https://sputniknews.com.tr/20231129/asgari-ucret-ne-kadar-olacak-1077893683.html

Asgari ücret için kritik günler: Ne kadar olacak?

Asgari ücret için kritik günler: Ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı, 1 Aralık tarihinde toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde son enflasyon rakamları ve yapılan açıklamalar sonrası gözler... 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T06:52+0300

2023-11-29T06:52+0300

2023-11-29T06:53+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

cevdet yılmaz

ekonomi

enflasyon

vedat ışıkhan

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Milyonlarca çalışan ve işveren yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte "Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabını araştırıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan asgari ücret açıklamasıCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, mevzuat gereği Aralık'ın ilk iş gününde toplanacağına atıfta bulunan Yılmaz "Bu yıl asgari ücrete yüzde 114 zam yapıldı. Asgari ücret artışı, enflasyonun çok üzerinde oldu. Üstüne bir de asgari ücrete kadar olan ücretlere vergi muafiyeti getirildi. Bunun bütçeye maliyeti 500 milyar lira oldu" dedi.Asgari ücret belirlenirken müzakerelerin üçlü mekanizmayla yürütüldüğüne dikkat çeken Yılmaz şöyle devam etti:Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aralık ayı başında yeni asgari ücreti belirlemek için komisyonun toplanacağını hatırlatarak, “Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz” dedi. Işıkhan, birinci dereceye yükselen memurlara 3600 ek gösterge düzenlemesini de hayata geçireceklerini söyledi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmeleri öncesi işverenlere mesaj verdi. "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" diyen Işıkhan, yıl sonunda asgari ücret üzerinde bu yükü hafifletmenin önemli bir gündemleri olduğunu söyledi.2024 ocak ayı asgari ücret ne olacak?Asgari ücret zammı Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında belirlenmektedir. Hatırlanacağı gibi Temmuz ayı ara zammında net asgari ücret 8 bin 506 liradan, 11 bin 402 TL'ye yükseltilmişti.Ekonomi çevreleri tarafından 6 aylık artış oranı tahmini yüzde 40 civarında olması bekleniyor. Bakan Işıkhan'ın "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" açıklaması göz önünde tutulduğunda asgari ücret zammıyla ilgili yüzde 40 oranında zam gelmesi ihtimali üzerinde duruluyor.Asgari ücrete yüzde 40 oranında zam yapılması halinde asgari ücret 15 bin 962 liraya yükselmiş olacak. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda alınacak kararla netleşecek.Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?Asgari ücret tespit komisyonunun toplantı tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak. Asgari ücret tespit komisyonu Hükümetten 5 temsilci, İşveren Sendikası’ndan 5 temsilci ve İşçi Sendikası’ndan 5 temsilci olmak üzere toplam 15 kişi ile bir araya geliyor. Asgari Ücret tespit komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak.

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