https://sputniknews.com.tr/20231129/dilan-ve-engin-polat-davasinda-yurt-disi-yasagi-konulan-isimler-belli-oldu-1077893461.html

Dilan ve Engin Polat davasında yurt dışı yasağı konulan isimler belli oldu

Dilan ve Engin Polat davasında yurt dışı yasağı konulan isimler belli oldu

Dilan Polat’ın 'Şampiyonlar Ligi' adıyla paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı... 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T06:42+0300

2023-11-29T06:42+0300

2023-11-29T06:42+0300

türkiye

soruşturma

yurt dışı

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sosyal medya fenomeni

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Dilan Polat’ın 'Şampiyonlar Ligi' adıyla paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yurtdışı çıkış yasağı talep etti.Dilan - Engin Polat davasında yurt dışı yasağı konulan isimler kim?Fotoğrafta yer alan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler hakkında Sulh Ceza Hakimliği'nden yurtdışı çıkış yasağı talep edildi. O listede kimler var?1. Feyzanur ve Muhammed Oğuz Başar2. İleyda ve Tolunay Topal3. Merve Nur 4. İlke Alagöz5. Kadir Yiğit6. Murat Yiğit7. Eylül Öztürk8. Barış Kenan Özkan9. Yavuz Selim Korkut

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soruşturma, yurt dışı, yurt dışı yasağı, dolar, kara para, kara para aklama, dilan polat, sosyal medya fenomeni