https://sputniknews.com.tr/20231129/spkdan-secil-erzan-aciklamasi-tamamen-dolandiricilik-1077903559.html
SPK'dan Seçil Erzan açıklaması: 'Tamamen dolandırıcılık'
SPK'dan Seçil Erzan açıklaması: 'Tamamen dolandırıcılık'
SPK Başkanı Gönül, açıklamasında son günlerde gündemde olan gizli fon olayına ilişkin açıklamada bulundu. 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T12:12+0300
2023-11-29T12:12+0300
2023-11-29T12:12+0300
türkiye
seçil erzan
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
tbmm plan ve bütçe komisyonu
spk
sermaye piyasası kurulu (spk)
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, kamuoyunda 'yüksek karlı gizli fon' olarak bilinen davaya ilişkin olarak, "Söz konusu olay, bir dolandırıcılık olayı. Sermaye Piyasası mevzuatına göre bir fon değil bu, tamamen dolandırıcılık" dedi.Gönül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ekonomi alanında düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde konuya değindi. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın, Yüksek karlı gizli fon vaadiyle yaşanan dolandırıcılık davasını gündeme getirmesi ve bu fonlar hakkında soruşturma açılıp açılmayacağını sorması üzerine Gönül şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20231129/bakan-tunctan-gizli-fon-dolandiriciligi-aciklamasi-1077903393.html
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seçil erzan, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, tbmm plan ve bütçe komisyonu, spk, sermaye piyasası kurulu (spk)
seçil erzan, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, tbmm plan ve bütçe komisyonu, spk, sermaye piyasası kurulu (spk)
SPK'dan Seçil Erzan açıklaması: 'Tamamen dolandırıcılık'
SPK Başkanı Gönül, açıklamasında son günlerde gündemde olan gizli fon olayına ilişkin açıklamada bulundu.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, kamuoyunda 'yüksek karlı gizli fon' olarak bilinen davaya ilişkin olarak, "Söz konusu olay, bir dolandırıcılık olayı. Sermaye Piyasası mevzuatına göre bir fon değil bu, tamamen dolandırıcılık
" dedi.
Gönül
, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ekonomi alanında düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde konuya değindi.
CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın, Yüksek karlı gizli fon vaadiyle yaşanan dolandırıcılık davasını gündeme getirmesi ve bu fonlar hakkında soruşturma açılıp açılmayacağını sorması üzerine Gönül şunları söyledi:
Söz konusu olay, bir dolandırıcılık olayı. Sermaye Piyasası mevzuatına göre bir fon değil bu, tamamen dolandırıcılık. Adının fon olması, fon olarak lanse edilmesi mevzuatımızdaki fonu kapsamıyor.