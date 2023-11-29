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https://sputniknews.com.tr/20231129/evleneceklere-iki-yil-geri-odemesiz-kredi-basvuru-sartlari-neler-1077893959.html
Evleneceklere iki yıl geri ödemesiz kredi: Başvuru şartları neler?
Evleneceklere iki yıl geri ödemesiz kredi: Başvuru şartları neler?
Evlenecek çiftlere iki yıl geri ödemesiz kredi verilmesini de amaçlayan Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T07:08+0300
2023-11-29T07:08+0300
ekonomi
aile ve gençlik fonu
evlenme teklifi
evlenmek
destek
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
ekonomi
kredi
evlilik teklifi
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Yürürlüğe giren yasaya göre, Aile ve Gençlik Fonu'yla verilecek 2 yıl geri ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartı olan kredinin miktarı 150 bin lira olacak.Aile ve Gençlik Fonu'ndan nasıl yararlanılır?Remi Gazete'de yayımlanan Kanuna göre, Aile ve Gençlik Fonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak kurulacak. Petrol, doğal gaz ve maden kaynaklarının gelirinin yüzde 20'si fona aktarılacak.Fonun Yönetim Kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı’ndan oluşacak.Aile ve Gençlik Fonu tutarı nasıl belirlenecek?Fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak Yönetim Kurulu, kararlarını oy çokluğuyla alacak.Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak, şartlar neler?Teklife göre, yeni evlenen gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilecek. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.Fona başvurular internet üzerinden yapılacak. Kredi miktarı her yıl artacak.Deprem bölgesinin ardından uygulama Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.Yaş sınırının ve gelir durumunun kredi şartlarından biri olması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231123/yeni-evleneceklere-kredi-destegi-yasallasti-her-yil-yatacak-olan-odemenin-basvuru-sartlari-neler-1077691892.html
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evlilik kredisi, evlilik kredisi veren bakanlıklar, evlilik kredisi şartları, evlilik kredisi ne zaman verilecek, 150 bin tl evlilik kredisi çıktı mı, 150 bin tl evlilik kredisi yaş sınırı var mı, 150 bin tl evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, evlilik kredisi için neler gerekli, ziraat bankası evlilik kredisi veriyor mu, yeni evlenenlere kredi var mı

Evleneceklere iki yıl geri ödemesiz kredi: Başvuru şartları neler?

07:08 29.11.2023
© Sputnik / Евгений Одиноков / Multimedya arşivine gidinRusya'da evlilik
Rusya'da evlilik - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
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Evlenecek çiftlere iki yıl geri ödemesiz kredi verilmesini de amaçlayan Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Yürürlüğe giren yasaya göre, Aile ve Gençlik Fonu'yla verilecek 2 yıl geri ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartı olan kredinin miktarı 150 bin lira olacak.

Aile ve Gençlik Fonu'ndan nasıl yararlanılır?

Remi Gazete'de yayımlanan Kanuna göre, Aile ve Gençlik Fonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak kurulacak. Petrol, doğal gaz ve maden kaynaklarının gelirinin yüzde 20'si fona aktarılacak.
Fonun Yönetim Kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı’ndan oluşacak.

Aile ve Gençlik Fonu tutarı nasıl belirlenecek?

Fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak Yönetim Kurulu, kararlarını oy çokluğuyla alacak.
aşk, çift, sevgililer günü, romantik, evlilik teklifi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
TÜRKİYE
Yeni evleneceklere kredi desteği yasallaştı: Her yıl yatacak olan ödemenin başvuru şartları neler?
23 Kasım, 07:47

Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak, şartlar neler?

Teklife göre, yeni evlenen gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilecek. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.
Fona başvurular internet üzerinden yapılacak. Kredi miktarı her yıl artacak.
Deprem bölgesinin ardından uygulama Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.
Yaş sınırının ve gelir durumunun kredi şartlarından biri olması bekleniyor.
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