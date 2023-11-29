Türkiye
Bakan Tunç'tan gizli fon dolandırıcılığı mesajı: 'En doğru karar çıkacak'
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
'4,6 milyon yıl sonra erkekler de hamile kalabilecek'
07:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dr. Erkaya: Somatizasyon, sadece psikolojik bir hastalık değil
12:00
90 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Filistinli gazeteci bildiriyor: Gazze'de son durum
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Gazze’deki savaş meşru müdafaa konusunda Batı’nın uyguladığı çifte standardı ortaya koydu’
17:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Oğlu serbest bırakılan Filistinli anne: Yeniden tutuklamakla tehdit ettiler
18:19
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
Putin: Batı, Rus bankalarını hafife aldı
19:23
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Alzheimer ile bağırsak hastalığı arasında bağlantı çıktı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kira krizine karşı 'ev arkadaşlığı'
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Gıda ve zeytinyağı hileleri
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231129/bakan-tunctan-gizli-fon-dolandiriciligi-aciklamasi-1077903393.html
Bakan Tunç'tan gizli fon dolandırıcılığı mesajı: 'En doğru karar çıkacak'
Bakan Tunç'tan gizli fon dolandırıcılığı mesajı: 'En doğru karar çıkacak'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, futbol camiasının ve iş insanlarının dolandırıldığı yüksek gelir vaadeden gizli fon olayına ilişkin 12 Ocak'ta ikinci duruşmanın... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T12:08+0300
2023-11-29T12:17+0300
türkiye
seçil erzan
yılmaz tunç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/10/1076396356_0:152:3104:1898_1920x0_80_0_0_fcd92d4ac937bb9e1c3f3163f985df1a.jpg
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.Futbol dünyasından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 18 kişiyi 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan davasına ilişkin Bakan Tunç, ikinci duruşmanın 12 Ocak'ta gerçekleşeceğini belirtti.Tunç, "7 sanık var 18 müşteki var bu iddianame İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi." dedi.Yargının iddiaları araştıracağını dile getiren Tunç, "Kimler suçlu kimler suçsuz yargısal süreç neticesinde en doğru karar çıkacaktır." diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231129/spkdan-secil-erzan-aciklamasi-tamamen-dolandiricilik-1077903559.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/10/1076396356_373:0:3104:2048_1920x0_80_0_0_46de7b5afa7c4ecc1634090562c24d15.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
seçil erzan, yılmaz tunç
seçil erzan, yılmaz tunç

Bakan Tunç'tan gizli fon dolandırıcılığı mesajı: 'En doğru karar çıkacak'

12:08 29.11.2023 (güncellendi: 12:17 29.11.2023)
© AA / Raşit AydoğanAdalet Bakanı Yılmaz Tunç,
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© AA / Raşit Aydoğan
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, futbol camiasının ve iş insanlarının dolandırıldığı yüksek gelir vaadeden gizli fon olayına ilişkin 12 Ocak'ta ikinci duruşmanın yapılacağını ifade ederek yargısal süreç neticesinde en doğru kararın çıkacağını dile getirdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Futbol dünyasından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 18 kişiyi 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan davasına ilişkin Bakan Tunç, ikinci duruşmanın 12 Ocak'ta gerçekleşeceğini belirtti.
Tunç, "7 sanık var 18 müşteki var bu iddianame İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi." dedi.
Yargının iddiaları araştıracağını dile getiren Tunç, "Kimler suçlu kimler suçsuz yargısal süreç neticesinde en doğru karar çıkacaktır." diye konuştu.
Seçil Erzan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
TÜRKİYE
SPK'dan Seçil Erzan açıklaması: 'Tamamen dolandırıcılık'
12:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала