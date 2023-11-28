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Arda Turan'ın Seçil Erzan'a attığı mesaj ortaya çıktı: 'Dilenci oldum'
Arda Turan'ın Seçil Erzan'a attığı mesaj ortaya çıktı: 'Dilenci oldum'
İstanbul'da özel bir bankanın şube müdiresiyken 'gizli fon' yöntemiyle yüksek kâr vaat ederek Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T09:43+0300
2023-11-28T10:03+0300
türkiye
arda turan
seçil erzan
fatih terim
denizbank
dolandırıcılık
banka dolandırıcılığı
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Futbolcu Arda Turan ve spor dünyasından birçok ismi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın yeni yazışmaları ortaya çıktı.Akşam'ın haberine göre; Arda Turan'ın mesajlarda Seçim Erzan'a abla diyerek hitap ettiği ve parasını alamadığı için borçlularının telefonlarına bile çıkamadığı iddia edildi. Borçlarını ödemek için Seçil Erzan'dan para isteyen Arda Turan'ın, "Bugün kredi kartım kesiliyor. 6 Mart'a kadar ödemesi var. Bu günü hayatım boyunca unutmayacağım. Çok kötü hale düştüm. Ve kendime yakıştıramıyorum. Ödeme için arayan insanların telefonunu açamıyorum. Düştüğüm hale bak dilenci oldum" ifadesini kullandığı görüldü.Fulya Terim'den Seçil Erzan'a not: İyi ki yolumuz kesişmişSözcü'den İsmail Saymaz, Fatih Terim ve eşinin Seçil Erzan’a el yazısıyla yazdığı notu paylaştı. Not, Fatih Terim ve eşi Fulya Terim'in geçen yaz Erzan'ın Bozcaada'daki evine yemeğe gittikten sonra yazılmış.Notta şunlar yazıyor: Fotoğraflar da iddianameye girdi2'si tutuklu 7 sanık hakkında açılan davanın iddianamesinde Erzan ve fona para yatıran müşteki ifadeleri yer aldı. İş insanı Ömer Kahraman da ifadesinde Erzan tarafından dolandırıldığını öne sürerek, savcılığa para verirken çekilmiş fotoğraflarını sundu.NTV'nin haberine göre İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde 2'si tutuklu 7 sanık hakkında açılan davanın iddianamesinde, müşteki Ömer Kahraman da dolandırıldığını öne sürdü.İş insanı Ömer Kahraman, Seçil Erzan’ın kendisini kandırdığını iddia ederek ifadesinde tüm ayrıntılara yer verdi.Çorlu'da kuyumcu dükkanı olduğunu söyleyen Ömer Kahraman, Seçil Erzan'ı 25 yıldır tanıdığını belirtti. Seçil Erzan'ın 2023 yılında telefonla arayarak yüksek getirili fondan bahsettiğini ileri süren Kahraman, "Bu fonun yaklaşık 30-35 günlük bir vadesi olduğunu ve yüzde 20-30 arasında bir getirisinin olduğunu söyledi, hatta Fatih Terim’in de bu fona yatırım yaptığını ayrıca bir çok futbolcunun da bu fonda olduğunu, bu fona her isteyenin giremeyeceğini, değerli müşterileri dahil ettiğini söyledi." iddiasında bulundu.300 bin dolarlık ilk ödemeyi banka şubesinde yaptığını iddia eden Kahraman, daha sonra Seçil Erzan'ın gönderdiği Nazlı Can'a ödeme yaptığını öne sürdü. Kahraman ifadesinde Nazlı Can'a 400 bin ve 300 bin dolarlık ödemeler yaptığını ve bu anları fotoğraflayarak Seçil Erzan'a gönderdiğini belirtti.Kahraman çektiği kareleri savcılığa sundu ve iddianamede de yer aldı.Fotoğraflarda Seçil Erzan’ın yakın arkadaşı ve olaylarda şüpheli olarak gözaltına alınıp tutuklanan Nazlı Can ile önünde deste deste dolarlar görülüyor. Diğer fotoğrafta ise çantanın içinde dolar desteleri görülüyor.Erzan para aldığını doğruladıSeçil Erzan da Kahraman’dan para aldığını doğruladı ve parayı da Nazlı Can’ın teslim aldığını belirtti.İlk duruşmada tahliye edilen Nazlı Can verdiği ifadesinde ise "Zaman zaman birilerinden para almışlığım bu şekilde olmuştur. Daha doğrusu tek başıma sadece bir kez Çorlu’da Ömer Pırlanta isimli pırlantacıdan para alıp Seçil'e teslim ettim. Bunun dışında tek başıma kimseden para almadım. Seçil ile birlikte gittiğimizde de parayı her zaman Seçil teslim almıştır. Seçil'in kime ne vaatte bulunduğunu bilmiyorum. Ben kimseyi dolandırmadım." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231128/abdulkadir-selvi-fatih-terim-bu-isin-neresinde-1077853264.html
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Arda Turan'ın Seçil Erzan'a attığı mesaj ortaya çıktı: 'Dilenci oldum'

