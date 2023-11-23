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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231123/rusya-savunma-bakanligi-635-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1077724561.html
Rusya Savunma Bakanlığı: 635 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: 635 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat kapsamında, son 24 saat içerisinde Ukrayna ordusunun 8 saldırısı püskürtülürken 635 Ukraynalı askerin... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T18:27+0300
2023-11-23T18:27+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna ordusu
donetsk
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Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın brifinginde, Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı:Kupyansk istikametinde Batı Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birliklerinin ve ağır çok namlulu roketatar sistemlerinin desteği ile Ukrayna ordusunun bir taarruz grubunun saldırısını püskürttü. Ayrıca Harkov bölgesindeki 2 Ukrayna tugayının insan gücü ve teçhizatı vuruldu. Ukrayna ordusu son 24 saatte bu istikamette 50’ye yakın asker, 2 zırhlı savaş aracı, 3 kamyonet, Polonya yapımı Krab topçu sistemi, ABD yapımı M777 topçu sistem, D-20 obüsü, iki adet Gvozdika topçu sistemi kaybetti.Krasnıy Liman istikametinde etkili olan Merkez Askeri Grubu birliklerinin hava ve topçu kuvvetleri ile etkileşim halinde gerçekleştirdiği koordineli eylemler sayesinde Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) bir saldırısı püskürtüldü. Ayrıca Ukrayna ordusunun mevzileri vuruldu. Kiev’in bu yöndeki kayıpları yaklaşık 95 asker, üç zırhlı savaş aracı, dört otomobil, ABD yapımı M109 Paladin topu, Polonya yapımı Krab topu, Fransa yapımı Caezar topu olarak gerçekleşti.Donetsk istikametinde Güney Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu kuvvetlerinin desteği ile Ukrayna ordusunun DHC’de 2 saldırı girişimini püskürttü. Ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin 3 yerleşiminde Ukrayna ordusu insan gücü ve teçhizatı vuruldu. Ukrayna ordusunun 280’e yakın askeri, üç tank, bir piyade savaş aracı, dört kamyoneti yok edilirken ayrıca topçu mücadelesinde bir Msta-B obüsü, bir Giatsint topu ve üç D-30 obüsü vuruldu.Güney Donetsk istikametinde etkili olan Doğu Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu kuvvetlerinin desteği ile DHC’de ve Zaporojye bölgesinde Ukrayna ordu birliklerine kayıplar verdirdi. Ukrayna ordusunun bu istikamette yaklaşık 140 askeri etkisiz hale getirilirken, üç zırhlı savaş aracı, dört otomobili, ABD yapımı M777 topu ve Gvozdika topu yok edildi.Zaporojye istikametinde Rus askerleri hava, topçu ve ağır çok namlulu roketatar sistemlerinin desteği ile Rabotino yerleşim bölgesinde Ukrayna ordusunun dört saldırısı püskürtüldü. Ukrayna ordusu bu istikamette 20’ye yakın asker, iki tank, 11 zırhlı savaş aracı, dört otomobil ve bir D-20 obüsü kaybetti.Herson istikametinde Rus birlikleri Ukrayna güçlerinin mevzilerini vurmaya devam etti. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 50 asker, dört otomobil, iki Msta-B obüsü olarak gerçekleşti.Rus hava savunma sistemleri son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait bir Mi-8 helikopterini vurdu, ayrıca 24 insansız hava aracını yok etti.Rusya’nın özel askeri harekatı başlattığı tarihten bu yana Ukrayna’nın uğradığı kayıplara ilişkin bilgiyi de güncelleyen Rusya Savunma Bakanlığı, “Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 537 uçak, 255 helikopter, 9 bin 119 insansız hava aracı, 442 uçaksavar füze sistemi, 13 bin 564 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, bin 185 çok namlulu roketatar sistemi, 7 bin 163 sahra ve havan topu ile 15 bin 530 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231122/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-420-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1077676917.html
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Rusya Savunma Bakanlığı: 635 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

18:27 23.11.2023
© Sputnik / Алексей МайшевRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
© Sputnik / Алексей Майшев
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Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat kapsamında, son 24 saat içerisinde Ukrayna ordusunun 8 saldırısı püskürtülürken 635 Ukraynalı askerin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın brifinginde, Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı:
Kupyansk istikametinde Batı Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birliklerinin ve ağır çok namlulu roketatar sistemlerinin desteği ile Ukrayna ordusunun bir taarruz grubunun saldırısını püskürttü. Ayrıca Harkov bölgesindeki 2 Ukrayna tugayının insan gücü ve teçhizatı vuruldu. Ukrayna ordusu son 24 saatte bu istikamette 50’ye yakın asker, 2 zırhlı savaş aracı, 3 kamyonet, Polonya yapımı Krab topçu sistemi, ABD yapımı M777 topçu sistem, D-20 obüsü, iki adet Gvozdika topçu sistemi kaybetti.
