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https://sputniknews.com.tr/20231129/ekonomik-guven-endeksi-kasimda-dustu-1077899847.html
Ekonomik güven endeksi kasımda düştü
Ekonomik güven endeksi kasımda düştü
Ekonomik güven endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 1,3 azalarak 95,3 değerini aldı. 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T10:46+0300
2023-11-29T10:46+0300
ekonomi
ekonomik güven endeksi
ekonomi
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Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.Buna göre, endeks ekimde 96,5 iken kasımda yüzde 1,3 azalarak 95,3 oldu.Tüketici güven endeksi ise kasımda aylık bazda yüzde 1,1 artışla 75,5'e çıktı.Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 1,3 azalarak 103,9'a geriledi.Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,4 düşüşle 110,9 oldu.Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,9 azalarak 111,7, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2,2 artarak 91 değerini aldı.
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ekonomik güven endeksi, ekonomi, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)
ekonomik güven endeksi, ekonomi, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)

Ekonomik güven endeksi kasımda düştü

10:46 29.11.2023
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Ekonomik güven endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 1,3 azalarak 95,3 değerini aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, endeks ekimde 96,5 iken kasımda yüzde 1,3 azalarak 95,3 oldu.
Tüketici güven endeksi ise kasımda aylık bazda yüzde 1,1 artışla 75,5'e çıktı.
Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 1,3 azalarak 103,9'a geriledi.
Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,4 düşüşle 110,9 oldu.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,9 azalarak 111,7, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2,2 artarak 91 değerini aldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası İşbirliği Platformu (International Cooperation Platform) ile Körfez Araştırma Merkezi (The Gulf Research Center) tarafından düzenlenen, Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC) - Türkiye Ekonomik Forumu 2023 etkinliğinin açılışına katılarak konuşma yaptı. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2023
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Bakan Şimşek: Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz
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