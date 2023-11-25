https://sputniknews.com.tr/20231125/rusya-ile-turkiye-arasindaki-ticaret-cirosu-bu-yilin-ilk-10-ayinda-fiziki-olarak-yuzde-498-artti-1077782960.html
Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret cirosu bu yılın ilk 10 ayında fiziki olarak yüzde 49.8 arttı
Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret cirosu bu yılın ilk 10 ayında fiziki olarak yüzde 49.8 arttı
Rusya Bakanlar Kurulu, Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret cirosunun Ocak-Ekim 2023 döneminde fiziksel hacim olarak yüzde 49.8 oranında arttığını bildirdi. 25.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-25T17:59+0300
2023-11-25T17:59+0300
2023-11-25T17:59+0300
dünya
rusya
türkiye
ekonomi
ticaret
aleksandr novak
cevdet yılmaz
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Rusya hükümeti basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret cirosu Ocak-Ekim 2023 döneminde fiziksel hacim olarak yüzde 49.8 arttı.Açıklamada, “Türkiye, 2022 yılsonu itibarı ile Rusya'nın dış ticaret ortakları arasında ikinci sırada yer alırken, ikili ticaret cirosu yüzde 85.8 oranında neredeyse iki katına çıktı. Ocak - Ekim 2023'te (geçen yılın aynı seviyesine göre) Rus-Türk ticaret cirosu fiziki hacim olarak yüzde 49.8 arttı” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre, bununla birlikte bu dönemde tarım ürünlerinin cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.2 oranında arttı, her iki ülkeden tedarik edilen gıda ürünlerinin güvenliği iyileştirildi. 2023 yılının ilk üç çeyreğinde Rus turistlerin yurtdışı seyahatlerinin yüzde 22'si Türkiye'ye gerçekleşirken, Türkiye’ye gelen yabancı turist akışının yüzde 13.2'sini de Rus turistler sağlamış oldu.Daha önce Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türk-Rus Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 18. Dönem Toplantısı kapsamında Türkiye Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir araya gelmiş, Novak ve Bolat hükümetlerarası ticari ve ekonomik işbirliği komisyonunun olağan toplantısının tutanaklarını imzalamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231125/turk-rus-karma-ekonomik-komisyonu-toplandi-iki-ulke-arasinda-ulusal-para-birimlerininpayiartti-1077776834.html
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rusya, türkiye, ekonomi, ticaret, aleksandr novak, cevdet yılmaz
rusya, türkiye, ekonomi, ticaret, aleksandr novak, cevdet yılmaz
Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret cirosu bu yılın ilk 10 ayında fiziki olarak yüzde 49.8 arttı
Rusya Bakanlar Kurulu, Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret cirosunun Ocak-Ekim 2023 döneminde fiziksel hacim olarak yüzde 49.8 oranında arttığını bildirdi.
Rusya hükümeti basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret cirosu Ocak-Ekim 2023 döneminde fiziksel hacim olarak yüzde 49.8 arttı.
Açıklamada, “Türkiye, 2022 yılsonu itibarı ile Rusya'nın dış ticaret ortakları arasında ikinci sırada yer alırken, ikili ticaret cirosu yüzde 85.8 oranında neredeyse iki katına çıktı. Ocak - Ekim 2023'te (geçen yılın aynı seviyesine göre) Rus-Türk ticaret cirosu fiziki hacim olarak yüzde 49.8 arttı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre, bununla birlikte bu dönemde tarım ürünlerinin cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.2 oranında arttı, her iki ülkeden tedarik edilen gıda ürünlerinin güvenliği iyileştirildi. 2023 yılının ilk üç çeyreğinde Rus turistlerin yurtdışı seyahatlerinin yüzde 22'si Türkiye'ye gerçekleşirken, Türkiye’ye gelen yabancı turist akışının yüzde 13.2'sini de Rus turistler sağlamış oldu.
Daha önce Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türk-Rus Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 18. Dönem Toplantısı kapsamında Türkiye Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir araya gelmiş, Novak ve Bolat hükümetlerarası ticari ve ekonomik işbirliği komisyonunun olağan toplantısının tutanaklarını imzalamıştı.