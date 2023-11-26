https://sputniknews.com.tr/20231126/rusyadan-cine-dogalgaz-sevkiyatinda-yeni-rekor-1077797222.html

Rusya'dan Çin'e doğalgaz sevkiyatında yeni rekor

Rusya'dan Çin'e doğalgaz sevkiyatında yeni rekor

Rusya'nın en büyük doğalgaz ihracatçısı Gazprom, 25 Kasım'da Çin'e Sibirya'nın Gücü boru hattıyla yapılan sevkiyatta yeni rekor kırıldığını açıkladı. 26.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-26T16:15+0300

2023-11-26T16:15+0300

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İkili siyasi ve ekonomik ilişkilerini her geçen yıl daha da pekiştiren Rusya ve Çin, enerji işbirliğinde de seviyeyi yükseltmeye devam ediyor.Gazprom şirketi, dün Çin tarafının Sibirya'nın Gücü üzerinden doğalgaz talebinin günlük sözleşme yükümlülüklerinin bir kez daha üzerine çıktığını kaydetti.Şirket, Çin tarafının dünkü talebinin karşılanmasıyla Çin'e günlük gaz tedarikinde yeni rekor seviyenin görüldüğünü bildirdi.Gazprom, Çin'e günlük gaz sevkiyatı rekorunun son olarak 23 Kasım'da kırıldığını da anımsattı.Rusya'nın Yakutistan Cumhuriyeti'ndeki Çayan yatağından Sibirya'nın Gücü boru hattı ile Çin'e gaz sevkiyatı 2019 sonunda başlamıştı. İlk 5 yılda, sevkiyat kapasitesinin yılda 38 milyar metreküpe çıkarılması planlanıyor.Geçtiğimiz ay konuşan Gazprom Başkanı Aleksey Miller, 2023 yılında Sibirya'nın Gücü doğalgaz boru hattı üzerinden Çin'e yapılan Rus gazı sevkiyatının geçen yıla kıyasla yüzde 46.6 arttığını söylemişti.Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Federasyon Konseyi'nde yaptığı konuşmada, bu yıl Çin'e boru hattı üzerinden 22 milyar metreküp doğal gaz sevkiyatı yapılacağını belirterek, "Moğolistan'dan geçecek Sibirya'nın Gücü 2 boru hattı projesinde çalışma sürüyor. Sonuç olarak Çin'e toplam doğal gaz sevkiyat hacmi yaklaşık 100 milyar metreküpe ulaşacak" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20230823/bati-basini-gazprom-ilk-kez-kuzey-deniz-yolu-uzerinden-lng-gonderdi-1074850559.html

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