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SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20231123/faiz-karari-sonrasi-dolartlde-son-durum-ne--1077713069.html
Faiz kararı sonrası dolar/TL'de son durum ne?
Faiz kararı sonrası dolar/TL'de son durum ne?
Dolar/TL Merkez Bankası'nın faiz artışı kararının ardından 28.71 TL seviyesine düştü. 23.11.2023, Sputnik Türkiye
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Merkez Bankası faiz kararı ardından gözler dolar kuruna çevrildi. Faiz kararı öncesinde 28,82 TL seviyesinde seyreden Dolar/TL, Merkez Bankasının kararının ardından 28,71 TL seviyesine geldi.
https://sputniknews.com.tr/20231123/merkez-bankasinin-faiz-karari-oncesinde-dolar-ne-kadar-1077696291.html
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dolar, faiz
dolar, faiz

Faiz kararı sonrası dolar/TL'de son durum ne?

14:21 23.11.2023
© İHADolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
© İHA
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Dolar/TL Merkez Bankası'nın faiz artışı kararının ardından 28.71 TL seviyesine düştü.
Merkez Bankası faiz kararı ardından gözler dolar kuruna çevrildi.
Faiz kararı öncesinde 28,82 TL seviyesinde seyreden Dolar/TL, Merkez Bankasının kararının ardından 28,71 TL seviyesine geldi.
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
EKONOMİ
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde dolar ne kadar?
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