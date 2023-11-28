Seçil Erzan'dan Semih Kaya iddiası: 'Seni Türkiye’de yaşatmazlar' diyerek tehdit ettiler

“Semih Kaya’dan ilk olarak fon vaadiyle 3 milyon 200 bin dolar aldım. Fakat 5 milyon 700 bin dolar geri ödememe rağmen yakamı kurtaramadım. Semih Kaya ve Fırat Özdemir beni sürekli ‘Senin sonun iyi değil’, ‘Seni Türkiye’de yaşatmazlar’, ‘MİT başkanını tanıyorum’ diye tehdit ettiler. Semih Kaya’ya yaptığım ödeme sonrası, yani tam olarak zorla aldığı faizlerle Bodrum ID Konakları isimli yerde bir villa satın aldı. Bu villayı 4 milyon 200 bin Euro’ya almıştı. Bu villaların satış müdürü olan Barış Bey’e ödemeyi parça parça benim bankadaki odamda yaptım.”