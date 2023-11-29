https://sputniknews.com.tr/20231129/cumhurbaskani-erdogan-saat-1500te-mhp-lideri-bahceli-ile-gorusecek-1077905146.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15:00'te MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15:00'te MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geleceğini açıkladı. 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T13:23+0300
2023-11-29T13:23+0300
2023-11-29T13:26+0300
politika
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1b/1075804571_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_3fa53675470eff2951235648c9f5d88b.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek.Görüşmenin saat 15:00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231129/bakan-tunctan-gizli-fon-dolandiriciligi-aciklamasi-1077903393.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1b/1075804571_12:0:2741:2047_1920x0_80_0_0_ec86876ac2c3f3bf575b795320255d40.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15:00'te MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
13:23 29.11.2023 (güncellendi: 13:26 29.11.2023)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geleceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek.
Görüşmenin saat 15:00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşmesi bekleniyor.