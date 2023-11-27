https://sputniknews.com.tr/20231127/iranli-uzman-gazzedeki-savas-batinin-uyguladigi-cifte-standardi-ortaya-koydu-1077844653.html
İranlı uzman: Gazze’deki savaş, Batı’nın uyguladığı çifte standardı ortaya koydu
İranlı uzman: Gazze’deki savaş, Batı’nın uyguladığı çifte standardı ortaya koydu
İranlı siyaset uzmanı Abşenas, İngiliz gazetecilerinin BBC yayın kuruluşuna yönelik İsrail yanlısı tutum sergileme suçlamasının, Batı medyasının, meşru müdafaa... 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T21:44+0300
2023-11-27T21:44+0300
2023-11-27T21:44+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
iran
bbc radyo
emad abşenas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/17/1077695904_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e9e7a3d58accaf3108f9dbab33885f79.jpg
İranlı uluslararası siyaset uzmanı Emad Abşenas, Sputnik’e açıklamasında, BBC muhabirlerinin, kurumlarına yönelik, İsrail-Filistin meselesinde İsrail yanlısı tutum sergilemek ve yayınlarında İsraillilere kıyasla Filistinli sivillere yeterince yer vermeme eleştirisini değerlendirdi.Abşenas, “Gazze’deki savaş, Batı ülkelerinin medya kuruluşlarının, ülkelerini ve egemenliğini savunmanın meşruiyeti gibi bir meselede uyguladıkları çifte standardı yansıtıyor. Meşru müdafaa olarak güç kullanımı ne kadar kabul edilebilir?” ifadesini kullandı.“Aslında günümüzde birçok Batı ülkesinin medya politikası bu hale geldi” diyen İranlı uzman, “Dünya toplumu Filistin halkının kendini savunma ve hayatta kalma mücadelesindeki haklılığının ve İsrail’in uyguladığı zulmün farkına varırken birçok Batı medya kuruluşunun İsrail’e destek politikaları öne çıkarmaya çalıştığını görüyoruz” diye ekledi.Abşenas, “Elbette, sonuçta aynı bu medya kuruluşları, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa yönelik uyguladıkları çifte standardı sergilediğini belirtmek iyi olur. Oysa Ukrayna’nın doğu bölgelerindeki Ruslar her zaman baskı gördü, Ukrayna hükümeti de onlara barbarca davrandı. Bunları kimse dile getirmedi. Lakin Rusya özel hareket başlatır başlatmaz, Rusları kendilerini korudukları için kınamaya başladılar” yorumunda bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231124/bbc-muhabirleri-al-jazeeraya-gonderdikleri-mektupta-kurumlarinin-yayin-politikasini-elestirdi-1077761990.html
israil
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/17/1077695904_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d646b9c11fb0d8fb12564c1a3bd0a106.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, israil-filistin, iran, bbc radyo, emad abşenas
israil, israil-filistin, iran, bbc radyo, emad abşenas
İranlı uzman: Gazze’deki savaş, Batı’nın uyguladığı çifte standardı ortaya koydu
İranlı siyaset uzmanı Abşenas, İngiliz gazetecilerinin BBC yayın kuruluşuna yönelik İsrail yanlısı tutum sergileme suçlamasının, Batı medyasının, meşru müdafaa konusunda uyguladığı çifte standardı ortaya koyduğunu belirtti.
İranlı uluslararası siyaset uzmanı Emad Abşenas, Sputnik’e açıklamasında, BBC muhabirlerinin, kurumlarına yönelik, İsrail-Filistin meselesinde İsrail yanlısı tutum sergilemek ve yayınlarında İsraillilere kıyasla Filistinli sivillere yeterince yer vermeme eleştirisini değerlendirdi.
Abşenas, “Gazze’deki savaş, Batı ülkelerinin medya kuruluşlarının, ülkelerini ve egemenliğini savunmanın meşruiyeti gibi bir meselede uyguladıkları çifte standardı yansıtıyor. Meşru müdafaa olarak güç kullanımı ne kadar kabul edilebilir?” ifadesini kullandı.
“Aslında günümüzde birçok Batı ülkesinin medya politikası bu hale geldi” diyen İranlı uzman, “Dünya toplumu Filistin halkının kendini savunma ve hayatta kalma mücadelesindeki haklılığının ve İsrail’in uyguladığı zulmün farkına varırken birçok Batı medya kuruluşunun İsrail’e destek politikaları öne çıkarmaya çalıştığını görüyoruz” diye ekledi.
Abşenas, “Elbette, sonuçta aynı bu medya kuruluşları, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa yönelik uyguladıkları çifte standardı sergilediğini belirtmek iyi olur. Oysa Ukrayna’nın doğu bölgelerindeki Ruslar her zaman baskı gördü, Ukrayna hükümeti de onlara barbarca davrandı. Bunları kimse dile getirmedi. Lakin Rusya özel hareket başlatır başlatmaz, Rusları kendilerini korudukları için kınamaya başladılar” yorumunda bulundu.