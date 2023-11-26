https://sputniknews.com.tr/20231126/rusya-ingiltereyi-istanbuldaki-baris-muzakerelerinin-bozulmasindaki-rolunu-aciklamaya-cagirdi-1077797919.html

Rusya: İstanbul’daki barış müzakerelerinin bozulmasında İngiltere'nin rolü olabilir

Rusya: İstanbul’daki barış müzakerelerinin bozulmasında İngiltere'nin rolü olabilir

Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, İngiltere’nin, Ukrayna parlamentosunda iktidardaki Halkın Hizmetkarı fraksiyonun lideri ve Rusya’yla müzakerelerde Ukrayna... 26.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-26T16:54+0300

2023-11-26T16:54+0300

2023-11-26T17:10+0300

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Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, İngiltere’nin, İstanbul'da Rusya’yla müzakerelerde Ukrayna heyetinin başkanı olan Arahamiya’nın itiraf niteliğindeki sözleriyle ilgili açıklama yapması gerektiğini ifade etti.David Arahamiya, Ukrayna televizyonuna açıklamasında, müzakere süreci sırasında, Kiev’e gelen dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un Rusya’yla hiçbir anlaşmaya imza atılmamasını ve savaşmaya devam edilmesini söylediğini itiraf etmişti.Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmeler, özel askeri harekat başladıktan birkaç gün sonra düzenlenmişti. 2022 Mart ayında varılan anlaşma sonucunda Rusya, askerlerini Kiev çevresinden çekmişti. Ardından taraflar müzakere sürecinin çıkmaza girdiğini açıklamıştı. Ukrayna, 2022 Mayıs ayında müzakere sürecinden çekilmişti. Rusya, bunun nedeninin Batı ülkelerinin etkisi olduğunu belirtmişti.Büyükelçilikten yapılan açıklamada, “Ukrayna'nın devlet yapısı, ekonomisi ve nüfusu açısından trajik sonuçlar doğuran, İngiltere'nin önemli katkısıyla müzakere edilmiş bir çözümün kaçırıldığı aşinadır” ifadelerine yer verilirken, Birleşik Krallık hükümetinin Arahamiya’nın bu sözleri sonrası yorum yapması gerektiğini ima ederek, “Bu iddialar sonrası İngiliz makamlar herhangi bir yorum yapmak istemiyor mu?" diye sorguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231124/ukraynali-politikaci-rusya-2022-ilkbaharinda-kievin-tarafsizligi-sartiyla-savasi-bitirmeye-hazirdi-1077763288.html

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