https://sputniknews.com.tr/20231129/bir-sosyal-medya-fenomeni-daha-mercek-altinda-ozlem-oz-ve-tayyar-oz-kimdir-1077894352.html

Bir sosyal medya fenomeni daha mercek altında: Özlem Öz ve Tayyar Öz kimdir?

Bir sosyal medya fenomeni daha mercek altında: Özlem Öz ve Tayyar Öz kimdir?

Dilan - Engin Polat soruşturmasından sonra gözler doktor Tayyar Öz ve eşi fenomen Özlem Öz'e çevrilmişti. Çift hakkındaki iddiaları gündeme getiren Avukat... 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T07:13+0300

2023-11-29T07:13+0300

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türkiye

türkiye

tayyar öz

özlem öz

sosyal medya

sosyal medya fenomeni

soruşturma

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Güzellik merkezi işleten ve e-ticaretle uğraşan sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve Tayyar Öz hakkında da inceleme başlatıldığı öğrenilmişti. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne farklı tarihlerde yapılan ihbarlar üzerine yapılan araştırma sonucunda 24 Kasım 2023 tarihinde Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Özlem Lina Öz kimdir?Özlem Lina Öz, 17 Kasım 1989 tarihinde dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nü tamamladı. Eğitimini tamamlandıktan sonra Op. Dr. Tayyar T. Öz ile hayatını birleştirdi. Üç kız çocukları olan Özlem Lina Öz, dördüncü bebeğini bekliyor.2021 yılında büyük bir takipçi kitlesine ulaşan ve şimdilerde 2.5 milyon takipçisi olan Özlem Öz, Dilan Polat'ı taklit ettiği yönünde eleştiriler almasıyla gündeme gelmişti.Tayyar Taylan Öz kimdir?Dr. Tayyar Taylan Öz, 1987 yılında Kahramanmaraş’ın Süleymanlı Kışla köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Süleymanlı köyünde tamamlayan Öz, Lise eğitimini Kahramanmaraş İbrahim Çalık Lisesinde Tamamladı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandı. TUS sınavında İstanbul Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünü kazandı. 5 yıl sonra Ortopedi ve travmatoloji uzmanı ünvanını aldı. Mecburi görevini Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesinde yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20231129/dilan-ve-engin-polat-davasinda-yurt-disi-yasagi-konulan-isimler-belli-oldu-1077893461.html

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özlem öz - tayyar öz kimdir?, özlem öz - tayyar öz kimdir? doktor tayyar öz ve eşi fenomen özlem öz ne ile suçlanıyor