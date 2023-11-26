https://sputniknews.com.tr/20231126/rusya-ingiltereyi-istanbuldaki-baris-muzakerelerinin-bozulmasindaki-rolunu-aciklamaya-cagirdi-1077797919.html
Rusya: İstanbul’daki barış müzakerelerinin bozulmasında İngiltere'nin rolü olabilir
Rusya: İstanbul’daki barış müzakerelerinin bozulmasında İngiltere'nin rolü olabilir
Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, İngiltere’nin, Ukrayna parlamentosunda iktidardaki Halkın Hizmetkarı fraksiyonun lideri ve Rusya’yla müzakerelerde Ukrayna... 26.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-26T16:54+0300
2023-11-26T16:54+0300
2023-11-26T17:10+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
istanbul
ingiltere
kiev
londra
ateşkes
anlaşma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/1d/1055140346_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_6b2e79d6a0a33fc2fd9de58d888d9f06.jpg
Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, İngiltere’nin, İstanbul'da Rusya’yla müzakerelerde Ukrayna heyetinin başkanı olan Arahamiya’nın itiraf niteliğindeki sözleriyle ilgili açıklama yapması gerektiğini ifade etti.David Arahamiya, Ukrayna televizyonuna açıklamasında, müzakere süreci sırasında, Kiev’e gelen dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un Rusya’yla hiçbir anlaşmaya imza atılmamasını ve savaşmaya devam edilmesini söylediğini itiraf etmişti.Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmeler, özel askeri harekat başladıktan birkaç gün sonra düzenlenmişti. 2022 Mart ayında varılan anlaşma sonucunda Rusya, askerlerini Kiev çevresinden çekmişti. Ardından taraflar müzakere sürecinin çıkmaza girdiğini açıklamıştı. Ukrayna, 2022 Mayıs ayında müzakere sürecinden çekilmişti. Rusya, bunun nedeninin Batı ülkelerinin etkisi olduğunu belirtmişti.Büyükelçilikten yapılan açıklamada, “Ukrayna'nın devlet yapısı, ekonomisi ve nüfusu açısından trajik sonuçlar doğuran, İngiltere'nin önemli katkısıyla müzakere edilmiş bir çözümün kaçırıldığı aşinadır” ifadelerine yer verilirken, Birleşik Krallık hükümetinin Arahamiya’nın bu sözleri sonrası yorum yapması gerektiğini ima ederek, “Bu iddialar sonrası İngiliz makamlar herhangi bir yorum yapmak istemiyor mu?" diye sorguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231124/ukraynali-politikaci-rusya-2022-ilkbaharinda-kievin-tarafsizligi-sartiyla-savasi-bitirmeye-hazirdi-1077763288.html
ukrayna
rusya
istanbul
ingiltere
kiev
londra
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/1d/1055140346_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_a4f7900f2f52fc7411c35d6668525eea.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, istanbul, ingiltere, kiev, londra, ateşkes, anlaşma
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, istanbul, ingiltere, kiev, londra, ateşkes, anlaşma
Rusya: İstanbul’daki barış müzakerelerinin bozulmasında İngiltere'nin rolü olabilir
16:54 26.11.2023 (güncellendi: 17:10 26.11.2023)
Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, İngiltere’nin, Ukrayna parlamentosunda iktidardaki Halkın Hizmetkarı fraksiyonun lideri ve Rusya’yla müzakerelerde Ukrayna heyetinin başkanı olan Arahamiya’nın itiraf niteliğindeki sözleriyle ilgili açıklama yapması gerektiğini ifade etti.
Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, İngiltere’nin, İstanbul'da Rusya’yla müzakerelerde Ukrayna heyetinin başkanı olan Arahamiya’nın itiraf niteliğindeki sözleriyle ilgili açıklama yapması gerektiğini ifade etti.
David Arahamiya, Ukrayna televizyonuna açıklamasında, müzakere süreci sırasında, Kiev’e gelen dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un
Rusya’yla hiçbir anlaşmaya imza atılmamasını
ve savaşmaya devam edilmesini söylediğini itiraf etmişti.
Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmeler, özel askeri harekat başladıktan birkaç gün sonra düzenlenmişti. 2022 Mart ayında varılan anlaşma sonucunda Rusya, askerlerini Kiev çevresinden çekmişti. Ardından taraflar müzakere sürecinin çıkmaza girdiğini açıklamıştı. Ukrayna, 2022 Mayıs ayında müzakere sürecinden çekilmişti. Rusya, bunun nedeninin Batı ülkelerinin etkisi olduğunu belirtmişti.
Büyükelçilikten yapılan açıklamada, “Ukrayna'nın devlet yapısı, ekonomisi ve nüfusu açısından trajik sonuçlar doğuran, İngiltere'nin önemli katkısıyla müzakere edilmiş bir çözümün kaçırıldığı aşinadır” ifadelerine yer verilirken, Birleşik Krallık hükümetinin Arahamiya’nın bu sözleri sonrası yorum yapması gerektiğini ima ederek, “Bu iddialar sonrası İngiliz makamlar herhangi bir yorum yapmak istemiyor mu?" diye sorguladı.