapsamında Seçil Erzan’ın ifadesi alınmıştır,
İfade alma süreçleri, Bankamızın ilgili ve yetkili kurullarında görevli personel huzurunda ve tamamen 5411 ve 4857 sayılı Kanunlar ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir,
9 Nisan tarihinde gerçekleştirilen ifade alma aşamasında Seçil Erzan, yakını olan H. E.’nin kullandığı ve yine diğer bir yakını olan E. E.’ye ait araç ile gelmiş, H. E. ifade süreci boyunca bankanın lobisinde Seçil Erzan’ı beklemiş, ifade bittikten sonra da aynı araç ile Çorlu’da annesiyle kalmakta oldukları eve geri gitmiş ve geceyi orada geçirmiştir.
Seçil Erzan’ın ifadelerinde, maruz kaldığı tehdit ve darp olayları üzerine korku içinde olduğunu beyan ettiğinden 9 Nisan tarihinde, silah taşımayan iki güvenlik görevlisinin içinde bulunduğu araç, gerekmesi durumunda, emniyet güçlerine haber verilebilmesi maksadıyla evinin yakınında bekletilmiştir. Konudan Seçil Erzan da haberdar edilmiş, kendisi bu hassasiyetimiz dolayısıyla Bankamıza teşekkür etmiştir.
10 Nisan tarihinde gerçekleştirilen ikinci görüşmeye, Seçil Erzan, yine yakını H.E. ve H. E.’nin eşinin de eşlik ettiği yine yukarıda belirtilen yakınına ait araç ile gelmiştir. Adı geçenin “bütün gece uyuyamadığını ve çok halsiz olduğunu” belirtmesi üzerine kendisinin de kabulüyle, banka personelimiz için daimi olarak genel müdürlük binamızda dört binden fazla çalışanımıza hizmet veren polikliniğinde görevli beş doktordan birinin gözetiminde hazırlanan vitamin ve serum takviyesi, görevli kıdemli hemşire tarafından verilmiştir. Üzülerek belirtmek isteriz ki, tamamen Seçil Erzan’ın sağlığı için, iyi niyet çerçevesinde yapılan bu destek basına beyanat veren bazı avukatlar tarafından amacından saptırılarak Bankamız aleyhine kullanılmaktadır.
Seçil Erzan, mevcut telefonlarını, iddia sahiplerinin ve ismini veremeyeceği kişilerin devamlı olarak rahatsız etmesi dolayısıyla açamadığını beyan ettiğinden, gerekirse emniyet güçlerine veya bizlere haber vermesi maksadıyla Bankamıza ait bir hattı içeren telefon da kendisine teslim edilmiştir. Bazı haberlerde yer alan telefon kırılma iddiası tamamen gerçek dışı olup Seçil Erzan, kırıldığı ifade edilen telefonunu Savcılığa delil olarak avukatı vasıtasıyla teslim etmiştir. Bu telefonlardan elde edilen ve Seçil Erzan tarafından silinmemiş mesajlar mahkeme dosyasında yer almaktadır.
Seçil Erzan, ifade bittikten sonra saat 19:30 gibi yine H.E.’nin kullandığı aynı araç ile Çorlu’ya, yakınlarıyla kalmakta olduğu eve geri dönmüştür. Aynı gece, polis tarafından gözaltına alınmıştır."
Semih Kaya - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
TÜRKİYE
Seçil Erzan'dan Semih Kaya iddiası: 'Seni Türkiye’de yaşatmazlar' diyerek tehdit ettiler
10:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала