https://sputniknews.com.tr/20231130/mhpden-japonyaya-pkk-tepkisi-1077968052.html
MHP'den Japonya'ya 'PKK' tepkisi
MHP'den Japonya'ya 'PKK' tepkisi
MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, "Bir süredir Japonya'da propaganda faaliyeti gösteren terör örgütü PKK'nın Japonya iç istihbarat servisi... 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T22:07+0300
2023-11-30T22:07+0300
2023-11-30T22:07+0300
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japonya
japonya
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
pkk
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TBMM Genel Kurulu'nda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, PKK'nın Avrupa'daki propaganda faaliyetlerini Asya'ya taşıdığına işaret ederek, şöyle konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20231128/japon-istihbarati-pkkyi-teror-listesinden-cikardi-1077864435.html
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japonya, japonya, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), pkk, ypg/pkk
japonya, japonya, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), pkk, ypg/pkk
MHP'den Japonya'ya 'PKK' tepkisi
MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, "Bir süredir Japonya'da propaganda faaliyeti gösteren terör örgütü PKK'nın Japonya iç istihbarat servisi tarafından terör örgütü listesinden çıkarıldığı kamuoyuna yansımıştır. Japon makamlarının bu yanlış kararını kınadığımızı ve acilen bu yanlıştan dönmesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz" dedi.
TBMM Genel Kurulu'nda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, PKK'nın Avrupa'daki propaganda faaliyetlerini Asya'ya taşıdığına işaret ederek, şöyle konuştu:
"Bir süredir Japonya'da propaganda faaliyeti gösteren terör örgütü PKK'nın Japonya iç istihbarat servisi tarafından terör örgütü listesinden çıkarıldığı kamuoyuna yansımıştır. Japon makamlarının bu yanlış kararını kınadığımızı ve acilen bu yanlıştan dönmesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Japon hükümetinin, 40 yılı aşkın süredir 30 binden fazla insanımızı katleden, bebek katili terör örgütü PKK'yla arasına mesafe koymasını ve Türk-Japon ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde yürümeye devam etmesini temenni ediyoruz."