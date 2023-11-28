https://sputniknews.com.tr/20231128/tayyar-oz-ve-ozlem-oz-ciftine-sorusturma-baslatildi-1077865810.html

Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftine soruşturma başlatıldı

Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftine soruşturma başlatıldı

Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftine soruşturma başlatıldı. 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T13:46+0300

2023-11-28T13:46+0300

2023-11-28T14:16+0300

türkiye

soruşturma

dolandırıcılık

tayyar öz

özlem öz

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Dilan Polat ve Engin Polat çitini kara para aklama iddiasıyla tutuklanmasının ardından sosyal medya fenomenleri mercek altında.Son günlerde haklarında birçok iddia ortaya atılan Öz çifti hakkında başlatılan inceleme de soruşturmaya dönüştü.Murat Ağırel, sosyal medya hesabından Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftine soruşturma başlatıldığını duyurdu.Ağırel'in yaptığı paylaşım şu şekilde:

https://sputniknews.com.tr/20231128/secil-erzandan-semih-kaya-iddiasi-seni-turkiyede-yasatmazlar-diyerek-tehdit-ettiler-1077857577.html

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