https://sputniknews.com.tr/20231129/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-iki-devletli-cozum-icin-turkiye-ile-gorusmeye-haziriz-1077913105.html
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İki devletli çözüm için Türkiye ile görüşmeye hazırız
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İki devletli çözüm için Türkiye ile görüşmeye hazırız
Borrell ve AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, ortak basın toplantısında, hazırladıkları "AB-Türkiye Siyasi, Ekonomik ve Ticari... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T14:55+0300
2023-11-29T14:55+0300
2023-11-29T14:55+0300
türkiye
josep borrell
türkiye
avrupa birliği
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
gazze
gazze şeridi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0d/1077338334_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_148eba9af6da0fb729108753a07f5a78.jpg
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile İsrail-Filistin çatışmasına 'iki devletli çözüm' için temasa geçmeye hazır olduklarını söyledi.Basın toplantısında AA muhabirinin "'Türkiye'nin İsrail-Filistin çatışmasının çözümüyle ilgili üstlenebileceği rol' hakkındaki sorusunu yanıtlayan Borrell, Türkiye'nin hemen hemen her çatışmanın çözümünde önemli rol oynadığını ifade etti.Borrell ayrıca konuşmasında şunları kaydetti:Ayrıca AB'nin, Türkiye ile olası tüm alanlarda daha işbirlikçi ve karşılıklı yarara dayalı ilişki geliştirme konusunda stratejik çıkarı bulunduğunun açık olduğunu vurgulayan Borrell, "Bizim için Türkiye çok önemli bir ortak" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231127/borrell-savasin-ortasinda-dahi-illegal-yerlesim-hazirligi-yapmak-israili-daha-guvenli-yapmayacak--1077827034.html
türkiye
avrupa birliği
filistin
israil
gazze
gazze şeridi
libya
venezüella
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0d/1077338334_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b268270f85f1b5625ae163b6f4e0476.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
josep borrell, türkiye, avrupa birliği, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, gazze, gazze şeridi, libya, somali, venezüella
josep borrell, türkiye, avrupa birliği, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, gazze, gazze şeridi, libya, somali, venezüella
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İki devletli çözüm için Türkiye ile görüşmeye hazırız
Borrell ve AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, ortak basın toplantısında, hazırladıkları "AB-Türkiye Siyasi, Ekonomik ve Ticari İlişkilerinin Durumu" başlıklı raporu açıkladı.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile İsrail-Filistin çatışmasına 'iki devletli çözüm' için temasa geçmeye hazır olduklarını söyledi.
Basın toplantısında AA muhabirinin "'Türkiye'nin İsrail-Filistin çatışmasının çözümüyle ilgili üstlenebileceği rol' hakkındaki sorusunu yanıtlayan Borrell, Türkiye'nin hemen hemen her çatışmanın çözümünde önemli rol oynadığını ifade etti.
Borrell ayrıca konuşmasında şunları kaydetti:
Türkiye'yi Libya'da görüyoruz. Türkiye'yi Somali'de görüyoruz. Hatta Türkiye'nin Venezüella meselesiyle ilgilendiğini bile görüyorum. O halde Türkiye, Orta Doğu barış sürecinde nasıl rol oynamasın? Bu konuyla ilgili duruşunu biliyoruz. Filistinlilerin hedeflerini güçlü şekilde destekliyor. Bölgedeki tüm ilgili aktörlerle ilişki kurmaya hazırız. Arap dünyasının temsilcileriyle görüşüyoruz. İki devletli çözüm'ü getirecek siyasi müzakere yollarını Türkiye ile görüşmeye hazırız. Bu hem Türkiye'nin hem de AB'nin desteklediği bir şey.
Ayrıca AB'nin, Türkiye ile olası tüm alanlarda daha işbirlikçi ve karşılıklı yarara dayalı ilişki geliştirme konusunda stratejik çıkarı bulunduğunun açık olduğunu vurgulayan Borrell, "Bizim için Türkiye çok önemli bir ortak" dedi.