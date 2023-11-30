https://sputniknews.com.tr/20231130/bakan-isikhandan-asgari-ucret-mesaji-calisanlarimizi-ve-tum-kesimleri-enflasyona-ezdirmeyecegiz-1077951575.html
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı: Çalışanlarımızı ve tüm kesimleri enflasyona ezdirmeyeceğiz
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı: Çalışanlarımızı ve tüm kesimleri enflasyona ezdirmeyeceğiz
30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T14:28+0300
2023-11-30T14:28+0300
2023-11-30T14:28+0300
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2023
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Sputnik Türkiye
vedat ışıkhan, son dakika
vedat ışıkhan, son dakika
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı: Çalışanlarımızı ve tüm kesimleri enflasyona ezdirmeyeceğiz
© AA / Evrim AydınVedat Işıkhan
© AA / Evrim Aydın
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