09:43 28.11.2023 (güncellendi: 10:03 28.11.2023)
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Arda Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
© İHA
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İstanbul'da özel bir bankanın şube müdiresiyken 'gizli fon' yöntemiyle yüksek kâr vaat ederek Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi futbol dünyasının önemli isimlerini dolandırmakla suçlanan Seçil Erzan'ın yeni WhatsApp mesajları ortaya çıktı.
Futbolcu Arda Turan ve spor dünyasından birçok ismi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın yeni yazışmaları ortaya çıktı.
Akşam'ın haberine göre; Arda Turan'ın mesajlarda Seçim Erzan'a abla diyerek hitap ettiği ve parasını alamadığı için borçlularının telefonlarına bile çıkamadığı iddia edildi. Borçlarını ödemek için Seçil Erzan'dan para isteyen Arda Turan'ın, "Bugün kredi kartım kesiliyor. 6 Mart'a kadar ödemesi var. Bu günü hayatım boyunca unutmayacağım. Çok kötü hale düştüm. Ve kendime yakıştıramıyorum. Ödeme için arayan insanların telefonunu açamıyorum. Düştüğüm hale bak dilenci oldum" ifadesini kullandığı görüldü.
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
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08:38

Fulya Terim'den Seçil Erzan'a not: İyi ki yolumuz kesişmiş

Sözcü'den İsmail Saymaz, Fatih Terim ve eşinin Seçil Erzan’a el yazısıyla yazdığı notu paylaştı. Not, Fatih Terim ve eşi Fulya Terim'in geçen yaz Erzan'ın Bozcaada'daki evine yemeğe gittikten sonra yazılmış.
Notta şunlar yazıyor:
"Sevgili Seçil, sevgili Candaş. Bir insanın bir insana verebileceği en ölümsüz hediye sevgidir. Bu hafta sonu bize o kadar naif bir şekilde hissettirdiniz ki teşekkür etme için cümle kurmakta zorlanıyorum. İyi ki yolumuz kesişmiş. En ufak detayına kadar düşünülmüş harika bir hafta sonuydu. Bir kez daha sonsuz teşekkürler."

Fotoğraflar da iddianameye girdi

2'si tutuklu 7 sanık hakkında açılan davanın iddianamesinde Erzan ve fona para yatıran müşteki ifadeleri yer aldı. İş insanı Ömer Kahraman da ifadesinde Erzan tarafından dolandırıldığını öne sürerek, savcılığa para verirken çekilmiş fotoğraflarını sundu.
NTV'nin haberine göre İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde 2'si tutuklu 7 sanık hakkında açılan davanın iddianamesinde, müşteki Ömer Kahraman da dolandırıldığını öne sürdü.
İş insanı Ömer Kahraman, Seçil Erzan’ın kendisini kandırdığını iddia ederek ifadesinde tüm ayrıntılara yer verdi.

Çorlu'da kuyumcu dükkanı olduğunu söyleyen Ömer Kahraman, Seçil Erzan'ı 25 yıldır tanıdığını belirtti. Seçil Erzan'ın 2023 yılında telefonla arayarak yüksek getirili fondan bahsettiğini ileri süren Kahraman, "Bu fonun yaklaşık 30-35 günlük bir vadesi olduğunu ve yüzde 20-30 arasında bir getirisinin olduğunu söyledi, hatta Fatih Terim’in de bu fona yatırım yaptığını ayrıca bir çok futbolcunun da bu fonda olduğunu, bu fona her isteyenin giremeyeceğini, değerli müşterileri dahil ettiğini söyledi." iddiasında bulundu.
300 bin dolarlık ilk ödemeyi banka şubesinde yaptığını iddia eden Kahraman, daha sonra Seçil Erzan'ın gönderdiği Nazlı Can'a ödeme yaptığını öne sürdü. Kahraman ifadesinde Nazlı Can'a 400 bin ve 300 bin dolarlık ödemeler yaptığını ve bu anları fotoğraflayarak Seçil Erzan'a gönderdiğini belirtti.
Kahraman çektiği kareleri savcılığa sundu ve iddianamede de yer aldı.

Fotoğraflarda Seçil Erzan’ın yakın arkadaşı ve olaylarda şüpheli olarak gözaltına alınıp tutuklanan Nazlı Can ile önünde deste deste dolarlar görülüyor. Diğer fotoğrafta ise çantanın içinde dolar desteleri görülüyor.

Erzan para aldığını doğruladı

Seçil Erzan da Kahraman’dan para aldığını doğruladı ve parayı da Nazlı Can’ın teslim aldığını belirtti.

İlk duruşmada tahliye edilen Nazlı Can verdiği ifadesinde ise "Zaman zaman birilerinden para almışlığım bu şekilde olmuştur. Daha doğrusu tek başıma sadece bir kez Çorlu’da Ömer Pırlanta isimli pırlantacıdan para alıp Seçil'e teslim ettim. Bunun dışında tek başıma kimseden para almadım. Seçil ile birlikte gittiğimizde de parayı her zaman Seçil teslim almıştır. Seçil'in kime ne vaatte bulunduğunu bilmiyorum. Ben kimseyi dolandırmadım." dedi.
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