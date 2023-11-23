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SON DAKİKA | MİT'ten Suriye'de operasyon: Fahrettin Tolun etkisiz hale getirildi
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https://sputniknews.com.tr/20231123/merkez-bankasinin-faiz-karari-oncesinde-dolar-ne-kadar-1077696291.html
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde dolar ne kadar?
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde dolar ne kadar?
İstanbul serbest piyasada dolar 28,8510 liradan, euro 31,4780 liradan güne başladı. 23.11.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 28,8490 liradan alınan dolar, 28,8510 liradan satılıyor. 31,4760 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,4780 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 28,8340 lira, euronun satış fiyatı ise 31,3630 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 851 lira, çeyrek altın 2 bin 997 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 956 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1995 dolardan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.987 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 81.04 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81.04 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 37.340 dolar seviyesinde.
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Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde dolar ne kadar?

10:06 23.11.2023
© AFP 2023 / DANIEL MUNOZDolar ve euro
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
© AFP 2023 / DANIEL MUNOZ
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İstanbul serbest piyasada dolar 28,8510 liradan, euro 31,4780 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 28,8490 liradan alınan dolar, 28,8510 liradan satılıyor. 31,4760 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,4780 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 28,8340 lira, euronun satış fiyatı ise 31,3630 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 851 lira, çeyrek altın 2 bin 997 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 956 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1995 dolardan başladı.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.987 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 81.04 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81.04 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 37.340 dolar seviyesinde.
çeyrek altın - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2023
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