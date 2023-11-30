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SEYİR HALİ
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OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
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YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Elektrik tesisatçısı sayısı yüz binden fazla ama bunlar belgeli değil'
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Rus uzman: Türkiye, ABD’nin baskısı altında Rusya ile ilişkilerini değiştirmeyecek
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Rusya’da ABD merkezli STK ‘istenmeyen örgüt’ ilan edildi
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Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı: Çalışanlarımızı ve tüm kesimleri enflasyona ezdirmeyeceğiz
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı: Çalışanlarımızı ve tüm kesimleri enflasyona ezdirmeyeceğiz
30.11.2023, Sputnik Türkiye
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vedat ışıkhan, son dakika
vedat ışıkhan, son dakika

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı: Çalışanlarımızı ve tüm kesimleri enflasyona ezdirmeyeceğiz

14:28 30.11.2023
© AA / Evrim AydınVedat Işıkhan
Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2023
© AA / Evrim Aydın
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