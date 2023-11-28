https://sputniknews.com.tr/20231128/tayyar-oz-ve-ozlem-oz-ciftine-sorusturma-baslatildi-1077865810.html
Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftine soruşturma başlatıldı
Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftine soruşturma başlatıldı
Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftine soruşturma başlatıldı. 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T13:46+0300
2023-11-28T13:46+0300
2023-11-28T14:16+0300
türkiye
soruşturma
dolandırıcılık
tayyar öz
özlem öz
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Dilan Polat ve Engin Polat çitini kara para aklama iddiasıyla tutuklanmasının ardından sosyal medya fenomenleri mercek altında.Son günlerde haklarında birçok iddia ortaya atılan Öz çifti hakkında başlatılan inceleme de soruşturmaya dönüştü.Murat Ağırel, sosyal medya hesabından Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftine soruşturma başlatıldığını duyurdu.Ağırel'in yaptığı paylaşım şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20231128/secil-erzandan-semih-kaya-iddiasi-seni-turkiyede-yasatmazlar-diyerek-tehdit-ettiler-1077857577.html
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tayyar öz soruşturma,özlem öz soruşturma,tayyar öz macun,tayyar öz feyza altun,feyza altun özlem öz
Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftine soruşturma başlatıldı
13:46 28.11.2023 (güncellendi: 14:16 28.11.2023)
Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftine soruşturma başlatıldı.
Dilan Polat ve Engin Polat çitini kara para aklama iddiasıyla tutuklanmasının ardından sosyal medya fenomenleri mercek altında.
Son günlerde haklarında birçok iddia ortaya atılan Öz çifti hakkında başlatılan inceleme de soruşturmaya dönüştü.
Murat Ağırel, sosyal medya hesabından Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftine soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Ağırel'in yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Tayyar Öz ve Özlem Öz çifti hakkında bir inceleme başlamıştı, inceleme soruşturmaya dönüştü ve Savcılık haklarında soruşturma başlattı. Dosyaya erişim engeli konuldu. Bugünkü yazımda gelişmeler olacağını anlatmıştım. İsmi kamuoyu tarafından bilinen diğer kişilere soruşturma başlayacağını öğrendim."