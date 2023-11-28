https://sputniknews.com.tr/20231128/secil-erzandan-semih-kaya-iddiasi-seni-turkiyede-yasatmazlar-diyerek-tehdit-ettiler-1077857577.html
Seçil Erzan'dan Semih Kaya iddiası: 'Seni Türkiye’de yaşatmazlar' diyerek tehdit ettiler
Seçil Erzan'dan Semih Kaya iddiası: 'Seni Türkiye’de yaşatmazlar' diyerek tehdit ettiler
Yüksek karlı fon vaadiyle çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan, futbolcu Semih Kaya'nın Bodrum'da aldığı villanın parasını kendisine ödettiğini... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T10:55+0300
2023-11-28T10:55+0300
2023-11-28T10:55+0300
türkiye
seçil erzan
semih kaya
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Seçil Erzan hakkında iddianame hazırlanıp yargılama başlasa da kendisinden para alanlarla ilgili ayrı bir soruşturma daha yürütülüyor. Bu soruşturmanın ipuçları da Erzan’ın iddianamede yer alan ifadelerinde gizli. İfadelerinde en fazla ismini andığı kişiler ise eski futbolcu Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir.‘Seni yaşatmazlar'Hürriyet'ten Eyüp Serbest'in haberine göre, Seçil Erzan’ın ifadelerinde Kaya ve Özdemir’le ilgili çarpıcı bölümler şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20231128/arda-turanin-secil-erzana-attigi-mesaj-ortaya-cikti-dilenci-oldum-1077855016.html
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seçil erzan, semih kaya, banka, denizbank
seçil erzan, semih kaya, banka, denizbank
Seçil Erzan'dan Semih Kaya iddiası: 'Seni Türkiye’de yaşatmazlar' diyerek tehdit ettiler
Yüksek karlı fon vaadiyle çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan, futbolcu Semih Kaya'nın Bodrum'da aldığı villanın parasını kendisine ödettiğini iddia ederek, 'Semih Kaya’ya yaptığım ödeme sonrası, yani tam olarak zorla aldığı faizlerle Bodrum ID Konakları isimli yerde bir villa satın aldı" dedi.
Seçil Erzan hakkında iddianame hazırlanıp yargılama başlasa da kendisinden para alanlarla ilgili ayrı bir soruşturma daha yürütülüyor.
Bu soruşturmanın ipuçları da Erzan’ın iddianamede yer alan ifadelerinde gizli. İfadelerinde en fazla ismini andığı kişiler ise eski futbolcu Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir.
Hürriyet'ten Eyüp Serbest'in haberine göre, Seçil Erzan’ın ifadelerinde Kaya ve Özdemir’le ilgili çarpıcı bölümler şöyle:
“Semih Kaya’dan ilk olarak fon vaadiyle 3 milyon 200 bin dolar aldım. Fakat 5 milyon 700 bin dolar geri ödememe rağmen yakamı kurtaramadım. Semih Kaya ve Fırat Özdemir beni sürekli ‘Senin sonun iyi değil’, ‘Seni Türkiye’de yaşatmazlar’, ‘MİT başkanını tanıyorum’ diye tehdit ettiler. Semih Kaya’ya yaptığım ödeme sonrası, yani tam olarak zorla aldığı faizlerle Bodrum ID Konakları isimli yerde bir villa satın aldı. Bu villayı 4 milyon 200 bin Euro’ya almıştı. Bu villaların satış müdürü olan Barış Bey’e ödemeyi parça parça benim bankadaki odamda yaptım.”