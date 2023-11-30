MHP'den Japonya'ya 'PKK' tepkisi

"Bir süredir Japonya'da propaganda faaliyeti gösteren terör örgütü PKK'nın Japonya iç istihbarat servisi tarafından terör örgütü listesinden çıkarıldığı kamuoyuna yansımıştır. Japon makamlarının bu yanlış kararını kınadığımızı ve acilen bu yanlıştan dönmesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Japon hükümetinin, 40 yılı aşkın süredir 30 binden fazla insanımızı katleden, bebek katili terör örgütü PKK'yla arasına mesafe koymasını ve Türk-Japon ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde yürümeye devam etmesini temenni ediyoruz."