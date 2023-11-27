https://sputniknews.com.tr/20231127/iranli-uzman-gazzedeki-savas-batinin-uyguladigi-cifte-standardi-ortaya-koydu-1077844653.html

İranlı uzman: Gazze’deki savaş, Batı’nın uyguladığı çifte standardı ortaya koydu

İranlı uzman: Gazze’deki savaş, Batı’nın uyguladığı çifte standardı ortaya koydu

İranlı siyaset uzmanı Abşenas, İngiliz gazetecilerinin BBC yayın kuruluşuna yönelik İsrail yanlısı tutum sergileme suçlamasının, Batı medyasının, meşru müdafaa... 27.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-27T21:44+0300

2023-11-27T21:44+0300

2023-11-27T21:44+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

iran

bbc radyo

emad abşenas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/17/1077695904_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e9e7a3d58accaf3108f9dbab33885f79.jpg

İranlı uluslararası siyaset uzmanı Emad Abşenas, Sputnik’e açıklamasında, BBC muhabirlerinin, kurumlarına yönelik, İsrail-Filistin meselesinde İsrail yanlısı tutum sergilemek ve yayınlarında İsraillilere kıyasla Filistinli sivillere yeterince yer vermeme eleştirisini değerlendirdi.Abşenas, “Gazze’deki savaş, Batı ülkelerinin medya kuruluşlarının, ülkelerini ve egemenliğini savunmanın meşruiyeti gibi bir meselede uyguladıkları çifte standardı yansıtıyor. Meşru müdafaa olarak güç kullanımı ne kadar kabul edilebilir?” ifadesini kullandı.“Aslında günümüzde birçok Batı ülkesinin medya politikası bu hale geldi” diyen İranlı uzman, “Dünya toplumu Filistin halkının kendini savunma ve hayatta kalma mücadelesindeki haklılığının ve İsrail’in uyguladığı zulmün farkına varırken birçok Batı medya kuruluşunun İsrail’e destek politikaları öne çıkarmaya çalıştığını görüyoruz” diye ekledi.Abşenas, “Elbette, sonuçta aynı bu medya kuruluşları, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa yönelik uyguladıkları çifte standardı sergilediğini belirtmek iyi olur. Oysa Ukrayna’nın doğu bölgelerindeki Ruslar her zaman baskı gördü, Ukrayna hükümeti de onlara barbarca davrandı. Bunları kimse dile getirmedi. Lakin Rusya özel hareket başlatır başlatmaz, Rusları kendilerini korudukları için kınamaya başladılar” yorumunda bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231124/bbc-muhabirleri-al-jazeeraya-gonderdikleri-mektupta-kurumlarinin-yayin-politikasini-elestirdi-1077761990.html

israil

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, iran, bbc radyo, emad abşenas