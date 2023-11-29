https://sputniknews.com.tr/20231129/dilan-ve-engin-polat-davasinda-yurt-disi-yasagi-konulan-isimler-belli-oldu-1077893461.html
Dilan ve Engin Polat davasında yurt dışı yasağı konulan isimler belli oldu
Dilan ve Engin Polat davasında yurt dışı yasağı konulan isimler belli oldu
Dilan Polat’ın 'Şampiyonlar Ligi' adıyla paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T06:42+0300
2023-11-29T06:42+0300
2023-11-29T06:42+0300
türkiye
soruşturma
yurt dışı
yurt dışı yasağı
dolar
kara para
kara para aklama
dilan polat
sosyal medya fenomeni
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1c/1077875294_0:89:1092:703_1920x0_80_0_0_e815d7e05277d2e176d64b8021656006.jpg
Dilan Polat’ın 'Şampiyonlar Ligi' adıyla paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yurtdışı çıkış yasağı talep etti.Dilan - Engin Polat davasında yurt dışı yasağı konulan isimler kim?Fotoğrafta yer alan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler hakkında Sulh Ceza Hakimliği'nden yurtdışı çıkış yasağı talep edildi. O listede kimler var?1. Feyzanur ve Muhammed Oğuz Başar2. İleyda ve Tolunay Topal3. Merve Nur 4. İlke Alagöz5. Kadir Yiğit6. Murat Yiğit7. Eylül Öztürk8. Barış Kenan Özkan9. Yavuz Selim Korkut
https://sputniknews.com.tr/20231128/tayyar-oz-ve-ozlem-oz-ciftine-sorusturma-baslatildi-1077865810.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1c/1077875294_18:0:1074:792_1920x0_80_0_0_cd2bb21233d9e690534d527472c2a393.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
soruşturma, yurt dışı, yurt dışı yasağı, dolar, kara para, kara para aklama, dilan polat, sosyal medya fenomeni
soruşturma, yurt dışı, yurt dışı yasağı, dolar, kara para, kara para aklama, dilan polat, sosyal medya fenomeni
Dilan ve Engin Polat davasında yurt dışı yasağı konulan isimler belli oldu
Dilan Polat’ın 'Şampiyonlar Ligi' adıyla paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Fotoğrafta yer alan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler hakkında Sulh Ceza Hakimliği'nden yurtdışı çıkış yasağı talep edildi.
Dilan Polat’ın 'Şampiyonlar Ligi' adıyla paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yurtdışı çıkış yasağı talep etti.
Dilan - Engin Polat davasında yurt dışı yasağı konulan isimler kim?
Fotoğrafta yer alan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler hakkında Sulh Ceza Hakimliği'nden yurtdışı çıkış yasağı talep edildi. O listede kimler var?
1. Feyzanur ve Muhammed Oğuz Başar
2. İleyda ve Tolunay Topal