https://sputniknews.com.tr/20231130/borrellin-turkiye-girisimi-washington-sopasi-yerine-ulasilmasi-zor-bir-bruksel-havucudur-1077956504.html

Rus uzman: Borrell’in Türkiye adımı, 'Washington sopası' yerine ulaşması zor 'Brüksel havucu'

Rus uzman: Borrell’in Türkiye adımı, 'Washington sopası' yerine ulaşması zor 'Brüksel havucu'

Türkiye karşıtı açıklamalarıyla tanınan AB Yüksek Temsilcisi Borrell’in Ankara’ya yönelik söylemini birden değiştirerek daha önce askıya alınan 'Ortaklık... 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T15:48+0300

2023-11-30T15:48+0300

2023-11-30T15:52+0300

görüş

türkiye

avrupa birliği

josep borrell

ankara

brüksel

washington

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Daha önce Türkiye karşıtı açıklamalarda bulunan ve Ankara’yı ‘sığınmacı’ şantaj yapmakla suçlayan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye’ye yönelik söylemini birden değiştirerek 2019 yılında askıya alınan Ortaklık Konseyi çerçevesinde üst düzey diyaloğun yeniden başlatılmasını önerdi.Borrell aynı zamanda Türkiye'nin ‘Doğu Akdeniz'de sükuneti’ desteklemesi ve ‘Rusya'ya yönelik yaptırımların delinmesini önlemek için’ AB ile işbirliği yapması gerektiğini ifade etti.Moskova Devlet Dış İlişkiler Üniversitesi (MGIMO) Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü Avrupa-Atlantik Güvenlik Merkezi’nin kıdemli araştırma görevlisi Yuliya Kudryaşova, Borrell’in girişiminin gerçekte ne olduğu ve mevcut koşullarda uygulanabilirliği yönündeki soruları yanıtladı.Kudryaşova, “Borrell'in girişiminin, Türkiye’ye yönelik Amerikan ‘sopası’ yerine Avrupa Birliği'nin bir çeşit ‘havucu’ olduğu ortada. Yani ABD tarafında ABD Hazine Müsteşar Yardımcısı Brian Nelson’un dile getirdiği bariz sert tehditler görüyoruz, Avrupa Birliği tarafında ise görünüşe göre cazip işbirliği perspektifleri görüyoruz. Raporda vize serbestisinden de, sığınmacı anlaşmasında ilerleme sağlanmasından da, Gümrük Birliği'nin modernleştirilmesinden de, Avrupa'nın yeşil ekonomiye, sayısallaşmaya vb. yatırım yapma olasılığından da bahsediliyor. Türkiye'de şu anki enflasyon seviyesinin oldukça yüksek olduğu, enflasyon tahminlerinin ise daha da yüksek olduğu dikkate alındığında, tüm bunlar elbette Türk ekonomisi açısından oldukça cazip görünüyor” diye konuştu.Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:“İkincisi, Rusya'ya yönelik yaptırımların delinmesini önlemek amacıyla Türkiye'nin AB ile işbirliğine ilişkin olarak, bu Türkiye açısından son derece hassas bir konudur. Zira günümüz koşullarında Rusya ile ticari ve ekonomik ilişkiler, Türkiye'ye döviz geliri temininde en önemli kanalıdır. Türkiye'nin şu anki ödeme dengesinde oldukça büyük bir açık olduğu, yani sermaye çıkışı, girişten çok daha fazla olduğu göz önüne alındığında, bu önemlidir. Ve bu Türkiye'deki yüksek enflasyonun arkasındaki en önemli faktörlerden biridir. Avrupa Birliği, Türkiye’ye en azından şu anda Rusya ile olan ortaklığından elde ettiği miktardan daha az olmayacak şekilde döviz girişi teklif edebilir mi? Prensipte, teorik olarak AB, önemli miktarda sermaye ve yatırım sağlayabilir. Ancak tüm bunlar uzun zamana dayalı bir süreçtir” diyen Kudryaşova, şöyle devam etti:Borrell'in Ukrayna ihtilafı ile ilgili olarak ve AB'de son derece uzun süren onaylar söz konusu iken acilen gelen çok sayıda talep nedeniyle ileriye sürdüğü girişimin Türkiye'yi sonucu belirsiz, son derece zorlu bir sürece sürüklemeye yönelik bir başka girişim olduğunu vurgulayan Kudryaşova, şöyle konuştu:

https://sputniknews.com.tr/20231129/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-iki-devletli-cozum-icin-turkiye-ile-gorusmeye-haziriz-1077913105.html

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türkiye, avrupa birliği, josep borrell, ankara, brüksel, washington