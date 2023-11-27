https://sputniknews.com.tr/20231127/bakan-simsek-cari-acigi-kalici-olarak-azaltmayi-hedefliyoruz-1077820537.html

Bakan Şimşek: Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz

Bakan Şimşek: Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı ile dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü... 27.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-27T11:51+0300

2023-11-27T11:51+0300

2023-11-27T11:51+0300

ekonomi

mehmet şimşek

cari açık

ekonomi

merkez bankası

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Şimşek, sosyal medya hesabından, Merkez Bankasının Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın programa ilişkin paylaşımını alıntılayan Şimşek, şunları kaydetti:Şimşek, programın ülke için hayırlı olmasını diledi.Kacır da söz konusu programa ilişkin, "Merkez Bankası, teknolojik ve stratejik yatırımlara odaklanan, yıllık 100 milyar lira olmak üzere üç yılda 300 milyar lira limit tahsis edilmesi planlanan yeni Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'nı duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, teknoloji ve strateji değerlendirmesi yapacağımız, 1 milyar lira ve üzeri düzeyde yatırım projeleri için 281 üründen oluşan stratejik öncelikli ürün ve 261 başlıktan oluşan teknoloji alanları listesini yayımladık." paylaşımını yapmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231123/faiz-karari-sonrasi-dolartlde-son-durum-ne--1077713069.html

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mehmet şimşek, cari açık, ekonomi, merkez bankası