Krasnıy Liman istikametinde etkili olan Merkez Askeri Grubu birliklerinin hava ve topçu kuvvetleri ile etkileşim halinde gerçekleştirdiği koordineli eylemler sayesinde Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) bir saldırısı püskürtüldü. Ayrıca Ukrayna ordusunun mevzileri vuruldu. Kiev’in bu yöndeki kayıpları yaklaşık 95 asker, üç zırhlı savaş aracı, dört otomobil, ABD yapımı M109 Paladin topu, Polonya yapımı Krab topu, Fransa yapımı Caezar topu olarak gerçekleşti.
Donetsk istikametinde Güney Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu kuvvetlerinin desteği ile Ukrayna ordusunun DHC’de 2 saldırı girişimini püskürttü. Ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin 3 yerleşiminde Ukrayna ordusu insan gücü ve teçhizatı vuruldu. Ukrayna ordusunun 280’e yakın askeri, üç tank, bir piyade savaş aracı, dört kamyoneti yok edilirken ayrıca topçu mücadelesinde bir Msta-B obüsü, bir Giatsint topu ve üç D-30 obüsü vuruldu.
Güney Donetsk istikametinde etkili olan Doğu Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu kuvvetlerinin desteği ile DHC’de ve Zaporojye bölgesinde Ukrayna ordu birliklerine kayıplar verdirdi. Ukrayna ordusunun bu istikamette yaklaşık 140 askeri etkisiz hale getirilirken, üç zırhlı savaş aracı, dört otomobili, ABD yapımı M777 topu ve Gvozdika topu yok edildi.
Zaporojye istikametinde Rus askerleri hava, topçu ve ağır çok namlulu roketatar sistemlerinin desteği ile Rabotino yerleşim bölgesinde Ukrayna ordusunun dört saldırısı püskürtüldü. Ukrayna ordusu bu istikamette 20’ye yakın asker, iki tank, 11 zırhlı savaş aracı, dört otomobil ve bir D-20 obüsü kaybetti.
Herson istikametinde Rus birlikleri Ukrayna güçlerinin mevzilerini vurmaya devam etti. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 50 asker, dört otomobil, iki Msta-B obüsü olarak gerçekleşti.
Rus hava savunma sistemleri son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait bir Mi-8 helikopterini vurdu, ayrıca 24 insansız hava aracını yok etti.
Rusya’nın özel askeri harekatı başlattığı tarihten bu yana Ukrayna’nın uğradığı kayıplara ilişkin bilgiyi de güncelleyen Rusya Savunma Bakanlığı, “Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 537 uçak, 255 helikopter, 9 bin 119 insansız hava aracı, 442 uçaksavar füze sistemi, 13 bin 564 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, bin 185 çok namlulu roketatar sistemi, 7 bin 163 sahra ve havan topu ile 15 bin 530 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2023
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte 420 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
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