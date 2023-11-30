https://sputniknews.com.tr/20231130/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-il-baskanlari-toplantisinda-konusuyor-1077952084.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Bahçeli ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Bahçeli ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik
30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T14:37+0300
2023-11-30T14:37+0300
2023-11-30T14:38+0300
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Sputnik Türkiye
recep tayyip erdoğan, ak parti, son dakika
recep tayyip erdoğan, ak parti, son dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Bahçeli ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik
14:37 30.11.2023 (güncellendi: 14:38 30.11.2023)
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