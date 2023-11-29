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https://sputniknews.com.tr/20231129/dilan-ve-engin-polat-davasinda-yurt-disi-yasagi-konulan-isimler-belli-oldu-1077893461.html
Dilan ve Engin Polat davasında yurt dışı yasağı konulan isimler belli oldu
Dilan ve Engin Polat davasında yurt dışı yasağı konulan isimler belli oldu
Dilan Polat’ın 'Şampiyonlar Ligi' adıyla paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T06:42+0300
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Dilan Polat’ın 'Şampiyonlar Ligi' adıyla paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yurtdışı çıkış yasağı talep etti.Dilan - Engin Polat davasında yurt dışı yasağı konulan isimler kim?Fotoğrafta yer alan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler hakkında Sulh Ceza Hakimliği'nden yurtdışı çıkış yasağı talep edildi. O listede kimler var?1. Feyzanur ve Muhammed Oğuz Başar2. İleyda ve Tolunay Topal3. Merve Nur 4. İlke Alagöz5. Kadir Yiğit6. Murat Yiğit7. Eylül Öztürk8. Barış Kenan Özkan9. Yavuz Selim Korkut
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soruşturma, yurt dışı, yurt dışı yasağı, dolar, kara para, kara para aklama, dilan polat, sosyal medya fenomeni
soruşturma, yurt dışı, yurt dışı yasağı, dolar, kara para, kara para aklama, dilan polat, sosyal medya fenomeni

Dilan ve Engin Polat davasında yurt dışı yasağı konulan isimler belli oldu

06:42 29.11.2023
© İHA / ELYESA KARATEPE-AW086837Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi"
Dilan Polat'ın Şampiyonlar Ligi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© İHA / ELYESA KARATEPE-AW086837
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Dilan Polat’ın 'Şampiyonlar Ligi' adıyla paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Fotoğrafta yer alan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler hakkında Sulh Ceza Hakimliği'nden yurtdışı çıkış yasağı talep edildi.
Dilan Polat’ın 'Şampiyonlar Ligi' adıyla paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yurtdışı çıkış yasağı talep etti.

Dilan - Engin Polat davasında yurt dışı yasağı konulan isimler kim?

Fotoğrafta yer alan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler hakkında Sulh Ceza Hakimliği'nden yurtdışı çıkış yasağı talep edildi. O listede kimler var?
1. Feyzanur ve Muhammed Oğuz Başar
2. İleyda ve Tolunay Topal
3. Merve Nur
4. İlke Alagöz
5. Kadir Yiğit
6. Murat Yiğit
7. Eylül Öztürk
8. Barış Kenan Özkan
9. Yavuz Selim Korkut
Tayyar Öz ve Özlem Öz - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
TÜRKİYE
Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftine soruşturma başlatıldı
Dün, 13:46

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