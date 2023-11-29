https://sputniknews.com.tr/20231129/dr-baris-adibelliden-japonya-yorumu-turkiye-teror-orgutunun-katliamlarini-gostermeli-1077914091.html

Dr. Barış Adıbelli'den Japonya yorumu: 'Türkiye, terör örgütünün katliamlarını göstermeli'

Dr. Barış Adıbelli'den Japonya yorumu: 'Türkiye, terör örgütünün katliamlarını göstermeli'

Japonya iç istihbarat servisinin PKK’yı “uluslararası terör örgütü” listesinden çıkarmasını, uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Barış Adıbelli ile konuştuk... 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T15:23+0300

2023-11-29T15:23+0300

2023-11-29T15:23+0300

türkiye

japonya

pkk

taliban

terör örgütü listesi

abd

avrupa birliği

hindistan

çin

ortadoğu

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Japonya'nın iç istihbarat servisi Kamu Güvenliği İstihbarat Ajansı (PSIA), resmi internet sitesinde yer alan 'uluslararası terör örgütler' listesini güncelledi. Bu yıl 17 Ocak'ta yer alan web sitesi arşiv kayıtlarında "uluslararası terör örgütü" kategorisinde değerlendirilen PKK'nın, listeye alınmadığını Türkiye, Kutalmış Gürbüz imzalı Sputnik haberinden öğrendi. Buna ek olarak, Taliban'ın da listeden çıkarıldığı tespit edildi.PSIA’nın internet sitesinde yayınladığı listede gittiği değişikliği, Dumlupınar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Barış Adıbelli yorumladı.'Resmi açıklamayı beklemek lazım. Ama kağıt üstünde tanıyanların sahada yaptıkları ortada’Japonya’nın bu konuda yapacağı resmi açıklamayı beklemek gerektiğini ifade eden Adıbelli, Türk Dışişleri’nin de gelişmeleri teyit ettikten sonra konuyla ilgili resmi açıklama yapacağını belirtti:Öte yandan başta ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin PKK’yı terör örgütü olarak nitelendirdiğini fakat sahada açık bir şekilde temasta bulunduklarını hatırlatan Adıbelli, şu ifadeleri kullandı:‘Lobicilik faaliyetleri yürütülmeli, PKK konusu sıcak tutulmalı’Türkiye’nin diplomatik çabalarının halihazırda PKK’yı tanıyan ülkelere dönük olduğunu belirten Dr. Barış Adıbelli, bu çalışmaların kapsamının genişletilmesi gerektiğini ve kağıt üstünde de PKK’nın terör örgütü olarak nitelendirilmesi için güçlü bir lobicilik faaliyeti yürütmesi gerektiğini anlattı:‘Japonya’ya iltica eden Kürtler etkin propaganda yürüttü, eylemler yaptı’Türkiye’den Japonya’ya siyasi sığınmacı olarak iltica eden birkaç bin kişilik Kürt kökenli bir nüfus bulunduğunu aktaran Dr. Barış Adıbelli, bu kişilerin Japonya’da kurduğu dernekler aracılığı ile etkin propaganda faaliyetleri yürüttüğünün altını çizdi:Açıklamalarına devam eden Adıbelli, şu sözleri kaydetti:‘Japonya’da ABD kökenli veya iltisaklı STK’lar etkili’Dr. Barış Adıbelli, Japonya’nın hem iç hem de dış siyasetinde, ABD’ye doğrudan veya dolaylı bağlı olan STK’ların etkili olduğunu vurguladı: “Olay sadece Japonya ve PKK’dan ibaret değil. Arkadaki gücün de etkisi var. Belki odağı Avrupa’dan çekmek istiyorlar. Belki başka bir şey var. Bu konuda çok fazla komplo teorisi konuşuluyor. Tabii ABD’ye doğrudan veya dolaylı bağlı olan kuruluşların, Japonya’da sivil toplum kuruluşu adı altında faaliyet gösterdiğini ve hem iç hem de dış siyasette etkin olduğunu biliyoruz.”‘Bölgesel terör örgütü diye bir şey kalmadı’Japon iç istihbaratı PSIA’nın 'uluslararası terör örgütü' listesinden çıkardığı PKK’nın, internet sitesindeki ‘yerel örgütler’ alanında çok kısa bir tanımlama ile yer alması hakkında Dr. Barış Adıbelli şunları söyledi:‘Taliban’ı izah edebilirler, PKK’yı asla. Türk-Japon ilişkilerine vurulan en büyük darbe olur’Japonya’nın PKK konusundaki tutumunun anlaşılması için resmi açıklamanın beklenmesi gerektiğinin önemine vurgu yapan Adıbelli, şu ifadeleri kullandı:‘Çin, Ortadoğu’da Japonya’yı dışarıda tuttu’Japonya’nın Ortadoğu’da Çin’in artan etkinliği sebebiyle adeta oyun dışında kaldığını belirten Dr. Barış Adıbelli, Türk-Japon ilişkilerinde çıkarların çatışma olmaksızın, işbirliği ile bugünlere geldiğini hatırlattı:

https://sputniknews.com.tr/20231128/japon-istihbarati-pkkyi-teror-listesinden-cikardi-1077864435.html

türkiye

japonya

avrupa birliği

hindistan

çin

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Kutalmış Gürbüz https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1c/1077879924_201:0:1401:1200_100x100_80_0_0_7f27513f061bb36cc3167b7a0394aa2d.jpg

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japonya, pkk, taliban, terör örgütü listesi, abd, avrupa birliği, hindistan, çin, ortadoğu