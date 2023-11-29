https://sputniknews.com.tr/20231129/merkez-bankasi-baskanindan-enflasyon-mesaji-1077903894.html
Merkez Bankası Başkanı: TL'ye geçiş zamanı geldi
Merkez Bankası Başkanı: TL'ye geçiş zamanı geldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, TL'ye geçiş zamanının geldiğini belirterek, TL tasarruf araçlarına ve vadeli mevduata... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T12:25+0300
2023-11-29T12:25+0300
2023-11-29T13:06+0300
ekonomi
hafize gaye erkan
merkez bankası
enflasyon
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/03/1075989188_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_86494a9e2627c6bfe5e30cc9ac369b64.jpg
TCMB Başkanı Erkan, "Enflasyonun ana eğiliminde de bir gerileme başladı. Kasım ayı öncü göstergeleri aylık enflasyondaki gerilemenin devam edeceğine işaret etmekte" dedi.Erkan ayrıca "Güçlendirilmiş YTAK ile cari dengeye katkı verecek, dolaylı etkileri kur ve fiyat istikrarında hissedilecek alanlarda üretim kapasitesinin artışını hedefliyoruz. TL'ye geçiş zamanının geldiğine inanıyoruz. Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz" dedi.Erkan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20231129/ekonomik-guven-endeksi-kasimda-dustu-1077899847.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/03/1075989188_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_28a004fa6c73ca4f796c3995eaf17f44.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hafize gaye erkan, merkez bankası, enflasyon, ekonomi
hafize gaye erkan, merkez bankası, enflasyon, ekonomi
Merkez Bankası Başkanı: TL'ye geçiş zamanı geldi
12:25 29.11.2023 (güncellendi: 13:06 29.11.2023)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, TL'ye geçiş zamanının geldiğini belirterek, TL tasarruf araçlarına ve vadeli mevduata talebin arttığını kaydetti. Erkan, başta otomobil ve beyaz eşya olmak üzere fiyatlama davranışlarında bazı olumlu gelişmeler yaşandığına dikkat çekti.
TCMB Başkanı Erkan, "Enflasyonun ana eğiliminde de bir gerileme başladı. Kasım ayı öncü göstergeleri aylık enflasyondaki gerilemenin devam edeceğine işaret etmekte" dedi.
Erkan ayrıca "Güçlendirilmiş YTAK ile cari dengeye katkı verecek, dolaylı etkileri kur ve fiyat istikrarında hissedilecek alanlarda üretim kapasitesinin artışını hedefliyoruz. TL'ye geçiş zamanının geldiğine inanıyoruz. Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz" dedi.
Erkan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Fiyatlama davranışlarında olumlu bazı gelişmeler yaşanıyor. Otomobil ve beyaz eşyada ilk defa indirimler başladı. Büyükşehirlerde kira artışlarında yavaşlama sinyalleri alıyoruz, parasal aktarım sürdükçe bu belirtiler artacak."