https://sputniknews.com.tr/20231129/dr-adibelli-abd-ve-israilin-asil-hedefi-suriye-1077914426.html

Dr. Adıbelli: ABD ve İsrail'in asıl hedefi Suriye

Dr. Adıbelli: ABD ve İsrail'in asıl hedefi Suriye

Gazze’de başlayan çatışmalardan sonra ABD’nin Ortadoğu’ya yoğun askeri yığınak yaptığını hatırlatan Dr. Barış Adıbelli, esas hedefin Suriye olduğunu söyledi. 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T17:30+0300

2023-11-29T17:30+0300

2023-11-29T17:30+0300

dünya

suriye

abd

israil

ortadoğu

irak

gazze

gazze şeridi

lübnan

joe biden

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Gazze’de yaşanan çatışmalarla birlikte ABD, Doğu Akdeniz’e iki uçak gemisi taarruz grubu gönderdi. Öte yandan Amerikan ordusu, Suriye ve Irak başta olmak üzere, Ortadoğu’daki askeri üslerine ciddi miktarda askeri yığınak yaptı.Öte yandan ABD, İsrail’e daha önceleri Ukrayna için ayırdığı top mermileri dahil çeşitli mühimmatlar ve füzeler tedarik etti. ABD Başkanı Joe Biden ayrıca İsrail için 14,5 milyar dolarlık askeri yardım paketinin, Kongre’den geçirilmesi yönünde arzusunu beyan etti.Sputnik’e demeç veren Dumlupınar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Barış Adıbelli, bir gün Suriye’de yeni bir çatışma başlatmak için bu hazırlıkların yapıldığını söyledi.‘Gazze’den sonra sıra Lübnan ve Suriye’de’İsrail’in Gazze’deki kara harekatı için astronomik ölçüde bir kuvvetin ABD tarafından Ortadoğu’ya sevk edildiğini vurgulayan Adıbelli, hazırlıkların Suriye için yapıldığı öngörüsünde bulundu:Mevcut koşullar altında Rusya’yı bölgeden çıkaramadılar diyen Adıbelli, "Oyunu kurallara göre oynayarak amaçlarına ulaşamadıkları için, kuralları değiştirecekler. Üstelik G-20’de ortaya atıldığı gibi yeni ticaret rotaları da bu şekilde oluşturulabilir. Hedef Suriye” dedi.‘ABD, teröristlerden ordu kurdu’Dr. Barış Adıbelli, ABD’nin PKK ve IŞİD üyelerini silahlandırdığını ve Suriye’yi böldüğünü belirtti:

https://sputniknews.com.tr/20231129/dr-baris-adibelliden-japonya-yorumu-turkiye-teror-orgutunun-katliamlarini-gostermeli-1077914091.html

suriye

israil

irak

gazze

gazze şeridi

lübnan

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2023

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suriye, abd, israil, ortadoğu, irak, gazze, gazze şeridi, lübnan, joe biden