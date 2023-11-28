https://sputniknews.com.tr/20231128/japon-istihbarati-pkkyi-teror-listesinden-cikardi-1077864435.html

Japon istihbaratı PKK'yı terör listesinden çıkardı

Japon istihbaratı PKK'yı terör listesinden çıkardı

Japonya'nın iç istihbarat servisi Kamu Güvenliği İstihbarat Ajansı (PSIA), resmi internet sitesinde terör örgütlerini sıraladığı listeden, PKK'yı çıkardı. 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T14:12+0300

2023-11-28T14:12+0300

2023-11-28T14:12+0300

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terör örgütü

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Japon istihbaratı PKK'yı terör listesinden çıkardı.Listede El Kaide ve IŞİD başta olmak üzere birçok örgüt yer aldı.Japon istihbaratının, önceki yıllarda “uluslararası büyük terör örgütü” olarak nitelendirdiği PKK’yı, bu yıl listeye almadığı ortaya çıktı.17 Ocak'ta terör örgütleri kategorisindeydiJapon istihbaratı PSIA’nın web sitesinin bu yıl 17 Ocak’ta kaydedilen online arşivinde, "Dünyadaki büyük terör örgütlerine ve silahlı gruplara genel bir bakış" başlığı altında PKK, "başlıca uluslararası terör örgütleri" kategorisinde sınıflandırıldığı görüldü.Fakat yakın zamanda güncellenen PSIA web sitesinin yayınladığı yeni listede PKK, gerek büyük örgütler gerekse dünyadaki terör örgütleri listesine dahil edilmedi.

https://sputniknews.com.tr/20231117/isvecte-teror-orgutu-pkk-yandaslarindan-provokasyon-1077495407.html

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