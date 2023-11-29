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Dr. Adıbelli: ABD ve İsrail'in asıl hedefi Suriye
Dr. Adıbelli: ABD ve İsrail'in asıl hedefi Suriye
Gazze’de başlayan çatışmalardan sonra ABD’nin Ortadoğu’ya yoğun askeri yığınak yaptığını hatırlatan Dr. Barış Adıbelli, esas hedefin Suriye olduğunu söyledi. 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T17:30+0300
2023-11-29T17:30+0300
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Gazze’de yaşanan çatışmalarla birlikte ABD, Doğu Akdeniz’e iki uçak gemisi taarruz grubu gönderdi. Öte yandan Amerikan ordusu, Suriye ve Irak başta olmak üzere, Ortadoğu’daki askeri üslerine ciddi miktarda askeri yığınak yaptı.Öte yandan ABD, İsrail’e daha önceleri Ukrayna için ayırdığı top mermileri dahil çeşitli mühimmatlar ve füzeler tedarik etti. ABD Başkanı Joe Biden ayrıca İsrail için 14,5 milyar dolarlık askeri yardım paketinin, Kongre’den geçirilmesi yönünde arzusunu beyan etti.Sputnik’e demeç veren Dumlupınar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Barış Adıbelli, bir gün Suriye’de yeni bir çatışma başlatmak için bu hazırlıkların yapıldığını söyledi.‘Gazze’den sonra sıra Lübnan ve Suriye’de’İsrail’in Gazze’deki kara harekatı için astronomik ölçüde bir kuvvetin ABD tarafından Ortadoğu’ya sevk edildiğini vurgulayan Adıbelli, hazırlıkların Suriye için yapıldığı öngörüsünde bulundu:Mevcut koşullar altında Rusya’yı bölgeden çıkaramadılar diyen Adıbelli, "Oyunu kurallara göre oynayarak amaçlarına ulaşamadıkları için, kuralları değiştirecekler. Üstelik G-20’de ortaya atıldığı gibi yeni ticaret rotaları da bu şekilde oluşturulabilir. Hedef Suriye” dedi.‘ABD, teröristlerden ordu kurdu’Dr. Barış Adıbelli, ABD’nin PKK ve IŞİD üyelerini silahlandırdığını ve Suriye’yi böldüğünü belirtti:
https://sputniknews.com.tr/20231129/dr-baris-adibelliden-japonya-yorumu-turkiye-teror-orgutunun-katliamlarini-gostermeli-1077914091.html
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suriye, abd, israil, ortadoğu, irak, gazze, gazze şeridi, lübnan, joe biden
suriye, abd, israil, ortadoğu, irak, gazze, gazze şeridi, lübnan, joe biden

Dr. Adıbelli: ABD ve İsrail'in asıl hedefi Suriye

17:30 29.11.2023
© AFP 2023Biden, Netanyahu
Biden, Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© AFP 2023
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Gazze’de başlayan çatışmalardan sonra ABD’nin Ortadoğu’ya yoğun askeri yığınak yaptığını hatırlatan Dr. Barış Adıbelli, esas hedefin Suriye olduğunu söyledi.
Gazze’de yaşanan çatışmalarla birlikte ABD, Doğu Akdeniz’e iki uçak gemisi taarruz grubu gönderdi. Öte yandan Amerikan ordusu, Suriye ve Irak başta olmak üzere, Ortadoğu’daki askeri üslerine ciddi miktarda askeri yığınak yaptı.
Öte yandan ABD, İsrail’e daha önceleri Ukrayna için ayırdığı top mermileri dahil çeşitli mühimmatlar ve füzeler tedarik etti. ABD Başkanı Joe Biden ayrıca İsrail için 14,5 milyar dolarlık askeri yardım paketinin, Kongre’den geçirilmesi yönünde arzusunu beyan etti.
Sputnik’e demeç veren Dumlupınar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Barış Adıbelli, bir gün Suriye’de yeni bir çatışma başlatmak için bu hazırlıkların yapıldığını söyledi.

‘Gazze’den sonra sıra Lübnan ve Suriye’de’

İsrail’in Gazze’deki kara harekatı için astronomik ölçüde bir kuvvetin ABD tarafından Ortadoğu’ya sevk edildiğini vurgulayan Adıbelli, hazırlıkların Suriye için yapıldığı öngörüsünde bulundu:
Suriye’de tekrar bir çatışma çıkacak. Fitili ateşleyen İsrail olacak. Bunu tarihe not düşüyorum. Eğer ABD, İran’ı caydırmak istese, uçaksavar sistemi olan bir-iki gemi ile gerekeni yapabilirdi. Uçak gemisi grupları, yüzlerce jet uçağı, binlerce mühimmat göndermezdi. Burada hedef Suriye. Gazze’den sonra Lübnan-Hizbullah ve Suriye için hazırlıklar yapılıyor. Önce hangisine yönelik bir saldırı yapılır bilemem fakat Hamas defteri kapandıktan sonra er ya da geç İsrail, Suriye’yi vuracak.
Mevcut koşullar altında Rusya’yı bölgeden çıkaramadılar diyen Adıbelli, "Oyunu kurallara göre oynayarak amaçlarına ulaşamadıkları için, kuralları değiştirecekler. Üstelik G-20’de ortaya atıldığı gibi yeni ticaret rotaları da bu şekilde oluşturulabilir. Hedef Suriye” dedi.

‘ABD, teröristlerden ordu kurdu’

Dr. Barış Adıbelli, ABD’nin PKK ve IŞİD üyelerini silahlandırdığını ve Suriye’yi böldüğünü belirtti:
Dünyada kaç ülke teröristlerden ordu kuruyor? ABD PKK ve IŞİD teröristlerini silahlandırıyor. Sonra Demokratik Suriye Güçleri diye bir oluşum kuruyor. Suriye’yi bölüyor. Bir gün Suriye’de İsrail’in başlattığı bir çatışma ortamında, ABD’nin teröristlerden kurduğu ordunun da bu plana dahil olma ihtimali gözardı edilemez.
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