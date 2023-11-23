https://sputniknews.com.tr/20231123/yeni-evleneceklere-kredi-destegi-yasallasti-her-yil-yatacak-olan-odemenin-basvuru-sartlari-neler-1077691892.html
Yeni evleneceklere kredi desteği yasallaştı: Her yıl yatacak olan ödemenin başvuru şartları neler?
Yeni evleneceklere kredi desteği yasallaştı: Her yıl yatacak olan ödemenin başvuru şartları neler?
Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Teklife göre, yeni evlenen gençlere 150 bin lira faizsiz... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T07:47+0300
2023-11-23T07:47+0300
2023-11-23T08:04+0300
türkiye
evlilik
evlilik teklifi
evlilik masrafları
kredi
deprem
pilot bölge
şart
başvuru
başvurular
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Aile ve Gençlik Fonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak kurulacak. Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı'ndan olmak üzere 5 kişiden oluşacak. Kurul kararları oy çokluğuyla alınacak. Bakan yardımcıları ilgili bakanlar tarafından görevlendirilecek.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün yapılan kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' ve konut kredisiyle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadeleri şöyle:Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: AK Parti'nin seçim vaatlerinden biri olan evlilik kredisine ilişkin şunları söyledi: Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak, şartlar neler?Teklife göre, yeni evlenen gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilecek. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.Fona başvurular internet üzerinden yapılacak. Kredi miktarı her yıl artacak. Deprem bölgesinin ardından uygulama Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.Yaş sınırının ve gelir durumunun kredi şartlarından biri olması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231123/yeni-konut-kredisinde-ayrintilar-belli-oldu-dusuk-faizli-odeme-aylik-ne-kadar-olacak-1077692106.html
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evlilik kredisi, evlilik kredisi veren bakanlıklar, evlilik kredisi şartları, evlilik kredisi ne zaman verilecek, 150 bin tl evlilik kredisi çıktı mı, 150 bin tl evlilik kredisi yaş sınırı var mı, 150 bin tl evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, evlilik kredisi için neler gerekli, ziraat bankası evlilik kredisi veriyor mu, yeni evlenenlere kredi var mı
Yeni evleneceklere kredi desteği yasallaştı: Her yıl yatacak olan ödemenin başvuru şartları neler?
07:47 23.11.2023 (güncellendi: 08:04 23.11.2023)
Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Teklife göre, yeni evlenen gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilecek. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek. Peki, evlilik kredisi ne zaman verilecek, kimler faydalanacak?
Aile ve Gençlik Fonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak kurulacak. Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı'ndan olmak üzere 5 kişiden oluşacak. Kurul kararları oy çokluğuyla alınacak. Bakan yardımcıları ilgili bakanlar tarafından görevlendirilecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün yapılan kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' ve konut kredisiyle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadeleri şöyle:
"Önce pilot uygulama olarak deprem bölgesinden başlayacak. Sonra tüm Türkiye yaygınlaşacak. Özellikle, gençlere evlilik kredisi dediğimiz 150 bin TL iki yılı geri ödemesiz 4 yıllık krediye destek verme mekanizmasını içeriyor. İleride fonlar arttıkça imkanlar arttıkça başka destekler tabii ki söz konusu olacak ama aşama aşama gidecek."
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: AK Parti'nin seçim vaatlerinden biri olan evlilik kredisine ilişkin şunları söyledi:
"Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk, altyapı şuanda hazır. Projeden faydalanmak isteyen çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programından da faydalanması gerekiyor. Deprem bölgesinde yaşamış olmaları, gelir ve yaş kriterine de karşılamalılar. Yaş kriteri 18 -27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Bu kriterlere uyan gençler faydalanabilecek. Tüm çalışmalarımızı tamamladık sıra Meclis'te. Kanunun yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz."
Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak, şartlar neler?
Teklife göre, yeni evlenen gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilecek. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.
Fona başvurular internet üzerinden yapılacak. Kredi miktarı her yıl artacak.
Deprem bölgesinin ardından uygulama Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.
Yaş sınırının ve gelir durumunun kredi şartlarından biri olması bekleniyor.