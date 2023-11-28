https://sputniknews.com.tr/20231128/hamas-sozcusu-taha-israil-gazzede-hedeflerine-ulasamadi-ve-ulasamayacak-1077875883.html

Hamas Sözcüsü Taha: İsrail Gazze'de hedeflerine ulaşamadı ve ulaşamayacak

Hamas Sözcüsü Taha: İsrail Gazze'de hedeflerine ulaşamadı ve ulaşamayacak

Hamas Sözcüsü Mahmoud Taha, İsrail’in Gazze Şeridi'nde 50 gün süren bombalama ve saldırılarla hiçbir şekilde hedeflerine ulaşamadığını, ayrıca Hamas'ı asla yok... 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T16:45+0300

2023-11-28T16:45+0300

2023-11-28T16:45+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

hamas

ateşkes

abd

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Hamas Sözcüsü Taha, Sputnik’e demecinde İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının sonuç getirmediğini söyledi.Taha, “Elbette İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırganlığının sona ermesini ve bölgede yaşayanlara yönelik ablukanın hafifletilmesini umuyoruz. İsrail, Gazze Şeridi'nde 50 gün süren bombalama ve saldırılarla herhangi bir başarı elde edemedi, ancak öldürmeyi ve yıkmayı sürdürüyor. Savaş eylemlerine devam etseler bile Hamas'ı ortadan kaldırmayı başaramayacaklar ya da Gazze Şeridi'ndeki hakimiyetine son veremeyecekler” diye konuştu.Sözcü, “ABD ve bazı ülkelerden gelen çağrılardan sonra bile ateşkesin uzatılacağına ve tam ateşkes sağlanacağına pek te inanmıyoruz. Ancak her halükarda, düşmanla savaşa devam etmeye tamamen hazırız” vurgusunu yaptı.Savaştan sonra Gazze'nin kaderini yalnızca Filistinlilerin belirleyeceğine dikkat çeken Taha, “Bölgenin savaştan sonraki akıbetine gelince, onu yönetecek ve geleceğini belirleyecek olan Filistin halkı ve direnişimizdir. Başka hiçbir plan işe yaramayacak, Hamas ise karmaşık bir denklemin parçasıdır. Hareketimiz hem Gazze Şeridi'nde hem de Batı Şeria'da Filistin caddesinde olduğunu ve olacağını kanıtladı, bununla birlikte bir türlü net bir tutum ortaya koymayan Filistin yönetimine de çok fazla güvenme niyetinde değiliz” ifadelerini kullandı.Katar: Gazze'de daha uzun süreli "insani ara" için mutabakata varmayı amaçlıyoruzKatar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze Şeridi'nde daha uzun süreli "insani ara" için mutabakata varmayı amaçladıklarını belirtti.Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, Gazze'ye ulaşan yardımlarda artış olduğunu ancak hala beklentiyi karşılamadığını kaydetti.Gazze Şeridi'nde daha uzun süreli ‘insani ara’ için mutabakata varmayı amaçladıklarını ifade eden Ensari, mutabakata ve sonrasında kalıcı ateşkese varmak için arabuluculuk rolünü güçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20231128/canli--insani-ara-uzatildi-israil-gazze-seridinin-tamamina-saldirmaya-hazirlaniyor-1077852948.html

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