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Batı basını: Gazprom ilk kez Kuzey Deniz Yolu üzerinden LNG gönderdi
Batı basını: Gazprom ilk kez Kuzey Deniz Yolu üzerinden LNG gönderdi
Reuters, küresel finansal veri analiz şirketi Refinitiv’e atıfla Rus enerji şirketi Gazprom’un Baltık Denizi'ndeki tesisinden sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG)... 23.08.2023, Sputnik Türkiye
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Refinitiv’in verilerine göre, 14 Ağustos'ta Baltık Denizi'ndeki ‘Portovaya’ gaz sıvılaştırma tesisinde yüklenen ‘Velikiy Novgorod’ tankeri Kuzey Deniz Yolu’na doğru hareket etti. Habere göre, 22 Ağustos itibariyle Barents Denizi'nde bulunan Veliky Novgorod’un rotasının son noktasıyla ilgili bilgi bulunmuyor.Arktik Okyanusu üzerinde yer alan ve Avrupa ile Asya-Pasifik bölgesi arasındaki en kısa ulaşım rotası olan Kuzey Deniz Yolu, Rusya'nın Arktik'teki münhasır ekonomik bölgesi içinde yer alıyor. Bu rota üzerinde 2022'de 34 milyon ton olan yük taşıma kapasitesinin 2035'e kadar 220 milyon tona çıkması bekleniyor.Yaptırımlar altındaki Rus petrol şirketleri, Ural petrolünü Baltık limanları üzerinden tedarik etmek için Kuzey Deniz Yolunu giderek daha fazla kullanmaya çalışıyor. Rus şirketleri Rosneft ve Gazprom Neft, temmuz ve ağustos aylarında Primorsk ve Ust-Luga'dan Çin'e üç petrol yükünü bu rota üzerinden gönderdi.
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reuters, refinitiv, gazprom
reuters, refinitiv, gazprom

Batı basını: Gazprom ilk kez Kuzey Deniz Yolu üzerinden LNG gönderdi

02:32 23.08.2023
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Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2023
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Reuters, küresel finansal veri analiz şirketi Refinitiv’e atıfla Rus enerji şirketi Gazprom’un Baltık Denizi'ndeki tesisinden sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) Kuzey Deniz Yolu üzerinden ilk sevkiyatını gerçekleştirdiğini aktardı.
Refinitiv’in verilerine göre, 14 Ağustos'ta Baltık Denizi'ndeki ‘Portovaya’ gaz sıvılaştırma tesisinde yüklenen ‘Velikiy Novgorod’ tankeri Kuzey Deniz Yolu’na doğru hareket etti. Habere göre, 22 Ağustos itibariyle Barents Denizi'nde bulunan Veliky Novgorod’un rotasının son noktasıyla ilgili bilgi bulunmuyor.
Arktik Okyanusu üzerinde yer alan ve Avrupa ile Asya-Pasifik bölgesi arasındaki en kısa ulaşım rotası olan Kuzey Deniz Yolu, Rusya'nın Arktik'teki münhasır ekonomik bölgesi içinde yer alıyor. Bu rota üzerinde 2022'de 34 milyon ton olan yük taşıma kapasitesinin 2035'e kadar 220 milyon tona çıkması bekleniyor.
Yaptırımlar altındaki Rus petrol şirketleri, Ural petrolünü Baltık limanları üzerinden tedarik etmek için Kuzey Deniz Yolunu giderek daha fazla kullanmaya çalışıyor. Rus şirketleri Rosneft ve Gazprom Neft, temmuz ve ağustos aylarında Primorsk ve Ust-Luga'dan Çin'e üç petrol yükünü bu rota üzerinden gönderdi.
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