https://sputniknews.com.tr/20231130/bakan-isikhandan-asgari-ucret-mesaji-en-yuksek-faydayi-gozeterek-verimli-bir-toplanti-yapacagiz-1077942642.html
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı: 'En yüksek faydayı gözeterek verimli bir toplantı yapacağız'
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı: 'En yüksek faydayı gözeterek verimli bir toplantı yapacağız'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile ortak... 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T11:13+0300
2023-11-30T11:13+0300
2023-11-30T11:13+0300
türkiye
vedat ışıkhan
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek
asgari ücret
emeklilik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/10/1076382364_0:0:2908:1637_1920x0_80_0_0_bd40780d8ae95298f627bb95d1ce4605.jpg
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı için belirlenecek asgari ücrete ilişkin, “Temmuz ayında yaptığımız gibi taraflar arasındaki en yüksek faydayı gözeterek verimli bir toplantıyı gerçekleştireceğimize inanıyorum” dedi.Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin liralık ikramiyenin ne zaman verileceği ile ilgili soru üzerine, “Mecliste kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Şu anda net bir tarih yok, çalışmalarımız ne zaman biterse ikramiyeyi emeklilerimize ulaştıracağız. Önemli olan kararın açıklanmasıydı. Burada Cumhurbaşkanımızın kararı çok önemli” dedi. İkramiyenin kaç çalışan emekliyi kapsadığı sorusu üzerine Işıkhan, “Tam rakam net değil ama 4 milyon 600 binden fazla emeklimiz var. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ve Hazine ve Maliye Bakanımızın çalışmaları doğrultusunda bütün emeklilerimizi kapsayacak bir karar çıktı” ifadelerini kullandı.Asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlayacağını da söyleyen Bakan Işıkhan, taraflarla konuşmak için daha çok erken olduğunu dile getirdi. Işıkhan, “Bir şey söylemek için daha çok erken. Biliyorsunuz aralık ayı bitmeden Resmi Gazete'de yayımlamak zorundayız. Temmuz ayında yaptığımız gibi taraflar arasındaki en yüksek faydayı gözeterek verimli bir toplantıyı gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi.Ev hanımlarına emeklilik konusunun Orta Vadeli Plan çerçevesinde ele alınacağını sözlerine ekleyen Işıkhan, “Cumhurbaşkanımızın hiçbir sözü havada kalmayacak, mutlaka yerine getireceğiz. Bu konuyu da Orta Vadeli Plan doğrultusunda yerine getirmeye çalışacağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak biz bunu görev addediyoruz. Cumhurbaşkanımızın hiçbir sözü asla yerde kalmayacak” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231129/asgari-ucret-ne-kadar-olacak-1077893683.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/10/1076382364_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_d1eb50d2d7f41c9365de0311a50a3dfd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vedat ışıkhan, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, asgari ücret, emeklilik
vedat ışıkhan, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, asgari ücret, emeklilik
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı: 'En yüksek faydayı gözeterek verimli bir toplantı yapacağız'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile ortak basın toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı için belirlenecek asgari ücrete ilişkin, “Temmuz ayında yaptığımız gibi taraflar arasındaki en yüksek faydayı gözeterek verimli bir toplantıyı gerçekleştireceğimize inanıyorum” dedi.
Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin liralık ikramiyenin ne zaman verileceği ile ilgili soru üzerine, “Mecliste kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Şu anda net bir tarih yok, çalışmalarımız ne zaman biterse ikramiyeyi emeklilerimize ulaştıracağız. Önemli olan kararın açıklanmasıydı. Burada Cumhurbaşkanımızın kararı çok önemli” dedi. İkramiyenin kaç çalışan emekliyi kapsadığı sorusu üzerine Işıkhan, “Tam rakam net değil ama 4 milyon 600 binden fazla emeklimiz var. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ve Hazine ve Maliye Bakanımızın çalışmaları doğrultusunda bütün emeklilerimizi kapsayacak bir karar çıktı” ifadelerini kullandı.
Asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlayacağını da söyleyen Bakan Işıkhan, taraflarla konuşmak için daha çok erken olduğunu dile getirdi. Işıkhan, “Bir şey söylemek için daha çok erken. Biliyorsunuz aralık ayı bitmeden Resmi Gazete'de yayımlamak zorundayız. Temmuz ayında yaptığımız gibi taraflar arasındaki en yüksek faydayı gözeterek verimli bir toplantıyı gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi.
Ev hanımlarına emeklilik konusunun Orta Vadeli Plan çerçevesinde ele alınacağını sözlerine ekleyen Işıkhan, “Cumhurbaşkanımızın hiçbir sözü havada kalmayacak, mutlaka yerine getireceğiz. Bu konuyu da Orta Vadeli Plan doğrultusunda yerine getirmeye çalışacağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak biz bunu görev addediyoruz. Cumhurbaşkanımızın hiçbir sözü asla yerde kalmayacak” ifadelerini kullandı.