https://sputniknews.com.tr/20231122/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-420-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1077676917.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte 420 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte 420 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Özel askeri harekatın devam ettiğini kaydeden Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Ukrayna ordusunun 7 saldırısının püskürtüldüğü, yaklaşık 420 Ukraynalı... 22.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-22T18:20+0300

2023-11-22T18:20+0300

2023-11-22T18:20+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın günlük basın açıklamasında son 24 saate ilişkin şu bilgilere yer verildi:Kupyansk istikametinde, Ukrayna taarruz grubunun bir saldırısı püskürtüldü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine hava ve topçu saldırılar düzenlendi. Söz konusu eylemler sonucu Ukrayna ordusunun bu istikamette verdiği toplam kayıp yaklaşık 50 asker ve üç kamyonet olarak gerçekleşti.Krasnıy Liman istikametinde, Ukrayna taarruz grubunun bir saldırısı püskürtüldü ve Ukrayna ordu mevzilerine hava ve topçu saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusu bu istikamette son 24 saatte yaklaşık 65 asker ve iki kamyonet kaybetti.Donetsk istikametinde, Ukrayna taarruz grubunun bir saldırısının püskürtülmesi ve Ukrayna ordu mevzilerine hava ve topçu saldırılarının düzenlenmesi sonucu yaklaşık 115 Ukrayna asker etkisiz hale getirilirken iki zırhlı savaş aracı, iki otomobil ve Msta-B obüsü yok edildi.Güney Donetsk istikametinde, Ukrayna taarruz grubunun bir saldırısı püskürtüldü. Ayrıca Ukrayna ordus mevzilerine hava ve topçu saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusunun bu istikametteki toplam kaybı yaklaşık 60 asker, iki zırhlı savaş aracı ve iki otomobil oldu.Zaporojye istikametinde, Ukrayna ordusunun 3 saldırısı püskürtüldü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine topçu saldırılar düzenlendi. Yaklaşık 60 Ukraynalı askerin yanı sıra, iki zırhlı savaş aracı ve iki kamyonet yok edildi.Herson istikametinde, Ukrayna ordu mevzilerine hava ve topçu saldırılar düzenlendi. Kombine saldırılar sonucu Ukrayna ordusunun yaklaşık 70 askeri etkisiz hale getirilirken, beş otomobil yok edildi.Ayrıca son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait bir uçak mühimmatı deposu ve S-300 hava savunma sistemi vuruldu, ayrıca bir MiG-29 savaş uçağı ve 45 insansız hava aracı düşürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20231122/rusya-savunma-bakanligi-kirima-dogru-ilerleyen-ukraynaya-ait-4-insansiz-bot-imha-edildi-1077667251.html

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ukrayna, ukrayna krizi, rusya savunma bakanlığı, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugansk halk cumhuriyeti (lhc), herson, zaporojye