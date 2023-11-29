https://sputniknews.com.tr/20231129/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-iki-devletli-cozum-icin-turkiye-ile-gorusmeye-haziriz-1077913105.html

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İki devletli çözüm için Türkiye ile görüşmeye hazırız

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İki devletli çözüm için Türkiye ile görüşmeye hazırız

Borrell ve AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, ortak basın toplantısında, hazırladıkları "AB-Türkiye Siyasi, Ekonomik ve Ticari... 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T14:55+0300

2023-11-29T14:55+0300

2023-11-29T14:55+0300

türkiye

josep borrell

türkiye

avrupa birliği

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

israil

gazze

gazze şeridi

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile İsrail-Filistin çatışmasına 'iki devletli çözüm' için temasa geçmeye hazır olduklarını söyledi.Basın toplantısında AA muhabirinin "'Türkiye'nin İsrail-Filistin çatışmasının çözümüyle ilgili üstlenebileceği rol' hakkındaki sorusunu yanıtlayan Borrell, Türkiye'nin hemen hemen her çatışmanın çözümünde önemli rol oynadığını ifade etti.Borrell ayrıca konuşmasında şunları kaydetti:Ayrıca AB'nin, Türkiye ile olası tüm alanlarda daha işbirlikçi ve karşılıklı yarara dayalı ilişki geliştirme konusunda stratejik çıkarı bulunduğunun açık olduğunu vurgulayan Borrell, "Bizim için Türkiye çok önemli bir ortak" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231127/borrell-savasin-ortasinda-dahi-illegal-yerlesim-hazirligi-yapmak-israili-daha-guvenli-yapmayacak--1077827034.html

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