https://sputniknews.com.tr/20231130/bakan-isikhandan-asgari-ucret-mesaji-en-yuksek-faydayi-gozeterek-verimli-bir-toplanti-yapacagiz-1077942642.html

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı: 'En yüksek faydayı gözeterek verimli bir toplantı yapacağız'

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı: 'En yüksek faydayı gözeterek verimli bir toplantı yapacağız'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile ortak... 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T11:13+0300

2023-11-30T11:13+0300

2023-11-30T11:13+0300

türkiye

vedat ışıkhan

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

hazine ve maliye bakanlığı

mehmet şimşek

asgari ücret

emeklilik

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı için belirlenecek asgari ücrete ilişkin, “Temmuz ayında yaptığımız gibi taraflar arasındaki en yüksek faydayı gözeterek verimli bir toplantıyı gerçekleştireceğimize inanıyorum” dedi.Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin liralık ikramiyenin ne zaman verileceği ile ilgili soru üzerine, “Mecliste kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Şu anda net bir tarih yok, çalışmalarımız ne zaman biterse ikramiyeyi emeklilerimize ulaştıracağız. Önemli olan kararın açıklanmasıydı. Burada Cumhurbaşkanımızın kararı çok önemli” dedi. İkramiyenin kaç çalışan emekliyi kapsadığı sorusu üzerine Işıkhan, “Tam rakam net değil ama 4 milyon 600 binden fazla emeklimiz var. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ve Hazine ve Maliye Bakanımızın çalışmaları doğrultusunda bütün emeklilerimizi kapsayacak bir karar çıktı” ifadelerini kullandı.Asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlayacağını da söyleyen Bakan Işıkhan, taraflarla konuşmak için daha çok erken olduğunu dile getirdi. Işıkhan, “Bir şey söylemek için daha çok erken. Biliyorsunuz aralık ayı bitmeden Resmi Gazete'de yayımlamak zorundayız. Temmuz ayında yaptığımız gibi taraflar arasındaki en yüksek faydayı gözeterek verimli bir toplantıyı gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi.Ev hanımlarına emeklilik konusunun Orta Vadeli Plan çerçevesinde ele alınacağını sözlerine ekleyen Işıkhan, “Cumhurbaşkanımızın hiçbir sözü havada kalmayacak, mutlaka yerine getireceğiz. Bu konuyu da Orta Vadeli Plan doğrultusunda yerine getirmeye çalışacağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak biz bunu görev addediyoruz. Cumhurbaşkanımızın hiçbir sözü asla yerde kalmayacak” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231129/asgari-ucret-ne-kadar-olacak-1077893683.html

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vedat ışıkhan, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, asgari ücret, emeklilik