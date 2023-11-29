https://sputniknews.com.tr/20231129/merkez-bankasi-baskanindan-enflasyon-mesaji-1077903894.html

Merkez Bankası Başkanı: TL'ye geçiş zamanı geldi

Merkez Bankası Başkanı: TL'ye geçiş zamanı geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, TL'ye geçiş zamanının geldiğini belirterek, TL tasarruf araçlarına ve vadeli mevduata... 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T12:25+0300

2023-11-29T12:25+0300

2023-11-29T13:06+0300

ekonomi

hafize gaye erkan

merkez bankası

enflasyon

ekonomi

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TCMB Başkanı Erkan, "Enflasyonun ana eğiliminde de bir gerileme başladı. Kasım ayı öncü göstergeleri aylık enflasyondaki gerilemenin devam edeceğine işaret etmekte" dedi.Erkan ayrıca "Güçlendirilmiş YTAK ile cari dengeye katkı verecek, dolaylı etkileri kur ve fiyat istikrarında hissedilecek alanlarda üretim kapasitesinin artışını hedefliyoruz. TL'ye geçiş zamanının geldiğine inanıyoruz. Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz" dedi.Erkan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20231129/ekonomik-guven-endeksi-kasimda-dustu-1077899847.html

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hafize gaye erkan, merkez bankası, enflasyon, ekonomi