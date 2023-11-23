https://sputniknews.com.tr/20231123/yeni-evleneceklere-kredi-destegi-yasallasti-her-yil-yatacak-olan-odemenin-basvuru-sartlari-neler-1077691892.html

Yeni evleneceklere kredi desteği yasallaştı: Her yıl yatacak olan ödemenin başvuru şartları neler?

Yeni evleneceklere kredi desteği yasallaştı: Her yıl yatacak olan ödemenin başvuru şartları neler?

Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Teklife göre, yeni evlenen gençlere 150 bin lira faizsiz... 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T07:47+0300

2023-11-23T07:47+0300

2023-11-23T08:04+0300

türkiye

evlilik

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Aile ve Gençlik Fonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak kurulacak. Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı'ndan olmak üzere 5 kişiden oluşacak. Kurul kararları oy çokluğuyla alınacak. Bakan yardımcıları ilgili bakanlar tarafından görevlendirilecek.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün yapılan kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' ve konut kredisiyle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadeleri şöyle:Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: AK Parti'nin seçim vaatlerinden biri olan evlilik kredisine ilişkin şunları söyledi: Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak, şartlar neler?Teklife göre, yeni evlenen gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilecek. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.Fona başvurular internet üzerinden yapılacak. Kredi miktarı her yıl artacak. Deprem bölgesinin ardından uygulama Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.Yaş sınırının ve gelir durumunun kredi şartlarından biri olması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20231123/yeni-konut-kredisinde-ayrintilar-belli-oldu-dusuk-faizli-odeme-aylik-ne-kadar-olacak-1077692106.html

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