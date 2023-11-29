https://sputniknews.com.tr/20231129/bakan-tunctan-gizli-fon-dolandiriciligi-aciklamasi-1077903393.html

Bakan Tunç'tan gizli fon dolandırıcılığı mesajı: 'En doğru karar çıkacak'

Bakan Tunç'tan gizli fon dolandırıcılığı mesajı: 'En doğru karar çıkacak'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, futbol camiasının ve iş insanlarının dolandırıldığı yüksek gelir vaadeden gizli fon olayına ilişkin 12 Ocak'ta ikinci duruşmanın... 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T12:08+0300

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türkiye

seçil erzan

yılmaz tunç

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.Futbol dünyasından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 18 kişiyi 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan davasına ilişkin Bakan Tunç, ikinci duruşmanın 12 Ocak'ta gerçekleşeceğini belirtti.Tunç, "7 sanık var 18 müşteki var bu iddianame İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi." dedi.Yargının iddiaları araştıracağını dile getiren Tunç, "Kimler suçlu kimler suçsuz yargısal süreç neticesinde en doğru karar çıkacaktır." diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231129/spkdan-secil-erzan-aciklamasi-tamamen-dolandiricilik-1077903559.html

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seçil erzan, yılmaz tunç