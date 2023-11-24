https://sputniknews.com.tr/20231124/ukraynali-politikaci-rusya-2022-ilkbaharinda-kievin-tarafsizligi-sartiyla-savasi-bitirmeye-hazirdi-1077763288.html
Ukraynalı politikacı: Rusya 2022 ilkbaharında Kiev'in tarafsızlığı şartıyla savaşı bitirmeye hazırdı
Ukraynalı politikacı: Rusya 2022 ilkbaharında Kiev'in tarafsızlığı şartıyla savaşı bitirmeye hazırdı
Ukrayna parlamentosunda iktidardaki Halkın Hizmetkarı fraksiyonun lideri ve Rusya’yla müzakerelerde Ukrayna heyetinin başkanı olan Arahamiya, 2022... 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T23:30+0300
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David Arahamiya, Ukrayna televizyonuna açıklamasında, “Rusya’nın amacı, tarafsızlığı seçmemiz yönünde bize baskı uygulamaktı. Bu, onlar için en önemli koşuldu. Zamanında Finlandiya gibi tarafsızlığı kabul etsek ve NATO’ya katılmayacağımızı taahhüt edersek onlar savaşı bitirmeye hazırdı. Bunlar ana koşullardı” ifadesini kullandı.Arahamiya, müzakere süreci sırasında, Kiev’e gelen dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un Rusya’yla hiçbir anlaşmaya imza atılmamasını ve savaşmaya devam edilmesini söylediğini söyledi.Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmeler, özel askeri harekat başladıktan birkaç gün sonra düzenlenmişti. 2022 Mart ayında varılan anlaşma sonucunda Rusya, askerlerini Kiev çevresinden çekmişti. Ardından taraflar müzakere sürecinin çıkmaza girdiğini açıklamıştı. Ukrayna, 2022 Mayıs ayında müzakere sürecinden çekilmişti. Rusya, bunun nedeninin Batı ülkelerinin etkisi olduğunu belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231123/rusya-savunma-bakanligi-635-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1077724561.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, savaş, nato, ingiltere, boris johnson
Ukraynalı politikacı: Rusya 2022 ilkbaharında Kiev'in tarafsızlığı şartıyla savaşı bitirmeye hazırdı
Ukrayna parlamentosunda iktidardaki Halkın Hizmetkarı fraksiyonun lideri ve Rusya’yla müzakerelerde Ukrayna heyetinin başkanı olan Arahamiya, 2022 ilkbaharındaki müzakere süreci sırasında, Kiev'in tarafsızlık statüsünü kabul etmesi şartıyla savaşı durdurmaya hazır olduğunu, lakin Kiev'in Rusya’ya güvenmediği için bu teklifi reddettiğini belirtti.
David Arahamiya, Ukrayna televizyonuna açıklamasında, “Rusya’nın amacı, tarafsızlığı seçmemiz yönünde bize baskı uygulamaktı. Bu, onlar için en önemli koşuldu. Zamanında Finlandiya gibi tarafsızlığı kabul etsek ve NATO’ya katılmayacağımızı taahhüt edersek onlar savaşı bitirmeye hazırdı. Bunlar ana koşullardı” ifadesini kullandı.
Arahamiya, müzakere süreci sırasında, Kiev’e gelen dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un Rusya’yla hiçbir anlaşmaya imza atılmamasını ve savaşmaya devam edilmesini söylediğini söyledi.
Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmeler, özel askeri harekat başladıktan birkaç gün sonra düzenlenmişti. 2022 Mart ayında varılan anlaşma sonucunda Rusya, askerlerini Kiev çevresinden çekmişti. Ardından taraflar müzakere sürecinin çıkmaza girdiğini açıklamıştı. Ukrayna, 2022 Mayıs ayında müzakere sürecinden çekilmişti. Rusya, bunun nedeninin Batı ülkelerinin etkisi olduğunu belirtmişti.