https://sputniknews.com.tr/20231123/faiz-karari-sonrasi-dolartlde-son-durum-ne--1077713069.html
Faiz kararı sonrası dolar/TL'de son durum ne?
Faiz kararı sonrası dolar/TL'de son durum ne?
Dolar/TL Merkez Bankası'nın faiz artışı kararının ardından 28.71 TL seviyesine düştü. 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T14:21+0300
2023-11-23T14:21+0300
2023-11-23T14:21+0300
ekonomi
dolar
faiz
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Merkez Bankası faiz kararı ardından gözler dolar kuruna çevrildi. Faiz kararı öncesinde 28,82 TL seviyesinde seyreden Dolar/TL, Merkez Bankasının kararının ardından 28,71 TL seviyesine geldi.
https://sputniknews.com.tr/20231123/merkez-bankasinin-faiz-karari-oncesinde-dolar-ne-kadar-1077696291.html
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dolar, faiz
Faiz kararı sonrası dolar/TL'de son durum ne?
Ayrıntılar geliyor
Dolar/TL Merkez Bankası'nın faiz artışı kararının ardından 28.71 TL seviyesine düştü.
Merkez Bankası faiz kararı ardından gözler dolar kuruna çevrildi.
Faiz kararı öncesinde 28,82 TL seviyesinde seyreden Dolar/TL, Merkez Bankasının kararının ardından 28,71 TL seviyesine geldi.